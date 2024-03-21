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Салат с кальмарами и крабовыми палочками

На чтение: 9 минут
Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Салат с кальмарами и крабовыми палочками – это оригинальная закуска, которая послужит интересной идеей для праздника или домашнего стола. Любители морепродуктов точно оценят такое блюдо. Для приготовления используйте нашу кулинарную подборку из восьми самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом получается очень нежным и приятным по вкусу. Отличная кулинарная идея для любителей простых блюд из морских продуктов. Готовый салат порадует аппетитным внешним видом, а на процесс готовки уйдут считанные минуты.

Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Ингредиенты –+6 порц.

  • Кальмары 250 гр.
  • Крабовые палочки 200 гр.
  • Яйцо куриное 5 шт.
  • Майонез 150 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Зелень  для подачи
  • Масло подсолнечное  для жарки

Шаги 25 мин.

  1. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Как приготовить салат с кальмарами и крабовыми палочками? Размораживаем тушки кальмара и промываем их. Важно удалить все пленки.

  2. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Опускаем подготовленные тушки в кипящую подсоленную воду ровно на одну минуту. Если мы переварим морепродукт, то он получится жестким и невкусным.

  3. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Пока остывают кальмары, очищаем крабовые палочки. Режем их кубиком.

  4. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Куриные яйца варим до готовности, извлекаем их из скорлупы и также режем кубиком.

  5. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Репчатую луковицу разделываем на тонкие полукольца.

  6. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и подрумяниваем на нем лук до золотистого оттенка.

  7. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Обжаренный лук перекладываем в миску и даем ему остыть.

  8. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Отварные и остывшие кальмары разделываем на соломку.

  9. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Все подготовленные продукты складываем в глубокую вместительную емкость, поливаем майонезом и перемешиваем.

  10. Салат с кальмарами и крабовыми палочками

    Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом готов. Украшайте ароматной зеленью и подавайте к столу!

Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками

Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками – это невероятно вкусное угощение, которое можно быстро и несложно приготовить. Настоящая морская закуска выходит достаточно сытной, при этом легкой и приятной. Можно подавать к ужину или в праздники.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кальмар маринованный – 120 гр.
  • Палочки крабовые – 80 гр.
  • Креветки – 150 гр.
  • Авокадо – 0,5 шт.
  • Листья салата – 1 пучок.
  • Лук зеленый – 5 перьев.
  • Оливковое масло – по вкусу.
  • Сок лимонный – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Подготовим все нужные продукты, которые отмечены в списке выше.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  2. Промываем листья салата, обсушиваем их и разрываем руками на небольшие кусочки. Зелень выкладываем на большую тарелку.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  3. Очищенное авокадо разделываем на крупные ломти и их раскладываем по салатным листьям.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  4. Сюда же выкладываем маринованный кальмар. Вы можете использовать и свежие тушки, предварительно отварив их в воде одну минуту в кипятке и нарезав соломкой.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  5. Креветки варим две минуты в кипящей подсоленной воде. Затем морепродукт остужаем и очищаем. Выкладываем на салат.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  6. Добавляем ломтики крабовых палочек. Все это посыпаем солью, черным молотым перцем, измельченным зеленым луком и поливаем оливковым маслом.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  7. Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками готов. Угощайтесь!

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой

Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой – это очень вкусное, яркое и привлекательное кулинарное решение для вашего праздника или фуршета. Закуска порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Попробуйте приготовить!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кальмары – 300 гр.
  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Огурец свежий – 120 гр.
  • Кукуруза консервированная – 120 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Майонез – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты. Огурцы заранее промываем, крабовые палочки полностью размораживаем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  2. Куриные яйца погружаем в сотейник с кипящей водой и варим около 8 минут, затем охлаждаем в ледяной воде и очищаем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  3. Размороженный и промытый кальмар погружаем на одну-две минуты в кипящую подсоленную воду. После остужаем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  4. Размороженные крабовые палочки рубим на небольшие брусочки и выкладываем во вместительную посуду, удобную для вымешивания салата.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  5. Такими же брусочками нарезаем огурцы и отправляем их к крабовым палочкам.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  6. Остывшие тушки кальмаров режем тонкой соломкой. Выкладываем в нашу заготовку.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  7. Очищаем отварные яйца и также аккуратно разделываем их ножом. Присоединяем к остальным продуктам.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  8. В эту же массу опускаем консервированную кукурузу и дополняем все это майонезом.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  9. Опираясь на свои вкусовые предпочтения, можно добавить немного соли, а также необходимо все хорошо размешать. Убираем угощение настаиваться в холодильник на 30 минут.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  10. Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой готов. Ставьте на стол и угощайтесь!

