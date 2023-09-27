Быстрый салат за 15 минут. Настолько вкусный, что на столе не останется

Приготовление салатов — это дело простое и весьма не изнуряющее. Как правило, у каждого кулинара есть свои рецепты отменных салатов на любой случай жизни. Тем более, что почти любой салат можно сделать праздничным. Как правило, настроение этому блюду задают не только ингредиенты, но и способы сервировки.

Однако, бывает, что вдохновения на готовку авторского салата нет. Тогда стоит обращаться за помощью к проверенным рецептам. Например, обратите внимание на рецепт этого минутного салата.

Ингредиенты для минутного салата:

Морковь варёная — 2 шт.;

Огурцы маринованные — 3 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Фасоль консервированная белая — 250 г;

Укроп — пучок;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль — ½ ч. л.;

Майонез — 3 ст.л.

Приготовление минутного салата:

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем маленьким кубиком отварную морковь, маринованные огурцы и яйца. Важно для этого рецепта не переварить морковь, иначе она будет не вкусной.

Шинкуем мелко укроп, убираем из консервированной фасоли жидкость. Выкладываем в салатник яйца, морковь, маринованные огурцы, укроп, фасоль.

Пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока. Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Для данного салата отлично подходит домашний майонез или сметана в качестве заправки. Готовить блюдо вы будете не больше 5 минут, если заранее отварить морковь и яйца.