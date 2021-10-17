Почему так популярен сериал Мир Дикого Запада?

Хит-шоу HBO было захватывающим, сбивающим с толку, волнующим, сводящим с ума — и, что самое главное, было практически невозможно не смотреть.

Итак, мы заканчиваем наш первый тур по Миру Дикого Запада , вооружившись осознанием того, что все было так, как казалось в этом пилотном эпизоде, и все было так, как казалось в запыхавшихся, якобы «спекулятивных» ветках Reddit. Подводя итог: Бернард был одновременно хозяином и воплощением плоти и схем Арнольда, покойного соучредителя парка. Таинственным Человеком в Черном действительно был Уильям, примерно на 30 с лишним лет в будущем (или, если хотите, Уильям был постоянным психопатом постоянного посетителя парка три десятилетия назад; выберите свое собственное предпочтительное приключение в параллельной временной шкале), и мажоритарный пакет акций организации держатель. Долорес [ глубокий вдох] злодей старого повествования, известный как Вятт, проявился эксперимент Арнольда с искусственным интеллектом, связующая нить между всеми различными сюжетными линиями и тем, кто пустил пулю в мозг Форда, очевидно, в соответствии с его многолетним генеральным планом. Мейв 2.0, теперь вооруженная божественными силами и улучшенной праведностью, остается в песочнице, чтобы вступить в новую эру. Революция ушла в офлайн. Вставайте, роботы, вставайте. Рекомендуем вам перейти на фан-сайт по этому сериалу http://westworldonline.ru/sezon-1/.

Теперь, когда даны ответы на столь многие наши вопросы и подтверждено так много теорий, нам остается решить одну последнюю загадку: что, черт возьми, мы только что наблюдали? Был ли этот лабиринт предназначен не для проверки Sentience зрителя , но их способность глазков истории позади рассказа — давайте-GET- Потеряно головоломки для возраста Пика ТВ? Или просто попытка HBO продолжить зарекомендовать себя в качестве производителя зрелищ для небольших экранов, способного выпускать завораживающие разговоры блокбастеры лучше, чем любая киностудия, тем более что часы Игры престолов тикают? Или просто еще одно доказательство того, что соавтор Джонатан Нолан бесподобен, когда дело доходит до создания поп-артефактов, создающих иллюзию глубины (см.Inception, Interstellar ) без необходимости предоставления каких-либо конкретных философских товаров? Был ли это тест Роршаха на ваши чувства по поводу искусственного интеллекта или просто повод для старой доброй оргии роботов?

Это были все эти вещи, в дополнение к тому, что иногда это было просто телешоу, которое выглядело совершенно невероятно, обладало способностью доставить некоторые вызывающие стоны диалоги ( «Говоря творчески, сейчас я вялый. Я не могу этого понять. вверх. » ) и, за заметным исключением Долорес, часто предпочитали убедительный сюжет переворачивать сложные персонажи. Тот факт, что многие из нас осознавали это и все еще продолжали настраиваться, сообщать в Твиттере о реакции и настраивать теории «что если» после каждой серии, хорошо говорит о способности Нолана и его партнерши по шоурангу Лизы Джой создавать безумно смотрибельные телепередачи. Да, некоторые из его проблем с контролем качества соперничали с провалом вымышленного сеттинга. Но не каждый научно-фантастический сериал может так поддержать периферийный промышленный комплекс Internet Chatter.«Мир Дикого Запада» сделал, и даже если вы обнаружили бесконечные онлайн-дебаты о том, какая песня Radiohead является лучшей старинной фортепианной мелодией (ответ, очевидно, «Без сюрпризов»), вам все равно было любопытно посмотреть, что будет в шоу. делать с пульпом шока будущего Майкла Крайтона после стольких попыток перезагрузки пошли путем Ctrl-Alt-Del. «Люди — герои фильма», — сказал Нолан прямо перед премьерой пилота . «Что, если мы его перевернем? Что, если мы сделаем роботов хорошими парнями, а люди будут ужасными и испорченными? »

Это простой способ переосмыслить научно-фантастическую Velveeta эпохи Никсона для потребления премиального кабеля и основная отправная точка для синтеза Nolan & co.: Немного Ex Machina и Battlestar Galactica здесь, пара ложек. из британского телевизора Людей там, всего много Ганнибала Лектера в каждом из Энтони Хопкинса «очаровательно дурных речей. (Наш напарник Шон Т. Коллинз указал на некоторые подъемы Робокопа и Матрицы в финале.и прямо сейчас где-то в сети кто-то упорно собирает все отсылки, большие и малые, за 10 серий сериала. Их нужно сделать за некоторое время до того, как начнется второй сезон.) Что удивительно, так это то, насколько эффективно это было чаще всего, особенно если учесть, что его представления о восстании угнетенных стали более уместными, когда он ссутулился в своей звездной лебединой песне. вчера вечером. Сезон начался с того, что кучка белых мужчин убивала и насиловала по своему желанию. Закончился квартет, состоящий из женских, азиатских, латиноамериканских и цветных персонажей, готовых сразиться с сильными мира сего. У нас уже есть наш вдохновляющий образ на 2017 год.