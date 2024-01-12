Описание приготовления:

Фарфалле — это макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, в виде небольших бантиков. С ними можно приготовить очень много самых разнообразных блюд, подать в качестве гарнира и даже использовать для рецептов салатов. Я поделюсь с вами простым, но очень вкусным и удачным рецептом, который обожают и дети, и взрослые. Порадуйте своих родных и оцените это несложное блюдо по достоинству!

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Птица / Курица / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Фарфалле 250 Грамм

Сливки 400 Миллилитров

Куриная грудка 250 Грамм (филе)

Лук 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Растительное масло 3 Ст. ложки

Масло сливочное 20 Грамм

Сыр 50 Грамм

Базилик 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

220 ккал

Калорийность

12 г

Белки

9 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фарфалле с курицей в сливочном соусе»

Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе предварительно промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Сварите фарфалле согласно инструкции на упаковке, процесс приготовления у каждого производителя немного отличается. А пока готовится паста, нарежьте кубиками лук и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Добавьте нарезанное небольшими кусочками куриное филе и нарезанный кубиками зубчик чеснока.

Обжарьте периодически помешивая около 5 минут.

Влейте сливки, добавьте по вкусу соль, перец и сушёный базилик.

Выпаривайте на небольшом огне до загустения, после чего добавьте отваренные фарфалле и кусочек сливочного масла.

Перемешайте и прогрейте в течение 1-2 минут. Затем добавьте тёртый сыр, перемешайте всё в последний раз и снимите с плиты.

Фарфалле с курицей в сливочном соусе готовы. Разложите по тарелкам и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

Для этого рецепта можно использовать любые макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы.