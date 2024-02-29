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Классический суп «Харчо»

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Классический суп «Харчо»

Суп «Харчо» – это популярное кушанье кавказской кухни, которое благодаря своей оригинальности и непревзойденному вкусу, обрело популярность во всем мире. Это блюдо отличается от других супов своей густотой и насыщенным пряным вкусом с нотками остроты. Особую пикантность супчику придает обилие свежей зелени и большое количество чеснока. А главной «изюминкой» выступают такие компоненты, как измельченные грецкие орехи и грузинский соус «Ткемали». Поэтому, если вам нравятся необычные сочетания ингредиентов, густая текстура и наваристый бульон с овощами, заправкой и рисом, то обязательно попробуйте харчо, и вы останетесь под полнейшим гастрономическим впечатлением!

Суп харчо в домашних условиях – классический рецепт приготовления

Суп харчо в домашних условиях – это грузинский наваристый суп, который покорит всех любителей пикантных блюд и всего необычного. В составе этого грузинского кушанья вы встретите такие нетрадиционные компоненты, как говяжьи ребрышки, грецкие орехи и насыщенный соус ткемали.

Классический суп «Харчо»

Ингредиенты –+8 порц.

  • Говяжьи ребра 900 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль 1 ч.л.
  • Перец душистый горошком 4 шт.
  • Помидоры 200 гр.
  • Паприка 1 ч.л.
  • Приправа «Хмели-Сунели» 1 ст.л.
  • Аджика 1 ч.л.
  • Ткемали 2 ст.л.
  • Вода 2 л.
  • Рис белый 100 гр.
  • Грецкий орех 25 гр.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Зелень 25 гр.
  • Сахар-песок 1 щепотка
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 120 мин.

  1. Классический суп «Харчо»

    Как приготовить суп харчо в домашних условиях по классическому рецепту? Говяжьи ребра зачищаем от пленок, промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками. Обжариваем до образования характерной корочки со всех сторон на растительном масле.

  2. Классический суп «Харчо»

    Румяные ребрышки заливаем водой и ставим на огонь, удаляем шумовкой пену и забрасываем очищенную головку лука и соль.

  3. Классический суп «Харчо»

    Также приправляем бульон горошинами перца и провариваем около часа, неплотно прикрыв крышкой. Готовую говядину перекладываем в тарелку.

  4. Классический суп «Харчо»

    Бульон процеживаем через мелкое сито, мясо разбираем по волокнам и возвращаем в кастрюлю.

  5. Классический суп «Харчо»

    Томаты надрезаем крест-накрест и окунаем в кипяток на несколько минут, затем удаляем кожицу. Мелко рубим вторую луковицу и помидоры.

  6. Классический суп «Харчо»

    В сковороду вливаем растительное масло и нагреваем 2-3 минуты, пассеруем лук и высыпаем томаты, прогреваем еще пару минут и вводим паприку, хмели-сунели, аджику и хорошенько перемешиваем.

  7. Классический суп «Харчо»

    Далее смешиваем зажарку с сахаром и соусом ткемали помешивая, прогреваем еще 2 минуты.

  8. Классический суп «Харчо»

    В горячий бульон высыпаем промытую крупу, доводим до кипения и варим на протяжении 10 минут.

  9. Классический суп «Харчо»

    Для заправки подсушиваем на сухой сковороде рубленые грецкие орехи, соединяем измельченную зелень и чеснок, пропущенный через пресс.

  10. Классический суп «Харчо»

    Пряную смесь высыпаем в суп, засекаем еще 5 минут.

  11. Классический суп «Харчо»

    Всыпаем ароматные орехи.

  12. Классический суп «Харчо»

    Через 2 минуты высыпаем чесночную смесь с зеленью и перемешиваем.

  13. Классический суп «Харчо»

    Забрасываем лавр и выключаем нагрев, оставляем под крышкой на 15 минут. Классический суп «Харчо» готов! Приятного аппетита!

