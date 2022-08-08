Почему выбирают обратный осмос? Сменные картриджи для фильтров очистки воды

С проблемой качественной питьевой воды сталкивается каждая семья, живущая не только в России, но и во всем мире. И с каждым годом этот вопрос становится все острее.

В больших городах и маленьких поселках водопроводная вода загрязнена разного рода примесями, которые рано или поздно сказываются на нашем здоровье. Неприятный вкус и запах, налет, приводящий к быстрому износу бытовой техники, заставляет людей приобретать различные очистительные установки.

Наиболее эффективным способом принято считать метод обратного осмоса, который позволяет получать жидкость высокого качества, очищающий воду до 99%.

Главное преимущество системы – это способность выводить огромное количество бактерий, радионуклидов, канцерогенных хлорсодержащих соединений, частиц тяжелых металлов и т.д.

Принцип работы

Несмотря на столь эффективное очищение, работа системы проста и заключается в многоступенчатой очистке.

Основным ее элементом является мембрана в виде тонкой пленки и маленькими отверстиями, пропускающими только молекулы воды. Благодаря такому строению, отсеиваются не только соли тяжелых металлов, песок, ил, но и опасные бактерии.

Вода, до поступления на мембрану, проходит через несколько предфильтров грубой очистки – крупные частицы отсеиваются еще до попадания на мембрану.

Сегодня разнообразие сборок и широкий ассортимент позволяет выбрать любую систему, удовлетворяющую любым требованиям:

Бюджетные, средней ценовой категории, премиум-класса.

Для дома, офиса, производства.

От 4-9- ступеней фильтрации.

Достоинства системы обратного осмоса

Простое обслуживание – технология «блок-модуль» позволила уменьшить габариты оборудования, а смена картриджей производится быстро и удобно.

Высокая степень очистки – ни одна система не может сравниться с качеством очистки обратноосмотической мембраной.

Высокая производительность.

Приемлемая стоимость.

На сегодняшний день применение данной технологии очистки воды считается пока единственной для полного решения проблемы с накипью – только она удаляет из воды соли жесткости полностью.

Данный метод активно используется на протяжении многих лет для опреснения морской воды, в пищевой промышленности, в фармакологии и для медицинских целей.

Такая система позволяет получить полезную и вкусную воду. Ознакомиться с ассортиментом фильтров, работающих по принципу обратного осмоса, прочитать подробное описание и получить консультацию по выбору можно на сайте https://rusfilter.ru/catalog/kartridzhi/.