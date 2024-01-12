Описание приготовления:
Фарфалле — это макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, в виде небольших бантиков. С ними можно приготовить очень много самых разнообразных блюд, подать в качестве гарнира и даже использовать для рецептов салатов. Я поделюсь с вами простым, но очень вкусным и удачным рецептом, который обожают и дети, и взрослые. Порадуйте своих родных и оцените это несложное блюдо по достоинству!
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Птица / Курица / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Фарфалле 250 Грамм
- Сливки 400 Миллилитров
- Куриная грудка 250 Грамм (филе)
- Лук 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Масло сливочное 20 Грамм
- Сыр 50 Грамм
- Базилик 1/2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
220 ккал
Калорийность
12 г
Белки
9 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фарфалле с курицей в сливочном соусе»
Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе предварительно промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Сварите фарфалле согласно инструкции на упаковке, процесс приготовления у каждого производителя немного отличается. А пока готовится паста, нарежьте кубиками лук и обжарьте на растительном масле до мягкости.
Добавьте нарезанное небольшими кусочками куриное филе и нарезанный кубиками зубчик чеснока.
Обжарьте периодически помешивая около 5 минут.
Влейте сливки, добавьте по вкусу соль, перец и сушёный базилик.
Выпаривайте на небольшом огне до загустения, после чего добавьте отваренные фарфалле и кусочек сливочного масла.
Перемешайте и прогрейте в течение 1-2 минут. Затем добавьте тёртый сыр, перемешайте всё в последний раз и снимите с плиты.
Фарфалле с курицей в сливочном соусе готовы. Разложите по тарелкам и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
Для этого рецепта можно использовать любые макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы.