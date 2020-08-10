Почему выгодно инвестировать в хостельный бизнес?

Как утверждают последние новости Украины , несмотря на маленькие размеры хостелов, они имеют большое значение на современном рынке недвижимости. В последнее время приток путешественников в города столицу Украины и других стран увеличивается, и главная категория приезжих – это вчерашние и нынешние студенты, которые не имеют средств, чтобы остановиться в драгоценных гостиницах. Несмотря на это, юным людям необходимы демократичные условия проживания, общение с такими путешественниками, как и они сами. И хостелы, в отличие от традиционных гостиниц, либо аренды квартир на сутки дают жителям эту возможность. Сегодня открывается много хостелов,например, хостел вокзал в Киеве. Расценки на снятие посуточной комнаты, в таковой мини-гостиннице условно не слишком большие, и проживание ограничится в 300-500 грн/сутки. Более детально написано на сайте новостном myc.news .

Почему много путешественников любят проживать у хостелах?

Хостелы уже существуют более 100 лет и считаются интересным и быстроокупаемым бизнесом. Расценки в таковых мини-гостинницах дешевле, чем в гостиницах в 5-10 раз, и их клиентура непрерывно вырастает, а вложения, штат и издержка на рекламу минимальны. В хостелах живет не менее 10-20% путешественников, так, как они имеют преимущества:

невысокая стоимость: на 250 долларов можно протянуть 2 недельки, а средства, сэкономленные на жилище, истратить на экскурсии и театры;

тесное общение: помогает найти приятелей, узнать рекомендации по изучению городка, отыскать фирму для общих экскурсий;

неимение формальностей: необходимо только оплатить и заполучить ключ, а вот прибывать впору на завтрак, либо пускать горничную на уборку – необязательно.

В мире такой бизнес развертывается очень быстро, и давно потеснил кабинеты и отели. В Украине, РФ и других странах хостелы популярны и, открыв мини-гостинницу на своей жилплощади, можно полагать на продолжение бизнеса на много лет.

Такой бизнес очень быстро окупается, но он владеет некоторыми трудностями. Например, благодаря двухъярусным кроватям, в мини-гостинницах поселяется в 2 раза более людей, чем в обычной гостинице. А это все тянет за собой больше бумажной волокиты, так как любому гостю необходимо оформить регистрацию, разъяснить условия. Еще, из-за этого используется большое количество воды, домашней химии и электричества. Интернет в хостелах бесплатен и доступен, а во всех отелях постояльцев зачастую обязывают платить за использование wi-fi. Превосходством бизнеса является стремительная рекламная «передай другом», при которой на нее фактически никак не уходит средств, маленькие запросы к обустройству номеров, и практически 100% заселение хостела.