Тесто для курника классическое

Тесто для курника – это простая и универсальная заготовка из самых простых ингредиентов. С таким тестом домашний курник получается невероятно вкусным, сочным и питательным. Используйте нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления теста с пошаговыми фотографиями.
Классическое тесто для курника в духовке
Классическое тесто для курника в духовке – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом.
Ингредиенты –+0.45 кг.
- Мука 250 гр.
- Молоко коровье 100 мл.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Свежие дрожжи 12 гр.
- Масло растительное 2 ст.л.
- Соль ½ ч.л.
- Сахар-песок ½ ст.л.
Шаги 80 мин.
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Как приготовить классическое тесто для курника? Достаем основные продукты для замешивания теста.
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В удобной емкости соединяем свежие дрожжи с теплым молоком. Сюда же всыпаем сахар и 50 грамм просеянной муки. Размешиваем венчиком и убираем в тепло на 30 минут.
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Спустя полчаса опара подойдет и станет заметно пышной.
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В готовую опару из сырых дрожжей погружаем соль, куриное яйцо и вливаем растительное масло (обязательно без запаха). Размешиваем миксером – на помощь придут насадки для замеса теста. Подсыпаем оставшиеся 200 грамм просеянной муки и продолжаем взбивать.
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Тесто быстро станет плотным и соберется в ком. Дальше замешиваем руками на протяжении 10 минут.
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Плотный ком прикрываем полотенцем и настаиваем в теплом месте еще 30 минут.
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Классическое тесто для курника в духовке готово. Используйте в приготовлении сытного и вкусного пирога!
Вкусное тесто для курника на кефире
Вкусное тесто для курника на кефире получается мягким, эластичным и очень послушным. Из такого универсального продукта вы легко сформируете привлекательный курник с питательной начинкой. После выпекания тесто порадует привлекательным румянцем и приятным вкусом.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 1,1 кг.
Ингредиенты:
- Мука – 3,5 ст.
- Яйцо С0 – 1 шт.
- Кефир – 1 ст.
- Масло сливочное 82,5% – 150 гр.
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар-песок – 3 ч.л.
Процесс приготовления:
- В миску вбиваем куриное крупное яйцо. Если у вас некрупные яйца, то смело добавляйте два.
- Во взбитую яичную смесь засыпаем соль и сахарный песок.
- К ингредиентам добавляем сливочное масло, растопленное до жидкого состояния. Размешиваем.
- В получившуюся заготовку вливаем кефир, который лучше использовать комнатной температуры. Повторно размешиваем ингредиенты, делаем это активно.
- Теперь пришло время присоединить муку. Ее просеиваем небольшими порциями.
- Муку сначала вмешиваем в смесь ложкой или лопаткой.
- Затем процесс приготовления теста переносим уже на стол и работаем руками.
- Полученное тесто перекладываем в полиэтиленовый пакет и перекладываем в холодильник на 30 минут.
- Вкусное тесто для курника на кефире готово. Приступайте к дальнейшему кулинарному процессу!
Тесто для курника на молоке
Тесто для курника на молоке получается особенно нежным и мягким. Работать с таким продуктом – одно удовольствие. Его удобно раскатывать и использовать в формировании пирога с большим количеством начинки. После выпекания тесто порадует привлекательной корочкой.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 900 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 450 гр.
- Молоко коровье – 150 мл.
- Яичный желток – 2 шт.
- Сливочное масло – 200 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
- В большую объемную миску отправляем яичные желтки, соль и сахарный песок. Растираем продукты до однородности.
- Выкладываем сюда размягченное сливочное масло (до начала готовки извлекаем его из холодильника и даем подтаять естественным образом).
- Далее продукты лучше всего будет взбить миксером.Получаем нежную рыхлую кашицу из масла и смеси из желтков. Сухие компоненты должны полностью раствориться в этой массе.
- Вливаем сюда молоко, его нужно использовать в теплом виде. Слегка прогрейте продукт на плите или в микроволновой печи. Кипятить не требуется.
- Дополняем содержимое просеянной мукой без видимых комочков и разрыхлителем теста. Начинаем все активно размешивать.
- Вымешиваем, пока не получим плотную однородную массу.
- После этого переходим на ручной замес. Выкладываем массу на рабочую поверхность (лучше всего ее присыпать небольшим количеством муки). Разминаем руками и формируем ком.
- Перекладываем ком теста в пакет или заворачиваем в пленку. Отправляем в холодильник. Достаточно подержать тесто в холоде полчаса.
- Тесто для курника на молоке готово. Приступайте к раскатке и наполнению начинкой.
Тесто для курника на маргарине
Тесто для курника на маргарине сделает ваш готовый пирог очень интересным по вкусу, в меру хрустящим и рассыпчатым. Тесто на основе маргарина – это классика для традиционных курников с начинкой. Попробуйте замешать его с использованием наших проверенных рекомендаций.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 950 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 450 гр.
- Маргарин – 200 гр.
- Яичный желток – 2 шт.
- Молоко коровье – 150 мл.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все продукты из холодильника заранее, чтобы они прогрелись до комнатной температуры, а маргарин размягчился.
- Во вместительную посуду отправляем яичные желтки, сахарный песок и соль. Активно все растираем между собой при помощи венчика.
- В эту смесь погружаем маргарин в мягком состоянии.
- Продолжаем активно работать ручным венчиком.
- Подливаем сюда молоко, размешиваем.
- Небольшими порциями просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Все это время старательно размешиваем тесто.
- Замешиваем плотный однородный ком.
- Заворачиваем заготовку в пленку или целлофановый пакет. Убираем в холодильник на 30 минут.
- Тесто для курника на маргарине готово. Используйте по назначению!
Песочное тесто для курника
Песочное тесто для курника – это очень вкусная и интересная основа для традиционного пирога с сытной начинкой. Рассыпчатое тесто невероятно легко готовится в домашних условиях. Для замешивания качественного и универсального продукта следуйте нашим рекомендациям.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 500 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 270 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Дрожжи сухие – 5 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные продукты, указанные в списке. Достаем компоненты из холодильника заранее, чтобы они прогрелись до комнатной температуры.
- Во вместительную посуду всыпаем муку. Рекомендуем просеять продукт перед соединением с другими компонентами.
- Дополняем муку сухими дрожжами, размешиваем продукты между собой при помощи лопатки.
- Погружаем в сухую заготовку кусочки сливочного масла. Размягчать его предварительно не нужно, достаточно, чтобы оно было комнатной температуры.
- Активно вымешиваем все ингредиенты, перетирая их друг с другом. Таким образом мы получаем мелкую крошку. В ней делаем воронку по центру.
- Всыпаем в ямку сахарный песок и соль.
- Также сюда вливаем теплое молоко. Достаточно прогреть его до температуры 38 градусов.
- Начинаем перемешивать массу от краев к центру, таким образом замешиваем гладкий ком однородного теста.
- Убираем его в теплое место на 60 минут до полной готовности.
- Песочное тесто для курника готово!
Тесто на сметане для курника
Тесто на сметане для курника – это простой в исполнении и приятный в работе продукт. Тесто очень легко замешивать, а после раскатывать и укладывать в форму для выпечки. С такой основой ваш готовый пирог порадует привлекательным видом, ярким вкусом и питательностью.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 480 гр.
- Сметана – 250 гр.
- Масло подсолнечное – 40 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Дрожжи сухие – 7 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Просеиваем через сито муку, добавляем в нее сахар, соль и сухие дрожжи. Активно размешиваем.
- В муке делаем ложкой воронку. Добавляем сюда сметану и соду, смешиваем все продукты.
- Добавляем яйцо, перемешиваем с мукой и его.
- Добавляем подсолнечное масло и замешиваем тесто руками. Рекомендуется отдать предпочтение маслу без запаха, чтобы не испортить вкус выпечки.
- Тесто эластичное, не липнет к рукам. Оно не должно быть крутым.
- Убираем тесто в целлофановый мешок и оставляем на 60 минут в теплом месте.
- Тесто на сметане для курника готово. Приступайте к дальнейшим приготовлениям аппетитного пирога!
Дрожжевое тесто для курника
Дрожжевое тесто для курника сделает ваш пирог пышным, румяным и невероятно аппетитным. Замесить такое мягкое и эластичное тесто своими руками несложно. Продукт выйдет достаточно универсальным и удобным в работе. Подойдет для любых ваших питательных начинок.
Время готовки – 1 час 35 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 950 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 0,5 кг.
- Молоко коровье – 250 мл.
- Маргарин – 130 гр.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Дрожжи сухие – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- В объемную посуду вливаем теплое молоко (необходимая температура – приблизительно 38 градусов). Всыпаем в молоко указанную меру быстрорастворимых сухих дрожжей. Активно размешиваем, чтобы дрожжи растворились.
- Добавляем в молоко половину маргарина (ранее его растапливаем), засыпаем сахарный песок и соль.
- Миску с содержимым отправляем в теплое место примерно на 20 минут. Лучше прикрыть полотенцем.
- В получившуюся массу вводим остаток маргарина и разбиваем куриное яйцо. Активно размешиваем.
- Начинаем добавлять просеянную муку порциями, сразу вмешивая их в молочную смесь.
- Тщательно вымешиваем тесто.
- Полученный продукт ставим в теплое место на 40-60 минут.
- Дрожжевое тесто для курника готово. Можно раскатывать!
Тесто для курника на майонезе
Тесто для курника на майонезе порадует несложным процессом замешивания и выйдет очень удобным в работе. Такое тесто получается по-настоящему мягким, нежным и эластичным. Кроме того, после запекания тесто отличается интересным вкусом и аппетитным внешним видом.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 600 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 350 гр.
- Вода – 100 мл.
- Майонез – 120 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 30 мл.
Процесс приготовления:
- Выбираем объемную миску для замешивания. Отправляем сюда соль и заливаем кипяченой водой, остуженной до комнатной температуры.
- Активно размешиваем и погружаем сюда майонез.
- Взбалтываем все это венчиком или вилкой, чтобы получить однородную смесь.
- Просеиваем в нее 350 грамм муки и вливаем растительное масло (берем продукт без запаха).
- Сначала мешаем лопаткой, после руками. Работаем с тестом, пока оно не станет плотным и эластичным, и не будет липнуть к рукам.
- Оборачиваем заготовку в пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике.
- Тесто для курника на майонезе готово. Приступайте к приготовлениям!
Сдобное рассыпчатое тесто для курника
Сдобное рассыпчатое тесто для курника – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое аппетитное тесто очень быстро замесить из самых доступных продуктов. Работать с ним легко, и оно подойдет для всех ваших любимых начинок: мясных, картофельных и т.д.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1 кг
Ингредиенты:
- Мука – 550 гр.
- Маргарин – 400 гр.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Уксус 9% – 1 ч.л.
- Уксус столовый 9% – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Рекомендуется маргарин заранее достать из холодильника, чтобы продукт стал комнатной температуры. Режем его на части. Маргарин можно сразу выложить в чашку для замеса. Для ускорения процесса можно использовать кухонный комбайн или другую аналогичную технику.
- Всыпаем сюда сахар, соль и сразу всю муку. Лучше ее просеять.
- Также дополняем продукты содой, которую обязательно гасим уксусом.
- Перемалываем все продукты до получения однородного состава. Мы для этого используем комбайн, поэтому процесс идет быстро.
- Полученную массу перекладываем в отдельную миску или на рабочую поверхность. Замешиваем руками и формируем плотный ком.
- Заготовку можно завернуть в пленку и оставить в покое до этапа раскатки.
- Сдобное рассыпчатое тесто для курника готово. Раскатывайте и наполняйте аппетитной начинкой!
Тесто для курника без дрожжей
Тесто для курника без дрожжей – это очень простая и универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. Готовый курник порадует вас аппетитной румяной корочкой с сочной и питательной начинкой.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 850 гр.
Ингредиенты:
- Мука – 2,5 ст.
- Молоко коровье – 0,75 ст.
- Масло сливочное/маргарин – 80 гр.
- Сметана – 80 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты. Сливочное масло размягчаем при комнатной температуре.
- В глубокую емкость вливаем слегка прогретое молоко. Дополняем его сахаром и солью, размешиваем.
- Просеиваем сперва полтора стакана муки и добавляем разрыхлитель.
- Перемешиваем все компоненты ложкой или лопаткой.
- Доливаем в заготовку растопленное сливочное масло и выкладываем сметану.
- Подсыпаем остаток просеянной муки.
- Активно все размешиваем. Спустя несколько минут приступаем к ручному замесу. Делаем это, пока не получим мягкий эластичный продукт.
- Убираем его в пакет и оставляем на 17-20 минут. Можно просто дать отдохнуть при комнатной температуре.
- Тесто для курника без дрожжей готово. Используйте по назначению!