Для вареников или подливки: сколько нужно варить сушеные грибы

Сушеные грибы являются одним из важнейших ингредиентов для Святого ужина. Они прилагаются к большому количеству блюд, которые мы видим на праздничном столе.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Грибы на рождественские праздники хозяйки бережно готовят с осени, ведь это один из незаменимых ингредиентов. Как правильно их варить, чтобы не лишить аромата и вкуса?

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Нужно ли замачивать

Перед приготовлением грибы необходимо замачивать в холодной воде и оставлять их минимум на 12 часов. Этот процесс позволяет снизить время варки. Ароматические соединения, определяющие запах и вкус грибов, улетучиваются при интенсивной термической обработке.

Как правильно варить сушеные грибы

Замоченные грибы следует отварить в той же воде, в которой они замачивались. Воду из них следует аккуратно перелить в другую кастрюлю, оставляя на дне песок и грязь, отсыпавшиеся от сушеных грибов. Далее нужно довести до кипения грибы и воду. С момента закипания убавить огонь и варить 15 минут.

Накройте крышкой и снимите с огня. Оставьте грибы до полного охлаждения. Бульон процедите, его можно использовать для соусов, супов или борща. Отваренные грибы измельчите или измельчите и используйте для начинки.

Сколько варятся грибы

Каждый вид грибов имеет свое время приготовления. К примеру, для того, чтобы сварить грибы, нужно рассчитать время примерно следующим образом:

грузди – 20 минут;

белые грибы – 30 – 50 минут;

опята – около 40 – 60 минут;

лисички и подосиновики варятся 20 минут;

маслята и моховики – 25 – 35 минут;

сморчки – 30 минут;

подберезовики и сыроежки – 30 – 40 минут.

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