Харчо по-грузински с рисом

Харчо по-грузински с рисом – это первое блюдо, на готовку которого уйдет не менее двух часов, так как необходимо как следует выварить говядину, для получения крепкого и наваристого бульона. А добавив крупу, пряности и соус, кушанье насыщается ярким вкусом и чарующим ароматом.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Говядина – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Рис – 6 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соус ткемали – 0,5 ст.
  • Кинза – 5 веточек.
  • Орехи грецкие – 1 горсть.
  • Хмели-сунели – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Вода – 3 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину заливаем водой и провариваем на среднем огне вместе с лавровым листом 90 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. Отварное мясо нарезаем и возвращаем в кастрюлю.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. Корнеплоды очищаем и промываем водой, мелкие кубиками режем лук и чеснок, трем на терке морковку.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Параллельно в сковороде нагреваем подсолнечное масло и слегка подрумяниваем на нем репчатый лук.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. В бульон выкладываем пассерованный лук, соус ткемали, морковь, рис и варим на протяжении 10 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Подсушенные орехи пробиваем в блендере и соединяем с чесноком.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. Полученную смесь высыпаем в суп, провариваем еще 15 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 8. Приправляем харчо кинзой и приправами, через три минуты убираем с конфорки и настаиваем под крышкой 15 минут. Готовьте и получайте удовольствие!

Классический суп «Харчо»

Классический харчо с говядиной, рисом и картошкой

Классический харчо с говядиной, рисом и картошкой – это сытное и питательное кушанье, подав которое к столу во время обеда, вы избавите себя от готовки второго блюда, потому как порция такого супа, надолго избавит всех дегустаторов от голода. Попробуйте удивительное сочетание компонентов!

Время готовки – 1 ч. 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

  • Ребра говяжьи – 500 гр.
  • Картофель – 500 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Вода –3,5 л.
  • Перец душистый горошек –7 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Рис – 180 гр.
  • Морковка – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Сок томатный – 2 ст.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ребра отвариваем в течение часа, солим, перчим и приправляем горошинами перца и лавром, продолжаем тепловую обработку до тех пор, пока мякоть не отойдет от косточек.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. В наваристый бульон засыпаем небольшие ломтики почищенного картофеля.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. В кипящий состав высыпаем тщательно промытый рис.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Тем временем разогреваем растительное масло и пассеруем тертую морковку и нарезку репчатого лука.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. К размягченным овощам вмешиваем пасту из протертых томатов.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Через пару минут заливаем содержимое сковороды томатным соком и томим смесь 8-10 минут. Мясо отделяем от костей и высыпаем говядину обратно в кастрюлю.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. К готовой картошке с рисом перекладываем зажарку, варим еще 5 минут и при необходимости досаливаем.

Классический суп «Харчо»

Шаг 8. Харчо разливаем по тарелкам, украшаем зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

Харчо из свинины в домашних условиях

Харчо из свинины в домашних условиях – это грузинское первое блюдо, попробовав которое однажды, забыть уже просто невозможно! Весь секрет кушанья заключается в непревзойденном ореховом аромате, густой текстуре и крепком бульоне, который отлично сочетает в себе все ингредиенты.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 400 гр.
  • Рис – 5 ст.л.
  • Ядро грецкого ореха – 0,5 ст.
  • Картофель – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Петрушка – 5 веточек.
  • Корень петрушки – 50 гр.
  • Смесь перцев горошком – 0,5 ч.л.
  • Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое мясо режем небольшими ломтиками и укладываем в кастрюлю.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. К свинине высыпаем смесь перцев, соль и корень петрушки – заливаем водой и варим 40-45 минут, затем выбрасываем корешки.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и пробиваем в блендере в крупную крошку.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Овощи очищаем, промываем и нарезаем кубиками небольшого размера.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. На раскаленном растительном масле немного подрумяниваем репчатый лук с морковью.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Смешиваем золотистые овощи с хмели-сунели, томатной пастой и половником бульона – тушим 5 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. В бульон отправляем овощи в соусе, картошку, орехи и рис – томим на огне чуть ниже среднего 10 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 8. Дополняем кушанье измельченной зеленью с чесноком и солью. Через 5 минут выключаем пламя и оставляем харчо под крышкой на 15 минут. К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

Настоящее харчо из баранины с рисом

Настоящее харчо из баранины с рисом – это традиционное кушанье Грузии, которое много лет назад обрело популярность по всему миру, благодаря своему яркому и необычному вкусу, получаемому из-за оригинального сочетания пряностей, мяса и грецких орехов с кинзой.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Баранина – 500 гр.
  • Рис – 100 гр.
  • Соус ткемали – 80 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Орех грецкий – 100 гр.
  • Хмели-сунели – 1 ст.л.
  • Перец красный молотый – 1 ч.л.
  • Паста томатная – 60 гр.
  • Кинза – 40 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачищенную и промытую баранину произвольно режем и, залив водой, томим на медленном огне до готовности, снимая всю пенку. Если жир есть, срезаем и убираем в сторону.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. Курдюк либо жир растапливаем и обжариваем на нем тертую морковь и кубики лука до размягчения.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. К зажарке добавляем кубики сладкого перца, соус ткемали и пасту из томатов – перемешиваем и выключаем нагрев.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Орехи мелко рубим ножом, измельчаем промытую и обсушенную кинзу.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. Баранину вынимаем из бульона и нарезаем, возвращаем в процеженный бульон вместе с рисом. Провариваем 10 минут и вводим зажарку, орехи, хмели-сунели, перец, соль, кинзу.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Томим суп еще 5-7 минут и убираем с конфорки, накрываем крышкой и даем немного настояться.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. Разливаем харчо по супницам и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

Харчо с рисом и томатной пастой

Харчо с рисом и томатной пастой, сваренный на копченой курочке – это изысканное первое блюдо, попробовав которое однажды, вы запомните на всю жизнь! Для того чтобы кушанье получилось насыщенным и ароматным, очень важно добавить щедрое количество специй и свежей зелени.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Курица копченая – 250 гр.
  • Рис – 50 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Петрушка рубленая – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Базилик фиолетовый – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое: очищаем и ополаскиваем корнеплоды, промываем крупу.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. Мелко нарезаем репчатый лук и чеснок, кубиками нарезаем томаты и морковь.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. Режем на кусочки либо разбираем по волокнам копченое мясо.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. В сотейнике прогреваем растительное масло и подрумяниваем ломтики морковки и лука.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. Зажарку смешиваем с помидорами и томатной пастой, обжариваем еще 5 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Добавляем мясо и крупу, заливаем водой и томим на среднем огне 15 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. Приправляем кушанье рубленым чесноком, молотым перцем и солью – перемешиваем и через 5 минут убираем с конфорки.

Классический суп «Харчо»

Шаг 8. Разливаем суп по тарелкам, украшаем порции листочками свежего фиолетового базилика и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

Домашнее харчо из курицы

Домашнее харчо из курицы – это не совсем оригинальный вариант приготовления кавказского супа, однако, заменяя мясо птицей, кушанье не утрачивает своей аутентичности и колоритности. Такой рецепт наилучшим образом подойдет для тех, кто предпочитает легкие и нежирные бульоны.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Рис – 2 ст.л.
  • Грудка куриная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Порошок томатный – 120 гр.
  • Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • Кинза – 40 гр.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Вода – 1,3 л.
  • Соль – 0,3 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,3 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грудку отвариваем до готовности, крупу промываем до прозрачности воды.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. Вынимаем курицу из бульона, засыпаем рис и провариваем на медленном огне под крышкой 20 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. В воде разводим томатный порошок до консистенции пасты.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Мелкие кусочки лука подрумяниваем на растительном масле и смешиваем с томатной смесью и небольшим количеством бульона, тушим на медленном пламени под крышкой.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. Тем временем измельчаем мясо и высыпаем в бульон к рису.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. В момент, когда крупа сварилась зажарку, выкладываем в суп, всыпаем соль, кинзу, лаврушку, хмели-сунели, измельченный чеснок и молотый перец, все активно перемешиваем.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. Первое блюдо сервируем и приглашаем домочадцев к столу. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

Грузинское харчо с грецкими орехами

Грузинское харчо с грецкими орехами – это сытный и густой суп, который обязательно впишется в рацион всех любителей пряных и острых блюд с оригинальным вкусом и ярким ароматом. Помимо мяса и орехов, нам также потребуются такие продукты, как овощи, рис и, конечно же, кинза.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

