Классический суп «Харчо»

Суп «Харчо» – это популярное кушанье кавказской кухни, которое благодаря своей оригинальности и непревзойденному вкусу, обрело популярность во всем мире. Это блюдо отличается от других супов своей густотой и насыщенным пряным вкусом с нотками остроты. Особую пикантность супчику придает обилие свежей зелени и большое количество чеснока. А главной «изюминкой» выступают такие компоненты, как измельченные грецкие орехи и грузинский соус «Ткемали». Поэтому, если вам нравятся необычные сочетания ингредиентов, густая текстура и наваристый бульон с овощами, заправкой и рисом, то обязательно попробуйте харчо, и вы останетесь под полнейшим гастрономическим впечатлением!
Суп харчо в домашних условиях – классический рецепт приготовления
Суп харчо в домашних условиях – это грузинский наваристый суп, который покорит всех любителей пикантных блюд и всего необычного. В составе этого грузинского кушанья вы встретите такие нетрадиционные компоненты, как говяжьи ребрышки, грецкие орехи и насыщенный соус ткемали.
Ингредиенты –+8 порц.
- Говяжьи ребра 900 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Соль 1 ч.л.
- Перец душистый горошком 4 шт.
- Помидоры 200 гр.
- Паприка 1 ч.л.
- Приправа «Хмели-Сунели» 1 ст.л.
- Аджика 1 ч.л.
- Ткемали 2 ст.л.
- Вода 2 л.
- Рис белый 100 гр.
- Грецкий орех 25 гр.
- Чеснок 1 зуб.
- Зелень 25 гр.
- Сахар-песок 1 щепотка
- Масло растительное для жарки
Шаги 120 мин.
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Как приготовить суп харчо в домашних условиях по классическому рецепту? Говяжьи ребра зачищаем от пленок, промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками. Обжариваем до образования характерной корочки со всех сторон на растительном масле.
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Румяные ребрышки заливаем водой и ставим на огонь, удаляем шумовкой пену и забрасываем очищенную головку лука и соль.
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Также приправляем бульон горошинами перца и провариваем около часа, неплотно прикрыв крышкой. Готовую говядину перекладываем в тарелку.
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Бульон процеживаем через мелкое сито, мясо разбираем по волокнам и возвращаем в кастрюлю.
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Томаты надрезаем крест-накрест и окунаем в кипяток на несколько минут, затем удаляем кожицу. Мелко рубим вторую луковицу и помидоры.
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В сковороду вливаем растительное масло и нагреваем 2-3 минуты, пассеруем лук и высыпаем томаты, прогреваем еще пару минут и вводим паприку, хмели-сунели, аджику и хорошенько перемешиваем.
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Далее смешиваем зажарку с сахаром и соусом ткемали помешивая, прогреваем еще 2 минуты.
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В горячий бульон высыпаем промытую крупу, доводим до кипения и варим на протяжении 10 минут.
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Для заправки подсушиваем на сухой сковороде рубленые грецкие орехи, соединяем измельченную зелень и чеснок, пропущенный через пресс.
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Пряную смесь высыпаем в суп, засекаем еще 5 минут.
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Всыпаем ароматные орехи.
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Через 2 минуты высыпаем чесночную смесь с зеленью и перемешиваем.
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Забрасываем лавр и выключаем нагрев, оставляем под крышкой на 15 минут. Классический суп «Харчо» готов! Приятного аппетита!
Харчо по-грузински с рисом
Харчо по-грузински с рисом – это первое блюдо, на готовку которого уйдет не менее двух часов, так как необходимо как следует выварить говядину, для получения крепкого и наваристого бульона. А добавив крупу, пряности и соус, кушанье насыщается ярким вкусом и чарующим ароматом.
Время готовки – 2 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Говядина – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Рис – 6 ст.л.
- Морковь – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соус ткемали – 0,5 ст.
- Кинза – 5 веточек.
- Орехи грецкие – 1 горсть.
- Хмели-сунели – 2 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Вода – 3 л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину заливаем водой и провариваем на среднем огне вместе с лавровым листом 90 минут.
Шаг 2. Отварное мясо нарезаем и возвращаем в кастрюлю.