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом

Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом выходит потрясающе нежным и приятным по вкусу. Интересную кулинарную идею оценят любители простых блюд из морских продуктов. Готовый салат порадует аппетитным внешним видом, а на процесс готовки уйдут считанные минуты.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Кальмар – 0,7 кг.
  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Сыр фета – 200 гр.
  • Огурец маринованный – 150 гр.
  • Майонез – 300 гр.
  • Соус устричный – 70 гр.

Процесс приготовления:

  1. Подготовим наш основной ингредиент. Размораживаем и очищаем от пленок тушки кальмаров, после отвариваем их одну минуту в кипящей подсоленной воде.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  2. Морепродукт полностью остужаем и режем аккуратно тонкой соломкой.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  3. Размораживаем крабовые палочки и снимаем с них целлофановую обертку.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  4. Очищенные палочки рубим мелким кубиком и отправляем в емкость с морепродуктом.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  5. Отвариваем куриные яйца и извлекаем их из скорлупы.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  6. Рубим отварные яйца на небольшие брусочки. Ингредиенты отправляем в общую посуду.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  7. Берем немного маринованных огурцов. Часть оставляем для соуса.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  8. Их нарезаем тонкими брусочками, при необходимости отжимаем от лишней влаги и отправляем в салат.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  9. Мы используем сыр фета. При желании, его можно заменить другим мягким сыром.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  10. Натираем сыр на крупной терке и отправляем в нашу заготовку.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  11. В глубокую емкость отправляем часть майонеза и устричный соус.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  12. Два компонента хорошо размешиваем между собой до получения нежного соуса.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  13. Оставшийся майонез соединяем с оставшимися маринованными огурцами. Их необходимо натереть на мелкой терке.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  14. Майонез с мелкими огурцами тщательно размешиваем. Так мы получили два соуса и можем заправлять ими салат по отдельности или сразу.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  15. Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом готов. Оценивайте идею!

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой – это интересная закуска для домашнего стола или семейных праздников. Холодное угощение отличается нежным вкусом, питательностью и аппетитной привлекательной подачей. Особенно такое кулинарное решение понравится любителям морских продуктов.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кальмар – 250 гр.
  • Палочки крабовые – 150 гр.
  • Капуста пекинская – 250 гр.
  • Кукуруза консервированная – 150 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Зелень – 15 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Майонез – 5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Отмерим все нужные продукты по списку.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  2. Размораживаем морепродукт – кальмар. Эти тушки заливаем крутым кипятком и оставляем на 2 минуты. Далее эту воду сливаем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  3. Очищаем тушки от пленок и внутренностей. Снова заливаем сильным кипятком буквально на две минуты и сразу же сливаем его.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  4. Затем тушки погружаем в ледяную воду ровно на 30 секунд.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  5. Достаем остывшие тушки из воды и режем на аккуратную соломку. Если продукт получился влажным, можно его обсушить бумажными полотенцами.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  6. Отварные куриные яйца разделываем на небольшие кубики.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  7. Мелко ножом шинкуем пекинскую капусту.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  8. Размороженные и освобожденные от целлофана крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  9. Мелко шинкуем зелень. Нарезаем только листья, стебли выбрасываем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  10. Отмеряем нужное количество консервированной кукурузы, всю жидкость из нее сливаем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  11. В глубокую вместительную емкость отправляем все подготовленные продукты.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  12. Поливаем их майонезом и сюда же продавливаем чеснок. Добавляем соль и ароматный молотый перец.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  13. Начинаем перемешивать нашу заготовку до равномерного распределения заправки.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  14. Такое угощение можно ненадолго поставить в холодильник для лучшей пропитки.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  15. Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой готов. Порадуйте себя новым вкусом!

