Классический суп «Харчо»

Суп «Харчо» – это популярное кушанье кавказской кухни, которое благодаря своей оригинальности и непревзойденному вкусу, обрело популярность во всем мире. Это блюдо отличается от других супов своей густотой и насыщенным пряным вкусом с нотками остроты. Особую пикантность супчику придает обилие свежей зелени и большое количество чеснока. А главной «изюминкой» выступают такие компоненты, как измельченные грецкие орехи и грузинский соус «Ткемали». Поэтому, если вам нравятся необычные сочетания ингредиентов, густая текстура и наваристый бульон с овощами, заправкой и рисом, то обязательно попробуйте харчо, и вы останетесь под полнейшим гастрономическим впечатлением!

Суп харчо в домашних условиях – классический рецепт приготовления

Суп харчо в домашних условиях – это грузинский наваристый суп, который покорит всех любителей пикантных блюд и всего необычного. В составе этого грузинского кушанья вы встретите такие нетрадиционные компоненты, как говяжьи ребрышки, грецкие орехи и насыщенный соус ткемали.

Ингредиенты –+8 порц.

Говяжьи ребра 900 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Соль 1 ч.л.

Перец душистый горошком 4 шт.

Помидоры 200 гр.

Паприка 1 ч.л.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ст.л.

Аджика 1 ч.л.

Ткемали 2 ст.л.

Вода 2 л.

Рис белый 100 гр.

Грецкий орех 25 гр.

Чеснок 1 зуб.

Зелень 25 гр.

Сахар-песок 1 щепотка

Масло растительное для жарки

Шаги 120 мин.

Как приготовить суп харчо в домашних условиях по классическому рецепту? Говяжьи ребра зачищаем от пленок, промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками. Обжариваем до образования характерной корочки со всех сторон на растительном масле. Румяные ребрышки заливаем водой и ставим на огонь, удаляем шумовкой пену и забрасываем очищенную головку лука и соль. Также приправляем бульон горошинами перца и провариваем около часа, неплотно прикрыв крышкой. Готовую говядину перекладываем в тарелку. Бульон процеживаем через мелкое сито, мясо разбираем по волокнам и возвращаем в кастрюлю. Томаты надрезаем крест-накрест и окунаем в кипяток на несколько минут, затем удаляем кожицу. Мелко рубим вторую луковицу и помидоры. В сковороду вливаем растительное масло и нагреваем 2-3 минуты, пассеруем лук и высыпаем томаты, прогреваем еще пару минут и вводим паприку, хмели-сунели, аджику и хорошенько перемешиваем. Далее смешиваем зажарку с сахаром и соусом ткемали помешивая, прогреваем еще 2 минуты. В горячий бульон высыпаем промытую крупу, доводим до кипения и варим на протяжении 10 минут. Для заправки подсушиваем на сухой сковороде рубленые грецкие орехи, соединяем измельченную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Пряную смесь высыпаем в суп, засекаем еще 5 минут. Всыпаем ароматные орехи. Через 2 минуты высыпаем чесночную смесь с зеленью и перемешиваем. Забрасываем лавр и выключаем нагрев, оставляем под крышкой на 15 минут. Классический суп «Харчо» готов! Приятного аппетита!

Харчо по-грузински с рисом

Харчо по-грузински с рисом – это первое блюдо, на готовку которого уйдет не менее двух часов, так как необходимо как следует выварить говядину, для получения крепкого и наваристого бульона. А добавив крупу, пряности и соус, кушанье насыщается ярким вкусом и чарующим ароматом.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Рис – 6 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соус ткемали – 0,5 ст.

Кинза – 5 веточек.

Орехи грецкие – 1 горсть.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 3 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину заливаем водой и провариваем на среднем огне вместе с лавровым листом 90 минут.

Шаг 2. Отварное мясо нарезаем и возвращаем в кастрюлю.

Шаг 3. Корнеплоды очищаем и промываем водой, мелкие кубиками режем лук и чеснок, трем на терке морковку.

