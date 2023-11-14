Рецепт: Быстрое овощное соте — Рецепт легкого ужина за 15 минут. С цветной капустой и свежими огурцами.

Ингредиенты:

картофель крупный сырой — 3 шт.;

морковь крупная — 1 шт.;

лук репчатый (среднего размера) — 1 шт.;

капуста цветная — 250 г;

перец болгарский — 50 г;

тыква мускатная сладкая — 100 г;

огурец свежий крупный — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — 30 мл;

укроп нарезанный — 2 ч.л.

Способ приготовления: Мой вариант лёгкого овощного ужина за 15 минут. Готовить очень быстро и просто.

Картофель нарезаем крупными кубиками, у меня три больших картофелины. Одну крупную морковь также нарезаем кубиками, не мелко. Одну луковицу среднего размера нарезаем примерно как морковь. На сковороду наливаем растительное масло, когда разогреется, сразу забрасываем все овощи одновременно и обжариваем до лёгкой корочки.

Замороженные овощи добавляем чуть позже, когда картофель уже дойдёт до полуготовности. Я взяла цветную капусту, мускатную тыкву и немного зелёного болгарского перца.

Также у меня был один крупный свежий огурец. Он был уже перезревший, с грубой кожицей, в свежем виде уже не так вкусен, поэтому было решено отправить его к остальным овощам в соте.

Нарезаем огурец крупными кусочками и добавляем в сковороду.

Перемешиваем все овощи, обжариваем пару минут на сильном огне. Добавляем немного соли и чёрного молотого перца. Посыпаем нарезанным укропом. Теперь накрываем крышкой, убавляем огонь и тушим под крышкой около 7 минут.

Лёгкое овощное соте готово. Выкладываем на тарелку, украшаем коктейльными помидорчиками и подаём к столу.

Время приготовления: 15 мин.