Почему необходимо регулярное обслуживание автомобиля?

Один или два водителя задают себе этот вопрос, и вам он тоже может показаться знакомым. Мы объясним вам, почему регулярный автосервис так важен для вашего автомобиля.

Современные автомобили становятся все более совершенными, имеют больше электронных систем помощи, информационных и развлекательных систем, чем когда-либо, и должны надежно и безопасно доставлять вас из пункта А в пункт Б каждый день.

Чтобы вы могли наслаждаться автомобилем в течение долгого времени, и он продолжал безопасно и надежно сопровождать вас, стоит инвестировать средства в техническое обслуживание вашего автомобиля. Вот почему важно найти и хороший автосервис.

Сервис Вольво «RUSVOLVO» в Москве осуществляет техническое обслуживание, диагностику и ремонт авто данной марки по самым высоким стандартам. Если вы — счастливый обладатель Volvo, то будете приятно удивлены профессионализмом сотрудников и качеством производимых работ!

Обеспечьте получение гарантии от производителя

На новые автомобили обычно распространяется гарантия производителя от 24 до 48 месяцев. Требуется регулярный и регулярный осмотр, чтобы на дефекты, возникшие в течение этого времени, могла безопасно распространяться гарантия. Если вы пропустите автосервис, вы можете оказаться под дождем с претензией по гарантии.

Вне гарантийного срока производитель может (но не обязан) принять повреждение по доброй воле, если вы можете доказать, что ваш автомобиль всегда был в хорошем состоянии и что все работы выполнялись надлежащим образом. Так что велики шансы, что производитель оплатит ремонт.

Распределите затраты, избегайте серьезных повреждений

Если вы обслуживаете свой автомобиль каждый год или каждые два года, счета не слишком высоки. Услуга никогда не будет бесплатной, но избавит вас от лишней работы.

Это становится дорогостоящим и непредвиденным, когда дефектные детали или расходные материалы, у которых превышена точка износа, вызывают косвенный ущерб. Например, при обрыве ремня ГРМ вы в идеале все равно можете использовать двигатель своего автомобиля в качестве стильного журнального столика.

Когда нужно идти в автосервис?

Интервалы обслуживания прописываются в зависимости от производителя и модели. Обычно от 15 000 до 30 000 километров или через 12 или 24 месяца. Во всяком случае, это тоже есть в сервисной книжке или в инструкции по эксплуатации автомобиля, где вы всегда найдете следующую запись на сервисное обслуживание.

Осуществить осмотр машины, замену поврежденных или изношенных систем или просто заправку кондиционера вы можете в автосервисе «RUSVOLVO». По ссылке rusvolvo.ru/uslugi/remont_i_zapravka_konditsionerov/54-volvo-xc60/ на сайте вы можете узнать больше об обслуживании автомобилей Volvo разных моделей!