Простой салат из свёклы и моркови: готовлю его постоянно. Невероятно полезный рецепт

Свекла — это корнеплод, который известен человечеству уже более 4 тысяч лет. Родиной свеклы считают побережье Средиземного моря, где она до сих пор встречается в диком виде.

В древности свеклу считали символом ссор и раздоров. В греческой мифологии есть легенда о том, что свекла выросла из слез, которые пролила дочь богини земли Гея.

Свеклу позднее полюбили, ее выращивали и ели в свежем, тушеном, жареном, маринованном виде. Сегодня существует множество сортов свеклы, которые отличаются по цвету, размеру и вкусу. Приготовим легкий свекольный салат.

Ингредиенты:

Свёкла вареная — 1 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Лимон — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Черный перец — щепотка;

Растительное масло — 120 мл;

Чеснок — 6 зубчиков;

Паприка копченая — 1 ч.л.;

Укроп сушеный — 1/3 ч.л.;

Кориандр — 1/3 ч.л.;

Базилик — 1/3 ч.л.;

Хмели сунели — 1/3 ч.л.;

Петрушка — пучок.

Приготовление свекольного салата:

Соломкой нарезаем очищенную свеклу и морковь, сбрызгиваем овощи лимонным соком, оставляем на пару минут. В сковороде разогреваем растительное масло, нарезаем дольками пару зубчиков чеснока и добавляем туда.

Высыпаем в масло копченую паприку, смешиваем и добавляем морковь со свеклой. Тушим под крышкой свеклу и морковь пару минут, а затем высыпаем укроп сушеный, кориандр, базилик и хмели сунели.

Тушим овощи со специями пару минут под крышкой, перемешиваем, а затем столько же минут обжариваем без крышки. Выкладываем салат в миску, добавляем туда через пресс пропущенный чеснок.

Вливаем к салату лимонный сок, добавляем нашинкованную петрушку и снова перемешиваем.

Получается вкусный свекольный салат.

Это блюдо весьма бюджетное, так как состоит всего из нескольких продуктов.