По-прежнему в «Гармонии»

Несмотря на непростую ситуацию в стране, связанную с пандемией, симферопольская компания «Консоль» остается одним из самых надежных застройщиков на юге России и может предложить наиболее оптимальный вариант приобретения жилья покупателям.

В жилом комплексе «Гармония» есть квартиры всех типов планировки. Фото: компания «Консоль»

В компании говорят, что ее сотрудников нынешними проблемами не напугать, их лозунг — "Мы пережили не один кризис, переживем и этот вместе со своими клиентами, работая для них еще лучше". Ведь новая квартира всегда будет "стратегическим запасом" для любой семьи. Застройщик призывает граждан не поддаваться панике и оставаться оптимистами. Только так можно преодолеть саму эпидемию и ее последствия.

Отличные квартиры в Симферополе, качество которых никогда не обесценится, ждут своих хозяев. Сейчас покупка этой недвижимости еще более актуальна, так как ее цена остается прежней.

Как рассказали в офисе застройщика, стоимость квадратного метра фиксированная, и клиентам не нужно беспокоиться из-за роста курса доллара, различных вирусов, стоимости нефти и других факторов, подчас пугающих некоторых людей. В жилом комплексе "Гармония", первая секция которого была сдана в эксплуатацию в прошлом году, продолжаются продажи.

Уникальность проекта для Симферополя в том, что квартиры здесь реализуются не на стадии строительства, а в уже сданных домах, в которые можно переехать сразу после отделочного ремонта: не нужно ждать, не нужно рисковать. А главное, фирма не берет на строительство жилья банковские кредиты, а возводит его за счет собственных средств, поэтому стоимость ее квартир более низкая, чем у многих других застройщиков.

"Гармония" — это пять девятиэтажных и один шестнадцати­этажный монолитные дома с надземным паркингом и гостевыми автостоянками, расположенные в самом центре города. Тот, кто будет жить в этом жилом комплексе, не будет иметь проблем с поиском детских садов, школ, магазинов, социальных и лечебных учреждений: все они расположены неподалеку. "Гармония" находится в микрорайоне с развитой инфраструктурой, здесь имеется удобная транспортная развязка, позволяющая добраться в любую точку города. Кроме того, сама придомовая территория жилого комплекса удобна и благоустроенна, здесь можно отдохнуть всей семьей с детьми. Покупатель может выбрать квартиру на свой вкус площадью от 41,9 до 85,5 квадратных метра. В первой секции "Гармонии" еще есть квартиры всех типов планировки, а право собственности и ключи от нового жилья можно оформить и получить сразу после его покупки.

Тем временем

Фирма "Консоль" реализует в Симферополе еще несколько проектов строительства жилых домов, причем также без использования кредитных средств. До вступления в силу изменений в федеральном законодательстве о жилищном строительстве и появлении эскроу-счетов готовность этих проектов составляла более 30 процентов. Прежде всего, это жилой комплекс "Соседи", где квартиры уже с ремонтом, а отделку покупатель может выбрать на свой вкус. С проектом декларации на строительство ЖК "Соседи" можно ознакомиться на сайте застройщика ООО "СК Консоль-Строй ЛТД", перейдя по ссылке.

Контакты

Справки по телефону +7(978)733-11-88. Сайт "Жилой комплекс "Гармония".