Шаг 3. Корнеплоды очищаем и промываем водой, мелкие кубиками режем лук и чеснок, трем на терке морковку.
Шаг 4. Параллельно в сковороде нагреваем подсолнечное масло и слегка подрумяниваем на нем репчатый лук.
Шаг 5. В бульон выкладываем пассерованный лук, соус ткемали, морковь, рис и варим на протяжении 10 минут.
Шаг 6. Подсушенные орехи пробиваем в блендере и соединяем с чесноком.
Шаг 7. Полученную смесь высыпаем в суп, провариваем еще 15 минут.
Шаг 8. Приправляем харчо кинзой и приправами, через три минуты убираем с конфорки и настаиваем под крышкой 15 минут. Готовьте и получайте удовольствие!
Классический харчо с говядиной, рисом и картошкой
Классический харчо с говядиной, рисом и картошкой – это сытное и питательное кушанье, подав которое к столу во время обеда, вы избавите себя от готовки второго блюда, потому как порция такого супа, надолго избавит всех дегустаторов от голода. Попробуйте удивительное сочетание компонентов!
Время готовки – 1 ч. 45 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5 л.
Ингредиенты:
- Ребра говяжьи – 500 гр.
- Картофель – 500 гр.
- Соль – по вкусу
- Вода –3,5 л.
- Перец душистый горошек –7 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Рис – 180 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Сок томатный – 2 ст.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ребра отвариваем в течение часа, солим, перчим и приправляем горошинами перца и лавром, продолжаем тепловую обработку до тех пор, пока мякоть не отойдет от косточек.
Шаг 2. В наваристый бульон засыпаем небольшие ломтики почищенного картофеля.
Шаг 3. В кипящий состав высыпаем тщательно промытый рис.
Шаг 4. Тем временем разогреваем растительное масло и пассеруем тертую морковку и нарезку репчатого лука.
Шаг 5. К размягченным овощам вмешиваем пасту из протертых томатов.
Шаг 6. Через пару минут заливаем содержимое сковороды томатным соком и томим смесь 8-10 минут. Мясо отделяем от костей и высыпаем говядину обратно в кастрюлю.
Шаг 7. К готовой картошке с рисом перекладываем зажарку, варим еще 5 минут и при необходимости досаливаем.
Шаг 8. Харчо разливаем по тарелкам, украшаем зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!
Харчо из свинины в домашних условиях
Харчо из свинины в домашних условиях – это грузинское первое блюдо, попробовав которое однажды, забыть уже просто невозможно! Весь секрет кушанья заключается в непревзойденном ореховом аромате, густой текстуре и крепком бульоне, который отлично сочетает в себе все ингредиенты.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Мякоть свинины – 400 гр.
- Рис – 5 ст.л.
- Ядро грецкого ореха – 0,5 ст.
- Картофель – 4 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Масло растительное – для жарки.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Петрушка – 5 веточек.
- Корень петрушки – 50 гр.
- Смесь перцев горошком – 0,5 ч.л.
- Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
- Вода – 2 л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытое мясо режем небольшими ломтиками и укладываем в кастрюлю.
Шаг 2. К свинине высыпаем смесь перцев, соль и корень петрушки – заливаем водой и варим 40-45 минут, затем выбрасываем корешки.
Шаг 3. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и пробиваем в блендере в крупную крошку.
Шаг 4. Овощи очищаем, промываем и нарезаем кубиками небольшого размера.
Шаг 5. На раскаленном растительном масле немного подрумяниваем репчатый лук с морковью.
Шаг 6. Смешиваем золотистые овощи с хмели-сунели, томатной пастой и половником бульона – тушим 5 минут.
Шаг 7. В бульон отправляем овощи в соусе, картошку, орехи и рис – томим на огне чуть ниже среднего 10 минут.
Шаг 8. Дополняем кушанье измельченной зеленью с чесноком и солью. Через 5 минут выключаем пламя и оставляем харчо под крышкой на 15 минут. К столу подаем в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Настоящее харчо из баранины с рисом
Настоящее харчо из баранины с рисом – это традиционное кушанье Грузии, которое много лет назад обрело популярность по всему миру, благодаря своему яркому и необычному вкусу, получаемому из-за оригинального сочетания пряностей, мяса и грецких орехов с кинзой.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Баранина – 500 гр.
