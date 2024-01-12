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Фарфалле с курицей в сливочном соусе

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Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Описание приготовления:

Фарфалле — это макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, в виде небольших бантиков. С ними можно приготовить очень много самых разнообразных блюд, подать в качестве гарнира и даже использовать для рецептов салатов. Я поделюсь с вами простым, но очень вкусным и удачным рецептом, который обожают и дети, и взрослые. Порадуйте своих родных и оцените это несложное блюдо по достоинству!
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Птица / Курица / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Фарфалле 250 Грамм
  • Сливки 400 Миллилитров
  • Куриная грудка 250 Грамм (филе)
  • Лук 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Растительное масло 3 Ст. ложки
  • Масло сливочное 20 Грамм
  • Сыр 50 Грамм
  • Базилик 1/2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

220 ккал

Калорийность

12 г

Белки

9 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фарфалле с курицей в сливочном соусе»

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе предварительно промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Сварите фарфалле согласно инструкции на упаковке, процесс приготовления у каждого производителя немного отличается. А пока готовится паста, нарежьте кубиками лук и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Добавьте нарезанное небольшими кусочками куриное филе и нарезанный кубиками зубчик чеснока.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Обжарьте периодически помешивая около 5 минут.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Влейте сливки, добавьте по вкусу соль, перец и сушёный базилик.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Выпаривайте на небольшом огне до загустения, после чего добавьте отваренные фарфалле и кусочек сливочного масла.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Перемешайте и прогрейте в течение 1-2 минут. Затем добавьте тёртый сыр, перемешайте всё в последний раз и снимите с плиты.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Фарфалле с курицей в сливочном соусе готовы. Разложите по тарелкам и сразу подавайте к столу.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Для этого рецепта можно использовать любые макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы.

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