Салат с кальмарами и крабовыми палочками – это оригинальная закуска, которая послужит интересной идеей для праздника или домашнего стола. Любители морепродуктов точно оценят такое блюдо. Для приготовления используйте нашу кулинарную подборку из восьми самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом получается очень нежным и приятным по вкусу. Отличная кулинарная идея для любителей простых блюд из морских продуктов. Готовый салат порадует аппетитным внешним видом, а на процесс готовки уйдут считанные минуты.

Ингредиенты –+6 порц.

Кальмары 250 гр.

Крабовые палочки 200 гр.

Яйцо куриное 5 шт.

Майонез 150 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Зелень для подачи

Масло подсолнечное для жарки

Шаги 25 мин.

Как приготовить салат с кальмарами и крабовыми палочками? Размораживаем тушки кальмара и промываем их. Важно удалить все пленки. Опускаем подготовленные тушки в кипящую подсоленную воду ровно на одну минуту. Если мы переварим морепродукт, то он получится жестким и невкусным. Пока остывают кальмары, очищаем крабовые палочки. Режем их кубиком. Куриные яйца варим до готовности, извлекаем их из скорлупы и также режем кубиком. Репчатую луковицу разделываем на тонкие полукольца. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и подрумяниваем на нем лук до золотистого оттенка. Обжаренный лук перекладываем в миску и даем ему остыть. Отварные и остывшие кальмары разделываем на соломку. Все подготовленные продукты складываем в глубокую вместительную емкость, поливаем майонезом и перемешиваем. Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом готов. Украшайте ароматной зеленью и подавайте к столу!

Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками

Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками – это невероятно вкусное угощение, которое можно быстро и несложно приготовить. Настоящая морская закуска выходит достаточно сытной, при этом легкой и приятной. Можно подавать к ужину или в праздники.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кальмар маринованный – 120 гр.

Палочки крабовые – 80 гр.

Креветки – 150 гр.

Авокадо – 0,5 шт.

Листья салата – 1 пучок.

Лук зеленый – 5 перьев.

Оливковое масло – по вкусу.

Сок лимонный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготовим все нужные продукты, которые отмечены в списке выше. Промываем листья салата, обсушиваем их и разрываем руками на небольшие кусочки. Зелень выкладываем на большую тарелку. Очищенное авокадо разделываем на крупные ломти и их раскладываем по салатным листьям. Сюда же выкладываем маринованный кальмар. Вы можете использовать и свежие тушки, предварительно отварив их в воде одну минуту в кипятке и нарезав соломкой. Креветки варим две минуты в кипящей подсоленной воде. Затем морепродукт остужаем и очищаем. Выкладываем на салат. Добавляем ломтики крабовых палочек. Все это посыпаем солью, черным молотым перцем, измельченным зеленым луком и поливаем оливковым маслом. Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками готов. Угощайтесь!

Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой

Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой – это очень вкусное, яркое и привлекательное кулинарное решение для вашего праздника или фуршета. Закуска порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Попробуйте приготовить!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кальмары – 300 гр.

Палочки крабовые – 200 гр.

Огурец свежий – 120 гр.

Кукуруза консервированная – 120 гр.

Яйцо – 3 шт.

Майонез – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты. Огурцы заранее промываем, крабовые палочки полностью размораживаем. Куриные яйца погружаем в сотейник с кипящей водой и варим около 8 минут, затем охлаждаем в ледяной воде и очищаем. Размороженный и промытый кальмар погружаем на одну-две минуты в кипящую подсоленную воду. После остужаем. Размороженные крабовые палочки рубим на небольшие брусочки и выкладываем во вместительную посуду, удобную для вымешивания салата. Такими же брусочками нарезаем огурцы и отправляем их к крабовым палочкам. Остывшие тушки кальмаров режем тонкой соломкой. Выкладываем в нашу заготовку. Очищаем отварные яйца и также аккуратно разделываем их ножом. Присоединяем к остальным продуктам. В эту же массу опускаем консервированную кукурузу и дополняем все это майонезом. Опираясь на свои вкусовые предпочтения, можно добавить немного соли, а также необходимо все хорошо размешать. Убираем угощение настаиваться в холодильник на 30 минут. Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой готов. Ставьте на стол и угощайтесь!

Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом

Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом выходит потрясающе нежным и приятным по вкусу. Интересную кулинарную идею оценят любители простых блюд из морских продуктов. Готовый салат порадует аппетитным внешним видом, а на процесс готовки уйдут считанные минуты.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Кальмар – 0,7 кг.

Палочки крабовые – 200 гр.

Яйцо – 6 шт.

Сыр фета – 200 гр.

Огурец маринованный – 150 гр.

Майонез – 300 гр.

Соус устричный – 70 гр.

