Плюсы и минусы языковых онлайн-тренажеров

Когда-то в помощь изучающим иностранные языки были только учебники и радио, затем появились периодические рассылки журналов, которые уже предполагали обратную связь, и элементарные игры (в слова, например) для компьютеров. Сегодня диапазон ресурсов для изучения языков и оттачивания конкретных навыков столь обширен, что в нем сложно не потеряться.

Этот обзор не претендует на роль истины в последней инстанции или всеобъемлемость. Упомянуть все попросту не возможно, а потому не будем к этому и стремиться. Что же касается впечатлений от их использования, они слишком личные, а потому на универсальность претендовать не могут. Кто-то лучше воспринимает информацию на слух, кто-то зрительно, кому-то достаточно повторить пару раз, кому-то больше, соответственно и предпочтения будут разниться.

Duolingo

Один из самых популярных ресурсов называется Duolingo. Он позволяет выбрать как язык общения, так и изучаемый. Перечень приличный, включает в себя такие достаточно редкие среди онлайн-тренажеров как шведский, хинди, датский, валлийский… Выбор возможностей ограничивается только количеством известных вам языков. Так, японский можно изучать, только если вы свободно владеете английским, вариант с русским языком не предусмотрен. Занятия представляют собой изучение слов различных категорий (еда, одежда, семья, цвета), написание фраз под диктовку, как можно более четкое проговаривание их же и перевод предложений с родного языка на изучаемый и наоборот.

Существенный минус Duolingo – ограниченный выбор вариантов перевода (всем прекрасно известно, что на русский, например, многие фразы можно перевести 2-3, а то и более способами), причем зачастую требуется практический дословный перевод. Иногда модераторы по многочисленным просьбам подписчиков добавляют и другие вариации перевода, но на это лучше не рассчитывать и привыкать к требованиям ресурса. А вот однозначный его плюс – возможность довести до автоматизма такие аспекты языка как артикли, спряжение глаголов, времена… Повторив в различных формулировках эти нюансы 20-30 раз подряд, в сороковой вряд ли ошибешься.