- Рис – 100 гр.
- Соус ткемали – 80 гр.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Орех грецкий – 100 гр.
- Хмели-сунели – 1 ст.л.
- Перец красный молотый – 1 ч.л.
- Паста томатная – 60 гр.
- Кинза – 40 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Зачищенную и промытую баранину произвольно режем и, залив водой, томим на медленном огне до готовности, снимая всю пенку. Если жир есть, срезаем и убираем в сторону.
Шаг 2. Курдюк либо жир растапливаем и обжариваем на нем тертую морковь и кубики лука до размягчения.
Шаг 3. К зажарке добавляем кубики сладкого перца, соус ткемали и пасту из томатов – перемешиваем и выключаем нагрев.
Шаг 4. Орехи мелко рубим ножом, измельчаем промытую и обсушенную кинзу.
Шаг 5. Баранину вынимаем из бульона и нарезаем, возвращаем в процеженный бульон вместе с рисом. Провариваем 10 минут и вводим зажарку, орехи, хмели-сунели, перец, соль, кинзу.
Шаг 6. Томим суп еще 5-7 минут и убираем с конфорки, накрываем крышкой и даем немного настояться.
Шаг 7. Разливаем харчо по супницам и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!
Харчо с рисом и томатной пастой
Харчо с рисом и томатной пастой, сваренный на копченой курочке – это изысканное первое блюдо, попробовав которое однажды, вы запомните на всю жизнь! Для того чтобы кушанье получилось насыщенным и ароматным, очень важно добавить щедрое количество специй и свежей зелени.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Курица копченая – 250 гр.
- Рис – 50 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Лук репчатый – 1 шт.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Петрушка рубленая – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Базилик фиолетовый – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем все необходимое: очищаем и ополаскиваем корнеплоды, промываем крупу.
Шаг 2. Мелко нарезаем репчатый лук и чеснок, кубиками нарезаем томаты и морковь.
Шаг 3. Режем на кусочки либо разбираем по волокнам копченое мясо.
Шаг 4. В сотейнике прогреваем растительное масло и подрумяниваем ломтики морковки и лука.
Шаг 5. Зажарку смешиваем с помидорами и томатной пастой, обжариваем еще 5 минут.
Шаг 6. Добавляем мясо и крупу, заливаем водой и томим на среднем огне 15 минут.
Шаг 7. Приправляем кушанье рубленым чесноком, молотым перцем и солью – перемешиваем и через 5 минут убираем с конфорки.
Шаг 8. Разливаем суп по тарелкам, украшаем порции листочками свежего фиолетового базилика и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Домашнее харчо из курицы
Домашнее харчо из курицы – это не совсем оригинальный вариант приготовления кавказского супа, однако, заменяя мясо птицей, кушанье не утрачивает своей аутентичности и колоритности. Такой рецепт наилучшим образом подойдет для тех, кто предпочитает легкие и нежирные бульоны.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Рис – 2 ст.л.
- Грудка куриная – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Порошок томатный – 120 гр.
- Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
- Кинза – 40 гр.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Вода – 1,3 л.
- Соль – 0,3 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,3 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Грудку отвариваем до готовности, крупу промываем до прозрачности воды.
Шаг 2. Вынимаем курицу из бульона, засыпаем рис и провариваем на медленном огне под крышкой 20 минут.
Шаг 3. В воде разводим томатный порошок до консистенции пасты.
Шаг 4. Мелкие кусочки лука подрумяниваем на растительном масле и смешиваем с томатной смесью и небольшим количеством бульона, тушим на медленном пламени под крышкой.
Шаг 5. Тем временем измельчаем мясо и высыпаем в бульон к рису.
Шаг 6. В момент, когда крупа сварилась зажарку, выкладываем в суп, всыпаем соль, кинзу, лаврушку, хмели-сунели, измельченный чеснок и молотый перец, все активно перемешиваем.
Шаг 7. Первое блюдо сервируем и приглашаем домочадцев к столу. Приятного аппетита!
Грузинское харчо с грецкими орехами
Грузинское харчо с грецкими орехами – это сытный и густой суп, который обязательно впишется в рацион всех любителей пряных и острых блюд с оригинальным вкусом и ярким ароматом. Помимо мяса и орехов, нам также потребуются такие продукты, как овощи, рис и, конечно же, кинза.
Время готовки – 2 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 7-8.
Ингредиенты:
- Грудинка говяжья с ребрышками – 700 гр.
- Рис – 200 гр.
- Бульон говяжий – 1 ст.
- Орехи грецкие молотые – 100 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Кинза – 15 гр.
- Соус ткемали – по вкусу
- Хмель-сунели – по вкусу.
- Аджика – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло сливочное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В первую очередь варим бульон из говядины, тщательно промываем рис, томаты режем на кубики и пробиваем в блендере зелень с чесноком.
Шаг 2. Головку лука очищаем и нарезаем полукольцами либо кубиками.
Шаг 3. Отварное мясо остужаем и разбираем на кусочки, отделяя мякоть от костей и жил.
Шаг 4. Чеснок с зеленью смешиваем с орехами, прокрученными через мясорубку.
Шаг 5. На сливочном масле подрумяниваем лук и добавляем говядину, а также томаты с аджикой, вливаем говяжий бульон и тушим под крышкой около 10 минут.
Шаг 6. Рис высыпаем в кастрюлю и провариваем 10 минут, далее засыпаем мясо и доводим до кипения. Добавляем хмели-сунели и соус ткемали с кинзой, томим до готовности крупы и засыпаем чесночно-ореховую пасту. Солим и перчим, ориентируясь на свой вкус, и оставляем под крышкой на 15 минут.
Шаг 7. Аппетитный харчо подаем к столу, не дожидаясь остывания и трапезничаем. Приятного аппетита!
Классическое харчо с соусом ткемали
Классическое харчо с соусом ткемали – это визитная карточка Грузии, которую можно запросто воспроизвести на собственной кухне, используя исключительно те продукты, которые есть дома либо продаются в ближайшем супермаркете. Окунитесь в этот вкусный и пряный рецепт, и вы не пожалеете, потому как это невероятно вкусно!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Говядина – 300 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Рис – 200 гр.
- Соус ткемали – 70 гр.
- Паста томатная – 50 гр.
- Вода – 2 л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мякоть говядины режем на небольшие ломтики и высыпаем в кастрюлю, варим 30-40 минут, залив водой.
Шаг 2. Рис хорошенько промываем и замачиваем в прохладной воде на 20 минут.
Шаг 3. Репчатый лук «освобождаем» от шелухи и измельчаем.
Шаг 4. Пассеруем овощную нарезку на растительном масле до светло-коричневого оттенка.
Шаг 5. Подрумяненный лук объединяем с несколькими столовыми ложками бульона и пастой из томатов, слегка выпариваем жидкость.
Шаг 6. Крупу и зажарку отправляем в кипящий бульон и перемешиваем.
Шаг 7. За пару минут до готовности, дополняем харчо соусом ткемали, чесноком, солью и пряными специями.
Шаг 8. Кушанье разливаем по пиалам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Суп харчо с перловкой
Суп харчо с перловкой – это совершенно новый взгляд на традиционный кавказский суп, который обычно варят с использованием риса. Однако заменив одну крупой другой, вкусовые характеристики супа не ухудшаются, а лишь меняются. Поэтому, если вы любите эксперименты, то этот рецепт определенно для вас!
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Баранина – 500 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Перловка – 1 ст.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Картошка – 5 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Петрушка – 20 гр.
- Чеснок – по вкусу
- Соль – по вкусу.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Баранину разрубаем на куски и подрумяниваем на раскаленном растительном масле.
Шаг 2. Обжаренное мясо заливаем водой и варим на умеренном пламени.
Шаг 3. В кипящий бульон забрасываем ломтики картофеля.
Шаг 4. Добавляем измельченный лук (1 шт.) и брусочки моркови(1 шт.).
Шаг 5. Оставшиеся корнеплоды измельчаем и пассеруем на растительном масле до мягкости, соединяем с чесноком, пропущенным через пресс и томатной пастой, перчим.
Шаг 6. Тушим зажарку 7-9 минут и отправляем в суп.
Шаг 7. Засыпаем перловку и готовим на медленном огне до готовности крупы.
Шаг 8. Перед подачей украшаем зеленью и приправляем. Приятного аппетита!