Шаг 4. Параллельно в сковороде нагреваем подсолнечное масло и слегка подрумяниваем на нем репчатый лук.

Шаг 5. В бульон выкладываем пассерованный лук, соус ткемали, морковь, рис и варим на протяжении 10 минут.

Шаг 6. Подсушенные орехи пробиваем в блендере и соединяем с чесноком.

Шаг 7. Полученную смесь высыпаем в суп, провариваем еще 15 минут.

Шаг 8. Приправляем харчо кинзой и приправами, через три минуты убираем с конфорки и настаиваем под крышкой 15 минут. Готовьте и получайте удовольствие!

Классический харчо с говядиной, рисом и картошкой

Классический харчо с говядиной, рисом и картошкой – это сытное и питательное кушанье, подав которое к столу во время обеда, вы избавите себя от готовки второго блюда, потому как порция такого супа, надолго избавит всех дегустаторов от голода. Попробуйте удивительное сочетание компонентов!

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Ребра говяжьи – 500 гр.

Картофель – 500 гр.

Соль – по вкусу

Вода –3,5 л.

Перец душистый горошек –7 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Рис – 180 гр.

Морковка – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сок томатный – 2 ст.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ребра отвариваем в течение часа, солим, перчим и приправляем горошинами перца и лавром, продолжаем тепловую обработку до тех пор, пока мякоть не отойдет от косточек.

Шаг 2. В наваристый бульон засыпаем небольшие ломтики почищенного картофеля.

Шаг 3. В кипящий состав высыпаем тщательно промытый рис.

Шаг 4. Тем временем разогреваем растительное масло и пассеруем тертую морковку и нарезку репчатого лука.

Шаг 5. К размягченным овощам вмешиваем пасту из протертых томатов.

Шаг 6. Через пару минут заливаем содержимое сковороды томатным соком и томим смесь 8-10 минут. Мясо отделяем от костей и высыпаем говядину обратно в кастрюлю.

Шаг 7. К готовой картошке с рисом перекладываем зажарку, варим еще 5 минут и при необходимости досаливаем.

Шаг 8. Харчо разливаем по тарелкам, украшаем зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!

Харчо из свинины в домашних условиях

Харчо из свинины в домашних условиях – это грузинское первое блюдо, попробовав которое однажды, забыть уже просто невозможно! Весь секрет кушанья заключается в непревзойденном ореховом аромате, густой текстуре и крепком бульоне, который отлично сочетает в себе все ингредиенты.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 400 гр.

Рис – 5 ст.л.

Ядро грецкого ореха – 0,5 ст.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 3 ст.л.

Петрушка – 5 веточек.

Корень петрушки – 50 гр.

Смесь перцев горошком – 0,5 ч.л.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое мясо режем небольшими ломтиками и укладываем в кастрюлю.

Шаг 2. К свинине высыпаем смесь перцев, соль и корень петрушки – заливаем водой и варим 40-45 минут, затем выбрасываем корешки.

Шаг 3. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и пробиваем в блендере в крупную крошку.

Шаг 4. Овощи очищаем, промываем и нарезаем кубиками небольшого размера.

Шаг 5. На раскаленном растительном масле немного подрумяниваем репчатый лук с морковью.

Шаг 6. Смешиваем золотистые овощи с хмели-сунели, томатной пастой и половником бульона – тушим 5 минут.

Шаг 7. В бульон отправляем овощи в соусе, картошку, орехи и рис – томим на огне чуть ниже среднего 10 минут.

Шаг 8. Дополняем кушанье измельченной зеленью с чесноком и солью. Через 5 минут выключаем пламя и оставляем харчо под крышкой на 15 минут. К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Настоящее харчо из баранины с рисом

Настоящее харчо из баранины с рисом – это традиционное кушанье Грузии, которое много лет назад обрело популярность по всему миру, благодаря своему яркому и необычному вкусу, получаемому из-за оригинального сочетания пряностей, мяса и грецких орехов с кинзой.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Баранина – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Соус ткемали – 80 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Орех грецкий – 100 гр.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Перец красный молотый – 1 ч.л.

