ГлавнаяРецептыДля вареников или подливки: сколько нужно варить сушеные грибы Для вареников или подливки: сколько нужно варить сушеные грибы На чтение: 2 минуты Сушеные грибы являются одним из важнейших ингредиентов для Святого ужина. Они прилагаются к большому количеству блюд, которые мы видим на праздничном столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Грибы на рождественские праздники хозяйки бережно готовят с осени, ведь это один из незаменимых ингредиентов. Как правильно их варить, чтобы не лишить аромата и вкуса? Не упустите Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Нужно ли замачивать Перед приготовлением грибы необходимо замачивать в холодной воде и оставлять их минимум на 12 часов. Этот процесс позволяет снизить время варки. Ароматические соединения, определяющие запах и вкус грибов, улетучиваются при интенсивной термической обработке. Как правильно варить сушеные грибы Замоченные грибы следует отварить в той же воде, в которой они замачивались. Воду из них следует аккуратно перелить в другую кастрюлю, оставляя на дне песок и грязь, отсыпавшиеся от сушеных грибов. Далее нужно довести до кипения грибы и воду. С момента закипания убавить огонь и варить 15 минут. Накройте крышкой и снимите с огня. Оставьте грибы до полного охлаждения. Бульон процедите, его можно использовать для соусов, супов или борща. Отваренные грибы измельчите или измельчите и используйте для начинки. Сколько варятся грибы Каждый вид грибов имеет свое время приготовления. К примеру, для того, чтобы сварить грибы, нужно рассчитать время примерно следующим образом: грузди – 20 минут; белые грибы – 30 – 50 минут; опята – около 40 – 60 минут; лисички и подосиновики варятся 20 минут; маслята и моховики – 25 – 35 минут; сморчки – 30 минут; подберезовики и сыроежки – 30 – 40 минут. Важно знать: какой свекла лучше добавлять в борщ. Поделитесь с друзьями