Плюсы ОСП панелей. Когда стоит использовать OSB?

Плиты ОСБ: сфера применения и свойства
Для большинства потребителей важнейшими критериями при выборе стройматериала являются его доступная стоимость, простота применения и экологичность. Производители прикладывают массу усилий, чтобы создать стройматериал, удовлетворяющий этим требованиям. Сегодня одним из самых востребованных на рынке стройматериалов является OSB. Конечно, эти плиты нельзя назвать идеальными. Однако OSB от производителя с хорошей репутацией отличаются высоким качеством.
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Свойства ОСП
Высокая популярность данного стройматериала объясняется наличием у него ряда преимуществ. Среди них стоит отметить несколько наиболее значимых:
- Технологичность. Любой материал, используемый в строительной сфере или другой отрасли промышленности, должен легко обрабатываться. Это снижает стоимость продукции для конечного потребителя. С этой точки зрения OSB выглядит весьма привлекательно. Кроме этого панели хорошо удерживают крепеж, в том числе и обычные саморезы.
- Влагостойкость. Производители в обязательном порядке тестируют на способность противостоять влаге. По этой характеристике OSB легко обходят ДСП и не уступают фанере ФК.
- Тепло- и звукоизоляция. ОСП плиты способны поглощать звуковые волны, а также не позволяют тепловой энергии активно покидать помещение.
- Невосприимчивость к действию биологических агентов. Плиты OSB невосприимчивы к бактериям и грибкам.
Область применения
Использование производителями современных технологий позволило существенно расширить сферу применения OSB. Рассмотрим наиболее популярные направления:
- обшивка строений;
- отделка различных поверхностей;
- выравнивание полов;
- изготовление опалубки;
- создание кровельной обрешетки;
- изготовление SIP-панелей.
На практике сфера применения данного материала более широкая.