Процесс приготовления:

Подготовим наш основной ингредиент. Размораживаем и очищаем от пленок тушки кальмаров, после отвариваем их одну минуту в кипящей подсоленной воде. Морепродукт полностью остужаем и режем аккуратно тонкой соломкой. Размораживаем крабовые палочки и снимаем с них целлофановую обертку. Очищенные палочки рубим мелким кубиком и отправляем в емкость с морепродуктом. Отвариваем куриные яйца и извлекаем их из скорлупы. Рубим отварные яйца на небольшие брусочки. Ингредиенты отправляем в общую посуду. Берем немного маринованных огурцов. Часть оставляем для соуса. Их нарезаем тонкими брусочками, при необходимости отжимаем от лишней влаги и отправляем в салат. Мы используем сыр фета. При желании, его можно заменить другим мягким сыром. Натираем сыр на крупной терке и отправляем в нашу заготовку. В глубокую емкость отправляем часть майонеза и устричный соус. Два компонента хорошо размешиваем между собой до получения нежного соуса. Оставшийся майонез соединяем с оставшимися маринованными огурцами. Их необходимо натереть на мелкой терке. Майонез с мелкими огурцами тщательно размешиваем. Так мы получили два соуса и можем заправлять ими салат по отдельности или сразу. Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом готов. Оценивайте идею!

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой – это интересная закуска для домашнего стола или семейных праздников. Холодное угощение отличается нежным вкусом, питательностью и аппетитной привлекательной подачей. Особенно такое кулинарное решение понравится любителям морских продуктов.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кальмар – 250 гр.

Палочки крабовые – 150 гр.

Капуста пекинская – 250 гр.

Кукуруза консервированная – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Зелень – 15 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез – 5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Отмерим все нужные продукты по списку. Размораживаем морепродукт – кальмар. Эти тушки заливаем крутым кипятком и оставляем на 2 минуты. Далее эту воду сливаем. Очищаем тушки от пленок и внутренностей. Снова заливаем сильным кипятком буквально на две минуты и сразу же сливаем его. Затем тушки погружаем в ледяную воду ровно на 30 секунд. Достаем остывшие тушки из воды и режем на аккуратную соломку. Если продукт получился влажным, можно его обсушить бумажными полотенцами. Отварные куриные яйца разделываем на небольшие кубики. Мелко ножом шинкуем пекинскую капусту. Размороженные и освобожденные от целлофана крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками. Мелко шинкуем зелень. Нарезаем только листья, стебли выбрасываем. Отмеряем нужное количество консервированной кукурузы, всю жидкость из нее сливаем. В глубокую вместительную емкость отправляем все подготовленные продукты. Поливаем их майонезом и сюда же продавливаем чеснок. Добавляем соль и ароматный молотый перец. Начинаем перемешивать нашу заготовку до равномерного распределения заправки. Такое угощение можно ненадолго поставить в холодильник для лучшей пропитки. Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой готов. Порадуйте себя новым вкусом!

Царский салат с крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой

Царский салат с крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола. Такая холодная закуска по-настоящему удивляет не только своим интересным вкусом, но и эффектным внешним видом, благодаря украшению из красной икры.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кальмары – 200 гр.

Палочки крабовые – 100 гр.

Креветки – 100 гр.

Икра красная – 35 гр.

Яичный белок вареный – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты. Яйца необходимо заранее отварить. В салате мы будем использовать только белки. Желтки используйте по своему усмотрению в других блюдах. Размороженные крабовые палочки нарезаем тонкими аккуратными полосами. Тушки кальмаров варим в кипящей подсоленной воде не более двух минут. Затем морепродукт остужаем и разделываем на такую же аккуратную соломку, как и крабовые палочки. Соломкой режем и яичные белки. Все подготовленные продукты выкладываем во вместительную емкость. Сюда же погружаем отваренные и очищенные креветки. Нарезать их не нужно. Все ингредиенты слегка солим и поливаем майонезом. Аккуратно размешиваем содержимое миски и дополняем это все сверху красной икрой. Также икру можно добавлять порционно. Царский салат крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой готов. Угощайтесь!

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами

Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами порадует приятным вкусом, сочностью и ярким внешним видом. Аппетитная закуска подойдет для праздничного стола, также ее можно подавать в качестве легкого домашнего ужина. Благодаря добавлению морепродукта с высоким содержанием белка салат выйдет достаточно питательным.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кальмары – 200 гр.

Палочки крабовые – 200 гр.

Помидор – 2 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Сыр – 70 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Майонез – 45 гр.

Процесс приготовления:

Размораживаем крабовые палочки, очищаем их и разделываем на тонкие полосы. У сладкого перца удаляем все семена и плодоножку. Овощ режем соломкой. Так же разделываем помидоры. Размораживаем тушки кальмаров, очищаем их и провариваем в кипящей подсоленной воде ровно 2 минуты. Если передержать, то продукт получится жестким и невкусным. Остужаем морепродукт, нарезаем его так же соломкой. Все подготовленные компоненты выкладываем во вместительную тарелку. Сюда же натираем на терке сыр. Поливаем это все майонезом, солим, перчим и дополняем измельченным чесноком. Хорошо все размешиваем. Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами готов. Скорее пробуйте аппетитную и привлекательную закуску!

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой получается удивительно вкусным, питательным и привлекательным. Яркий морской салат приготовить очень просто. Такая закуска будет прекрасно смотреться на праздничном столе или послужит аппетитным семейным ужином.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кальмары – 3 шт.

Палочки крабовые – 4 шт.

Рыба красная слабосоленая – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Йогурт натуральный – по вкусу.

Процесс приготовления: