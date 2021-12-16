Почему игра огонь и вода онлайн развивает ум и моторику детей?

Народная мудрость гласит: “Ёлки приходят и уходят, а игрушки остаются.” Игры online на компьютере или смартфоне — это прекрасное занятие. Можно пригласить к себе домой товарища, предложить родственникам пограть вместе — это очень интересно. Тем более, что на web-сайте кежуал игр “Гейм-Гейм” значительное количество развлечений подобного рода. Выбираете игру, запускаете прямо в вашем браузере — и наслаждаетесь процессом.

Ученые рассказали зачем играть в онлайн-игры детям и взрослым

Голландские ученые сделали основательно наблюдения среди взрослых и детей. Выводы удивили людей. Стало известно, что те, кто играет в игры онлайн намного быстрее получают новые навыки мелкой моторики, а ум быстрее воспринимает новую информацию.

Какие online-игры лучше всего для совместного прохождения? Сразу хочется выделить серию игр “Огонь и Вода”. Игроки руководят действиями двух колоритных персонажей — девочкой Водой (Льдинкой) и мальчиком Огнем. Им предстоят испытания, каждый из них может совладать только с препятствиями из их стихии. Поэтому, чтобы достичь успеха, нужно постараться.

Несомненно, что от данной мини-игры есть польза:

Развивает зрительное внимание, настойчивость и наблюдательность;

Улучшает способность быстро реагировать;

Развивает моторику у малышей в возрасте 3-10 лет.

Другие популярные онлайн-игры на двоих без регистрации:

Легенды почета;

Взорви это;

Машины и тому подобное.

Надо заметить, что во многих играх online необходимо играть не за одну команду, а друг против друга. Это намного интересней, чем играть через интернет в разных локациях. Помимо этого, вы в любой момент можете прекратить текущую онлайн-игру.

Источник онлайн-портал “Game Game”