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Царский салат с крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой

Царский салат с крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола. Такая холодная закуска по-настоящему удивляет не только своим интересным вкусом, но и эффектным внешним видом, благодаря украшению из красной икры.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Кальмары – 200 гр.
  • Палочки крабовые – 100 гр.
  • Креветки – 100 гр.
  • Икра красная – 35 гр.
  • Яичный белок вареный – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты. Яйца необходимо заранее отварить. В салате мы будем использовать только белки. Желтки используйте по своему усмотрению в других блюдах.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  2. Размороженные крабовые палочки нарезаем тонкими аккуратными полосами.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  3. Тушки кальмаров варим в кипящей подсоленной воде не более двух минут.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  4. Затем морепродукт остужаем и разделываем на такую же аккуратную соломку, как и крабовые палочки.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  5. Соломкой режем и яичные белки.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  6. Все подготовленные продукты выкладываем во вместительную емкость.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  7. Сюда же погружаем отваренные и очищенные креветки. Нарезать их не нужно.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  8. Все ингредиенты слегка солим и поливаем майонезом.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  9. Аккуратно размешиваем содержимое миски и дополняем это все сверху красной икрой. Также икру можно добавлять порционно.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  10. Царский салат крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой готов. Угощайтесь!

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами порадует приятным вкусом, сочностью и ярким внешним видом. Аппетитная закуска подойдет для праздничного стола, также ее можно подавать в качестве легкого домашнего ужина. Благодаря добавлению морепродукта с высоким содержанием белка салат выйдет достаточно питательным.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кальмары – 200 гр.
  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Помидор – 2 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Сыр – 70 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Майонез – 45 гр.

Процесс приготовления:

  1. Размораживаем крабовые палочки, очищаем их и разделываем на тонкие полосы.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  2. У сладкого перца удаляем все семена и плодоножку. Овощ режем соломкой. Так же разделываем помидоры.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  3. Размораживаем тушки кальмаров, очищаем их и провариваем в кипящей подсоленной воде ровно 2 минуты. Если передержать, то продукт получится жестким и невкусным.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  4. Остужаем морепродукт, нарезаем его так же соломкой.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  5. Все подготовленные компоненты выкладываем во вместительную тарелку. Сюда же натираем на терке сыр.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  6. Поливаем это все майонезом, солим, перчим и дополняем измельченным чесноком. Хорошо все размешиваем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  7. Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами готов. Скорее пробуйте аппетитную и привлекательную закуску!

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой получается удивительно вкусным, питательным и привлекательным. Яркий морской салат приготовить очень просто. Такая закуска будет прекрасно смотреться на праздничном столе или послужит аппетитным семейным ужином.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кальмары – 3 шт.
  • Палочки крабовые – 4 шт.
  • Рыба красная слабосоленая – 150 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Йогурт натуральный – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Размораживаем и очищаем креветки от пленок. Рекомендуем сделать так: заливаем морепродукт кипятком на одну минуту и после опускаем в холодную воду. После этого аккуратно снимаем пленку.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  2. Подготовленные тушки кальмара режем тонкой соломкой. Выкладываем морской ингредиент в глубокую миску.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  3. Размороженные крабовые палочки режем мелким кубиком. Присоединяем к соломке из кальмара.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  4. На такие же аккуратные кубики режем слабосоленую красную рыбу. Погружаем ее в общую заготовку.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  5. Отвариваем яйца, снимаем с них скорлупу и далее продукт измельчаем. Выкладываем в салат.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  6. Поливаем салат натуральным йогуртом, солим и дополняем продавленным чесноком. Хорошо все размешиваем.

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

  7. Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой готов. Украшайте по своему вкусу и подавайте к столу!

    Салат с кальмарами и крабовыми палочками

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