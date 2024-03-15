Тесто для курника классическое

Тесто для курника – это простая и универсальная заготовка из самых простых ингредиентов. С таким тестом домашний курник получается невероятно вкусным, сочным и питательным. Используйте нашу кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления теста с пошаговыми фотографиями.

Классическое тесто для курника в духовке

Классическое тесто для курника в духовке – это универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. С ним легко работать и после термической обработки оно порадует особенно приятным вкусом.

Ингредиенты –+0.45 кг.

Мука 250 гр.

Молоко коровье 100 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Свежие дрожжи 12 гр.

Масло растительное 2 ст.л.

Соль ½ ч.л.

Сахар-песок ½ ст.л.

Шаги 80 мин.

Как приготовить классическое тесто для курника? Достаем основные продукты для замешивания теста. В удобной емкости соединяем свежие дрожжи с теплым молоком. Сюда же всыпаем сахар и 50 грамм просеянной муки. Размешиваем венчиком и убираем в тепло на 30 минут. Спустя полчаса опара подойдет и станет заметно пышной. В готовую опару из сырых дрожжей погружаем соль, куриное яйцо и вливаем растительное масло (обязательно без запаха). Размешиваем миксером – на помощь придут насадки для замеса теста. Подсыпаем оставшиеся 200 грамм просеянной муки и продолжаем взбивать. Тесто быстро станет плотным и соберется в ком. Дальше замешиваем руками на протяжении 10 минут. Плотный ком прикрываем полотенцем и настаиваем в теплом месте еще 30 минут. Классическое тесто для курника в духовке готово. Используйте в приготовлении сытного и вкусного пирога!

Вкусное тесто для курника на кефире

Вкусное тесто для курника на кефире получается мягким, эластичным и очень послушным. Из такого универсального продукта вы легко сформируете привлекательный курник с питательной начинкой. После выпекания тесто порадует привлекательным румянцем и приятным вкусом.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1,1 кг.

Ингредиенты:

Мука – 3,5 ст.

Яйцо С0 – 1 шт.

Кефир – 1 ст.

Масло сливочное 82,5% – 150 гр.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 3 ч.л.

Процесс приготовления:

В миску вбиваем куриное крупное яйцо. Если у вас некрупные яйца, то смело добавляйте два. Во взбитую яичную смесь засыпаем соль и сахарный песок. К ингредиентам добавляем сливочное масло, растопленное до жидкого состояния. Размешиваем. В получившуюся заготовку вливаем кефир, который лучше использовать комнатной температуры. Повторно размешиваем ингредиенты, делаем это активно. Теперь пришло время присоединить муку. Ее просеиваем небольшими порциями. Муку сначала вмешиваем в смесь ложкой или лопаткой. Затем процесс приготовления теста переносим уже на стол и работаем руками. Полученное тесто перекладываем в полиэтиленовый пакет и перекладываем в холодильник на 30 минут. Вкусное тесто для курника на кефире готово. Приступайте к дальнейшему кулинарному процессу!

Тесто для курника на молоке

Тесто для курника на молоке получается особенно нежным и мягким. Работать с таким продуктом – одно удовольствие. Его удобно раскатывать и использовать в формировании пирога с большим количеством начинки. После выпекания тесто порадует привлекательной корочкой.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 900 гр.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Молоко коровье – 150 мл.

Яичный желток – 2 шт.

Сливочное масло – 200 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

В большую объемную миску отправляем яичные желтки, соль и сахарный песок. Растираем продукты до однородности. Выкладываем сюда размягченное сливочное масло (до начала готовки извлекаем его из холодильника и даем подтаять естественным образом). Далее продукты лучше всего будет взбить миксером.Получаем нежную рыхлую кашицу из масла и смеси из желтков. Сухие компоненты должны полностью раствориться в этой массе. Вливаем сюда молоко, его нужно использовать в теплом виде. Слегка прогрейте продукт на плите или в микроволновой печи. Кипятить не требуется. Дополняем содержимое просеянной мукой без видимых комочков и разрыхлителем теста. Начинаем все активно размешивать. Вымешиваем, пока не получим плотную однородную массу. После этого переходим на ручной замес. Выкладываем массу на рабочую поверхность (лучше всего ее присыпать небольшим количеством муки). Разминаем руками и формируем ком. Перекладываем ком теста в пакет или заворачиваем в пленку. Отправляем в холодильник. Достаточно подержать тесто в холоде полчаса. Тесто для курника на молоке готово. Приступайте к раскатке и наполнению начинкой.

Тесто для курника на маргарине

Тесто для курника на маргарине сделает ваш готовый пирог очень интересным по вкусу, в меру хрустящим и рассыпчатым. Тесто на основе маргарина – это классика для традиционных курников с начинкой. Попробуйте замешать его с использованием наших проверенных рекомендаций.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 950 гр.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Маргарин – 200 гр.

Яичный желток – 2 шт.

Молоко коровье – 150 мл.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем все продукты из холодильника заранее, чтобы они прогрелись до комнатной температуры, а маргарин размягчился. Во вместительную посуду отправляем яичные желтки, сахарный песок и соль. Активно все растираем между собой при помощи венчика. В эту смесь погружаем маргарин в мягком состоянии. Продолжаем активно работать ручным венчиком. Подливаем сюда молоко, размешиваем. Небольшими порциями просеиваем муку и добавляем разрыхлитель. Все это время старательно размешиваем тесто. Замешиваем плотный однородный ком. Заворачиваем заготовку в пленку или целлофановый пакет. Убираем в холодильник на 30 минут. Тесто для курника на маргарине готово. Используйте по назначению!

Песочное тесто для курника

Песочное тесто для курника – это очень вкусная и интересная основа для традиционного пирога с сытной начинкой. Рассыпчатое тесто невероятно легко готовится в домашних условиях. Для замешивания качественного и универсального продукта следуйте нашим рекомендациям.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

Мука – 270 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Молоко коровье – 100 мл.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Отмерим все нужные продукты, указанные в списке. Достаем компоненты из холодильника заранее, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. Во вместительную посуду всыпаем муку. Рекомендуем просеять продукт перед соединением с другими компонентами. Дополняем муку сухими дрожжами, размешиваем продукты между собой при помощи лопатки. Погружаем в сухую заготовку кусочки сливочного масла. Размягчать его предварительно не нужно, достаточно, чтобы оно было комнатной температуры. Активно вымешиваем все ингредиенты, перетирая их друг с другом. Таким образом мы получаем мелкую крошку. В ней делаем воронку по центру. Всыпаем в ямку сахарный песок и соль. Также сюда вливаем теплое молоко. Достаточно прогреть его до температуры 38 градусов. Начинаем перемешивать массу от краев к центру, таким образом замешиваем гладкий ком однородного теста. Убираем его в теплое место на 60 минут до полной готовности. Песочное тесто для курника готово!

Тесто на сметане для курника

Тесто на сметане для курника – это простой в исполнении и приятный в работе продукт. Тесто очень легко замешивать, а после раскатывать и укладывать в форму для выпечки. С такой основой ваш готовый пирог порадует привлекательным видом, ярким вкусом и питательностью.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 480 гр.

Сметана – 250 гр.

Масло подсолнечное – 40 мл.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Просеиваем через сито муку, добавляем в нее сахар, соль и сухие дрожжи. Активно размешиваем. В муке делаем ложкой воронку. Добавляем сюда сметану и соду, смешиваем все продукты. Добавляем яйцо, перемешиваем с мукой и его. Добавляем подсолнечное масло и замешиваем тесто руками. Рекомендуется отдать предпочтение маслу без запаха, чтобы не испортить вкус выпечки. Тесто эластичное, не липнет к рукам. Оно не должно быть крутым. Убираем тесто в целлофановый мешок и оставляем на 60 минут в теплом месте. Тесто на сметане для курника готово. Приступайте к дальнейшим приготовлениям аппетитного пирога!