Паста томатная – 60 гр.

Кинза – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачищенную и промытую баранину произвольно режем и, залив водой, томим на медленном огне до готовности, снимая всю пенку. Если жир есть, срезаем и убираем в сторону.

Шаг 2. Курдюк либо жир растапливаем и обжариваем на нем тертую морковь и кубики лука до размягчения.

Шаг 3. К зажарке добавляем кубики сладкого перца, соус ткемали и пасту из томатов – перемешиваем и выключаем нагрев.

Шаг 4. Орехи мелко рубим ножом, измельчаем промытую и обсушенную кинзу.

Шаг 5. Баранину вынимаем из бульона и нарезаем, возвращаем в процеженный бульон вместе с рисом. Провариваем 10 минут и вводим зажарку, орехи, хмели-сунели, перец, соль, кинзу.

Шаг 6. Томим суп еще 5-7 минут и убираем с конфорки, накрываем крышкой и даем немного настояться.

Шаг 7. Разливаем харчо по супницам и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Харчо с рисом и томатной пастой

Харчо с рисом и томатной пастой, сваренный на копченой курочке – это изысканное первое блюдо, попробовав которое однажды, вы запомните на всю жизнь! Для того чтобы кушанье получилось насыщенным и ароматным, очень важно добавить щедрое количество специй и свежей зелени.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Курица копченая – 250 гр.

Рис – 50 гр.

Морковка – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Чеснок – 1 головка

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 3 ст.л.

Петрушка рубленая – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Базилик фиолетовый – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое: очищаем и ополаскиваем корнеплоды, промываем крупу.

Шаг 2. Мелко нарезаем репчатый лук и чеснок, кубиками нарезаем томаты и морковь.

Шаг 3. Режем на кусочки либо разбираем по волокнам копченое мясо.

Шаг 4. В сотейнике прогреваем растительное масло и подрумяниваем ломтики морковки и лука.

Шаг 5. Зажарку смешиваем с помидорами и томатной пастой, обжариваем еще 5 минут.

Шаг 6. Добавляем мясо и крупу, заливаем водой и томим на среднем огне 15 минут.

Шаг 7. Приправляем кушанье рубленым чесноком, молотым перцем и солью – перемешиваем и через 5 минут убираем с конфорки.

Шаг 8. Разливаем суп по тарелкам, украшаем порции листочками свежего фиолетового базилика и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Домашнее харчо из курицы

Домашнее харчо из курицы – это не совсем оригинальный вариант приготовления кавказского супа, однако, заменяя мясо птицей, кушанье не утрачивает своей аутентичности и колоритности. Такой рецепт наилучшим образом подойдет для тех, кто предпочитает легкие и нежирные бульоны.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Рис – 2 ст.л.

Грудка куриная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Порошок томатный – 120 гр.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Кинза – 40 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 1,3 л.

Соль – 0,3 ч.л.

Перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грудку отвариваем до готовности, крупу промываем до прозрачности воды.

Шаг 2. Вынимаем курицу из бульона, засыпаем рис и провариваем на медленном огне под крышкой 20 минут.

Шаг 3. В воде разводим томатный порошок до консистенции пасты.

Шаг 4. Мелкие кусочки лука подрумяниваем на растительном масле и смешиваем с томатной смесью и небольшим количеством бульона, тушим на медленном пламени под крышкой.

Шаг 5. Тем временем измельчаем мясо и высыпаем в бульон к рису.

Шаг 6. В момент, когда крупа сварилась зажарку, выкладываем в суп, всыпаем соль, кинзу, лаврушку, хмели-сунели, измельченный чеснок и молотый перец, все активно перемешиваем.

Шаг 7. Первое блюдо сервируем и приглашаем домочадцев к столу. Приятного аппетита!

Грузинское харчо с грецкими орехами

Грузинское харчо с грецкими орехами – это сытный и густой суп, который обязательно впишется в рацион всех любителей пряных и острых блюд с оригинальным вкусом и ярким ароматом. Помимо мяса и орехов, нам также потребуются такие продукты, как овощи, рис и, конечно же, кинза.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Грудинка говяжья с ребрышками – 700 гр.

Рис – 200 гр.

Бульон говяжий – 1 ст.

Орехи грецкие молотые – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Кинза – 15 гр.

Соус ткемали – по вкусу

Хмель-сунели – по вкусу.

Аджика – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь варим бульон из говядины, тщательно промываем рис, томаты режем на кубики и пробиваем в блендере зелень с чесноком.

Шаг 2. Головку лука очищаем и нарезаем полукольцами либо кубиками.

Шаг 3. Отварное мясо остужаем и разбираем на кусочки, отделяя мякоть от костей и жил.

Шаг 4. Чеснок с зеленью смешиваем с орехами, прокрученными через мясорубку.

Шаг 5. На сливочном масле подрумяниваем лук и добавляем говядину, а также томаты с аджикой, вливаем говяжий бульон и тушим под крышкой около 10 минут.

Шаг 6. Рис высыпаем в кастрюлю и провариваем 10 минут, далее засыпаем мясо и доводим до кипения. Добавляем хмели-сунели и соус ткемали с кинзой, томим до готовности крупы и засыпаем чесночно-ореховую пасту. Солим и перчим, ориентируясь на свой вкус, и оставляем под крышкой на 15 минут.

Шаг 7. Аппетитный харчо подаем к столу, не дожидаясь остывания и трапезничаем. Приятного аппетита!

Классическое харчо с соусом ткемали

Классическое харчо с соусом ткемали – это визитная карточка Грузии, которую можно запросто воспроизвести на собственной кухне, используя исключительно те продукты, которые есть дома либо продаются в ближайшем супермаркете. Окунитесь в этот вкусный и пряный рецепт, и вы не пожалеете, потому как это невероятно вкусно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Рис – 200 гр.

Соус ткемали – 70 гр.

Паста томатная – 50 гр.

Вода – 2 л.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть говядины режем на небольшие ломтики и высыпаем в кастрюлю, варим 30-40 минут, залив водой.

Шаг 2. Рис хорошенько промываем и замачиваем в прохладной воде на 20 минут.

Шаг 3. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и измельчаем.

Шаг 4. Пассеруем овощную нарезку на растительном масле до светло-коричневого оттенка.

Шаг 5. Подрумяненный лук объединяем с несколькими столовыми ложками бульона и пастой из томатов, слегка выпариваем жидкость.

Шаг 6. Крупу и зажарку отправляем в кипящий бульон и перемешиваем.

Шаг 7. За пару минут до готовности, дополняем харчо соусом ткемали, чесноком, солью и пряными специями.

Шаг 8. Кушанье разливаем по пиалам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Суп харчо с перловкой

Суп харчо с перловкой – это совершенно новый взгляд на традиционный кавказский суп, который обычно варят с использованием риса. Однако заменив одну крупой другой, вкусовые характеристики супа не ухудшаются, а лишь меняются. Поэтому, если вы любите эксперименты, то этот рецепт определенно для вас!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Баранина – 500 гр.

Морковка – 2 шт.

Перловка – 1 ст.

Лук репчатый – 2 шт.

Картошка – 5 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Петрушка – 20 гр.

Чеснок – по вкусу

Соль – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баранину разрубаем на куски и подрумяниваем на раскаленном растительном масле.

Шаг 2. Обжаренное мясо заливаем водой и варим на умеренном пламени.

Шаг 3. В кипящий бульон забрасываем ломтики картофеля.

Шаг 4. Добавляем измельченный лук (1 шт.) и брусочки моркови(1 шт.).

Шаг 5. Оставшиеся корнеплоды измельчаем и пассеруем на растительном масле до мягкости, соединяем с чесноком, пропущенным через пресс и томатной пастой, перчим.

Шаг 6. Тушим зажарку 7-9 минут и отправляем в суп.

Шаг 7. Засыпаем перловку и готовим на медленном огне до готовности крупы.

Шаг 8. Перед подачей украшаем зеленью и приправляем. Приятного аппетита!