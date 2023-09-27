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Быстрый салат за 15 минут. Настолько вкусный, что на столе не останется

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Быстрый салат за 15 минут. Настолько вкусный, что на столе не останется

Приготовление салатов — это дело простое и весьма не изнуряющее. Как правило, у каждого кулинара есть свои рецепты отменных салатов на любой случай жизни. Тем более, что почти любой салат можно сделать праздничным. Как правило, настроение этому блюду задают не только ингредиенты, но и способы сервировки.

Однако, бывает, что вдохновения на готовку авторского салата нет. Тогда стоит обращаться за помощью к проверенным рецептам. Например, обратите внимание на рецепт этого минутного салата.

Ингредиенты для минутного салата:

  • Морковь варёная — 2 шт.;
  • Огурцы маринованные — 3 шт.;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Фасоль консервированная белая — 250 г;
  • Укроп — пучок;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Майонез — 3 ст.л.

Приготовление минутного салата:

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем маленьким кубиком отварную морковь, маринованные огурцы и яйца. Важно для этого рецепта не переварить морковь, иначе она будет не вкусной.

Шинкуем мелко укроп, убираем из консервированной фасоли жидкость. Выкладываем в салатник яйца, морковь, маринованные огурцы, укроп, фасоль.

Пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока. Солим салат, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Быстрый салат за 15 минут. Настолько вкусный, что на столе не останется

Быстрый салат за 15 минут. Настолько вкусный, что на столе не останется

Для данного салата отлично подходит домашний майонез или сметана в качестве заправки. Готовить блюдо вы будете не больше 5 минут, если заранее отварить морковь и яйца.

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