Дрожжевое тесто для курника

Дрожжевое тесто для курника сделает ваш пирог пышным, румяным и невероятно аппетитным. Замесить такое мягкое и эластичное тесто своими руками несложно. Продукт выйдет достаточно универсальным и удобным в работе. Подойдет для любых ваших питательных начинок.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 950 гр.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Молоко коровье – 250 мл.

Маргарин – 130 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

В объемную посуду вливаем теплое молоко (необходимая температура – приблизительно 38 градусов). Всыпаем в молоко указанную меру быстрорастворимых сухих дрожжей. Активно размешиваем, чтобы дрожжи растворились. Добавляем в молоко половину маргарина (ранее его растапливаем), засыпаем сахарный песок и соль. Миску с содержимым отправляем в теплое место примерно на 20 минут. Лучше прикрыть полотенцем. В получившуюся массу вводим остаток маргарина и разбиваем куриное яйцо. Активно размешиваем. Начинаем добавлять просеянную муку порциями, сразу вмешивая их в молочную смесь. Тщательно вымешиваем тесто. Полученный продукт ставим в теплое место на 40-60 минут. Дрожжевое тесто для курника готово. Можно раскатывать!

Тесто для курника на майонезе

Тесто для курника на майонезе порадует несложным процессом замешивания и выйдет очень удобным в работе. Такое тесто получается по-настоящему мягким, нежным и эластичным. Кроме того, после запекания тесто отличается интересным вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Вода – 100 мл.

Майонез – 120 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Выбираем объемную миску для замешивания. Отправляем сюда соль и заливаем кипяченой водой, остуженной до комнатной температуры. Активно размешиваем и погружаем сюда майонез. Взбалтываем все это венчиком или вилкой, чтобы получить однородную смесь. Просеиваем в нее 350 грамм муки и вливаем растительное масло (берем продукт без запаха). Сначала мешаем лопаткой, после руками. Работаем с тестом, пока оно не станет плотным и эластичным, и не будет липнуть к рукам. Оборачиваем заготовку в пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике. Тесто для курника на майонезе готово. Приступайте к приготовлениям!

Сдобное рассыпчатое тесто для курника

Сдобное рассыпчатое тесто для курника – это простая в исполнении и универсальная кулинарная идея. Такое аппетитное тесто очень быстро замесить из самых доступных продуктов. Работать с ним легко, и оно подойдет для всех ваших любимых начинок: мясных, картофельных и т.д.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Маргарин – 400 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Рекомендуется маргарин заранее достать из холодильника, чтобы продукт стал комнатной температуры. Режем его на части. Маргарин можно сразу выложить в чашку для замеса. Для ускорения процесса можно использовать кухонный комбайн или другую аналогичную технику. Всыпаем сюда сахар, соль и сразу всю муку. Лучше ее просеять. Также дополняем продукты содой, которую обязательно гасим уксусом. Перемалываем все продукты до получения однородного состава. Мы для этого используем комбайн, поэтому процесс идет быстро. Полученную массу перекладываем в отдельную миску или на рабочую поверхность. Замешиваем руками и формируем плотный ком. Заготовку можно завернуть в пленку и оставить в покое до этапа раскатки. Сдобное рассыпчатое тесто для курника готово. Раскатывайте и наполняйте аппетитной начинкой!

Тесто для курника без дрожжей

Тесто для курника без дрожжей – это очень простая и универсальная заготовка, которую стоит взять на заметку каждой хозяйке. Такое тесто выходит очень мягким, нежным и эластичным. Готовый курник порадует вас аппетитной румяной корочкой с сочной и питательной начинкой.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 850 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Молоко коровье – 0,75 ст.

Масло сливочное/маргарин – 80 гр.

Сметана – 80 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления: