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Простой салат из свёклы и моркови: готовлю его постоянно. Невероятно полезный рецепт

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Простой салат из свёклы и моркови: готовлю его постоянно. Невероятно полезный рецепт

Свекла — это корнеплод, который известен человечеству уже более 4 тысяч лет. Родиной свеклы считают побережье Средиземного моря, где она до сих пор встречается в диком виде.

В древности свеклу считали символом ссор и раздоров. В греческой мифологии есть легенда о том, что свекла выросла из слез, которые пролила дочь богини земли Гея.

Свеклу позднее полюбили, ее выращивали и ели в свежем, тушеном, жареном, маринованном виде. Сегодня существует множество сортов свеклы, которые отличаются по цвету, размеру и вкусу. Приготовим легкий свекольный салат.

Ингредиенты:

  • Свёкла вареная — 1 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Черный перец — щепотка;
  • Растительное масло — 120 мл;
  • Чеснок — 6 зубчиков;
  • Паприка копченая — 1 ч.л.;
  • Укроп сушеный — 1/3 ч.л.;
  • Кориандр — 1/3 ч.л.;
  • Базилик — 1/3 ч.л.;
  • Хмели сунели — 1/3 ч.л.;
  • Петрушка — пучок.

Приготовление свекольного салата:

Соломкой нарезаем очищенную свеклу и морковь, сбрызгиваем овощи лимонным соком, оставляем на пару минут. В сковороде разогреваем растительное масло, нарезаем дольками пару зубчиков чеснока и добавляем туда.

Высыпаем в масло копченую паприку, смешиваем и добавляем морковь со свеклой. Тушим под крышкой свеклу и морковь пару минут, а затем высыпаем укроп сушеный, кориандр, базилик и хмели сунели.

Тушим овощи со специями пару минут под крышкой, перемешиваем, а затем столько же минут обжариваем без крышки. Выкладываем салат в миску, добавляем туда через пресс пропущенный чеснок.

Вливаем к салату лимонный сок, добавляем нашинкованную петрушку и снова перемешиваем.

Простой салат из свёклы и моркови: готовлю его постоянно. Невероятно полезный рецепт

Получается вкусный свекольный салат.

Простой салат из свёклы и моркови: готовлю его постоянно. Невероятно полезный рецепт

Это блюдо весьма бюджетное, так как состоит всего из нескольких продуктов.

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