  • Грудинка говяжья с ребрышками – 700 гр.
  • Рис – 200 гр.
  • Бульон говяжий – 1 ст.
  • Орехи грецкие молотые – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кинза – 15 гр.
  • Соус ткемали – по вкусу
  • Хмель-сунели – по вкусу.
  • Аджика – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь варим бульон из говядины, тщательно промываем рис, томаты режем на кубики и пробиваем в блендере зелень с чесноком.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. Головку лука очищаем и нарезаем полукольцами либо кубиками.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. Отварное мясо остужаем и разбираем на кусочки, отделяя мякоть от костей и жил.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Чеснок с зеленью смешиваем с орехами, прокрученными через мясорубку.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. На сливочном масле подрумяниваем лук и добавляем говядину, а также томаты с аджикой, вливаем говяжий бульон и тушим под крышкой около 10 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Рис высыпаем в кастрюлю и провариваем 10 минут, далее засыпаем мясо и доводим до кипения. Добавляем хмели-сунели и соус ткемали с кинзой, томим до готовности крупы и засыпаем чесночно-ореховую пасту. Солим и перчим, ориентируясь на свой вкус, и оставляем под крышкой на 15 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. Аппетитный харчо подаем к столу, не дожидаясь остывания и трапезничаем. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

Классическое харчо с соусом ткемали

Классическое харчо с соусом ткемали – это визитная карточка Грузии, которую можно запросто воспроизвести на собственной кухне, используя исключительно те продукты, которые есть дома либо продаются в ближайшем супермаркете. Окунитесь в этот вкусный и пряный рецепт, и вы не пожалеете, потому как это невероятно вкусно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Рис – 200 гр.
  • Соус ткемали – 70 гр.
  • Паста томатная – 50 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть говядины режем на небольшие ломтики и высыпаем в кастрюлю, варим 30-40 минут, залив водой.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. Рис хорошенько промываем и замачиваем в прохладной воде на 20 минут.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и измельчаем.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Пассеруем овощную нарезку на растительном масле до светло-коричневого оттенка.

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. Подрумяненный лук объединяем с несколькими столовыми ложками бульона и пастой из томатов, слегка выпариваем жидкость.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Крупу и зажарку отправляем в кипящий бульон и перемешиваем.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. За пару минут до готовности, дополняем харчо соусом ткемали, чесноком, солью и пряными специями.

Классический суп «Харчо»

Шаг 8. Кушанье разливаем по пиалам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

Суп харчо с перловкой

Суп харчо с перловкой – это совершенно новый взгляд на традиционный кавказский суп, который обычно варят с использованием риса. Однако заменив одну крупой другой, вкусовые характеристики супа не ухудшаются, а лишь меняются. Поэтому, если вы любите эксперименты, то этот рецепт определенно для вас!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Баранина – 500 гр.
  • Морковка – 2 шт.
  • Перловка – 1 ст.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Картошка – 5 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Петрушка – 20 гр.
  • Чеснок – по вкусу
  • Соль – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баранину разрубаем на куски и подрумяниваем на раскаленном растительном масле.

Классический суп «Харчо»

Шаг 2. Обжаренное мясо заливаем водой и варим на умеренном пламени.

Классический суп «Харчо»

Шаг 3. В кипящий бульон забрасываем ломтики картофеля.

Классический суп «Харчо»

Шаг 4. Добавляем измельченный лук (1 шт.) и брусочки моркови(1 шт.).

Классический суп «Харчо»

Шаг 5. Оставшиеся корнеплоды измельчаем и пассеруем на растительном масле до мягкости, соединяем с чесноком, пропущенным через пресс и томатной пастой, перчим.

Классический суп «Харчо»

Шаг 6. Тушим зажарку 7-9 минут и отправляем в суп.

Классический суп «Харчо»

Шаг 7. Засыпаем перловку и готовим на медленном огне до готовности крупы.

Классический суп «Харчо»

Шаг 8. Перед подачей украшаем зеленью и приправляем. Приятного аппетита!

Классический суп «Харчо»

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