Салат с кальмарами и крабовыми палочками – это оригинальная закуска, которая послужит интересной идеей для праздника или домашнего стола. Любители морепродуктов точно оценят такое блюдо. Для приготовления используйте нашу кулинарную подборку из восьми самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом
Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом получается очень нежным и приятным по вкусу. Отличная кулинарная идея для любителей простых блюд из морских продуктов. Готовый салат порадует аппетитным внешним видом, а на процесс готовки уйдут считанные минуты.
Ингредиенты –+6 порц.
- Кальмары 250 гр.
- Крабовые палочки 200 гр.
- Яйцо куриное 5 шт.
- Майонез 150 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Зелень для подачи
- Масло подсолнечное для жарки
Шаги 25 мин.
-
Как приготовить салат с кальмарами и крабовыми палочками? Размораживаем тушки кальмара и промываем их. Важно удалить все пленки.
-
Опускаем подготовленные тушки в кипящую подсоленную воду ровно на одну минуту. Если мы переварим морепродукт, то он получится жестким и невкусным.
-
Пока остывают кальмары, очищаем крабовые палочки. Режем их кубиком.
-
Куриные яйца варим до готовности, извлекаем их из скорлупы и также режем кубиком.
-
Репчатую луковицу разделываем на тонкие полукольца.
-
Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и подрумяниваем на нем лук до золотистого оттенка.
-
Обжаренный лук перекладываем в миску и даем ему остыть.
-
Отварные и остывшие кальмары разделываем на соломку.
-
Все подготовленные продукты складываем в глубокую вместительную емкость, поливаем майонезом и перемешиваем.
-
Салат с кальмарами, крабовыми палочками и яйцом готов. Украшайте ароматной зеленью и подавайте к столу!
Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками
Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками – это невероятно вкусное угощение, которое можно быстро и несложно приготовить. Настоящая морская закуска выходит достаточно сытной, при этом легкой и приятной. Можно подавать к ужину или в праздники.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кальмар маринованный – 120 гр.
- Палочки крабовые – 80 гр.
- Креветки – 150 гр.
- Авокадо – 0,5 шт.
- Листья салата – 1 пучок.
- Лук зеленый – 5 перьев.
- Оливковое масло – по вкусу.
- Сок лимонный – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Подготовим все нужные продукты, которые отмечены в списке выше.
- Промываем листья салата, обсушиваем их и разрываем руками на небольшие кусочки. Зелень выкладываем на большую тарелку.
- Очищенное авокадо разделываем на крупные ломти и их раскладываем по салатным листьям.
- Сюда же выкладываем маринованный кальмар. Вы можете использовать и свежие тушки, предварительно отварив их в воде одну минуту в кипятке и нарезав соломкой.
- Креветки варим две минуты в кипящей подсоленной воде. Затем морепродукт остужаем и очищаем. Выкладываем на салат.
- Добавляем ломтики крабовых палочек. Все это посыпаем солью, черным молотым перцем, измельченным зеленым луком и поливаем оливковым маслом.
- Морской салат с кальмарами, крабовыми палочками и креветками готов. Угощайтесь!
Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой
Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой – это очень вкусное, яркое и привлекательное кулинарное решение для вашего праздника или фуршета. Закуска порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Попробуйте приготовить!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кальмары – 300 гр.
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Огурец свежий – 120 гр.
- Кукуруза консервированная – 120 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Майонез – 70 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты. Огурцы заранее промываем, крабовые палочки полностью размораживаем.
- Куриные яйца погружаем в сотейник с кипящей водой и варим около 8 минут, затем охлаждаем в ледяной воде и очищаем.
- Размороженный и промытый кальмар погружаем на одну-две минуты в кипящую подсоленную воду. После остужаем.
- Размороженные крабовые палочки рубим на небольшие брусочки и выкладываем во вместительную посуду, удобную для вымешивания салата.
- Такими же брусочками нарезаем огурцы и отправляем их к крабовым палочкам.
- Остывшие тушки кальмаров режем тонкой соломкой. Выкладываем в нашу заготовку.
- Очищаем отварные яйца и также аккуратно разделываем их ножом. Присоединяем к остальным продуктам.
- В эту же массу опускаем консервированную кукурузу и дополняем все это майонезом.
- Опираясь на свои вкусовые предпочтения, можно добавить немного соли, а также необходимо все хорошо размешать. Убираем угощение настаиваться в холодильник на 30 минут.
- Салат с крабовыми палочками, кальмарами, яйцом, огурцом и кукурузой готов. Ставьте на стол и угощайтесь!
Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом
Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом выходит потрясающе нежным и приятным по вкусу. Интересную кулинарную идею оценят любители простых блюд из морских продуктов. Готовый салат порадует аппетитным внешним видом, а на процесс готовки уйдут считанные минуты.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Кальмар – 0,7 кг.
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Яйцо – 6 шт.
- Сыр фета – 200 гр.
- Огурец маринованный – 150 гр.
- Майонез – 300 гр.
- Соус устричный – 70 гр.
Процесс приготовления:
- Подготовим наш основной ингредиент. Размораживаем и очищаем от пленок тушки кальмаров, после отвариваем их одну минуту в кипящей подсоленной воде.
- Морепродукт полностью остужаем и режем аккуратно тонкой соломкой.
- Размораживаем крабовые палочки и снимаем с них целлофановую обертку.
- Очищенные палочки рубим мелким кубиком и отправляем в емкость с морепродуктом.
- Отвариваем куриные яйца и извлекаем их из скорлупы.
- Рубим отварные яйца на небольшие брусочки. Ингредиенты отправляем в общую посуду.
- Берем немного маринованных огурцов. Часть оставляем для соуса.
- Их нарезаем тонкими брусочками, при необходимости отжимаем от лишней влаги и отправляем в салат.
- Мы используем сыр фета. При желании, его можно заменить другим мягким сыром.
- Натираем сыр на крупной терке и отправляем в нашу заготовку.
- В глубокую емкость отправляем часть майонеза и устричный соус.
- Два компонента хорошо размешиваем между собой до получения нежного соуса.
- Оставшийся майонез соединяем с оставшимися маринованными огурцами. Их необходимо натереть на мелкой терке.
- Майонез с мелкими огурцами тщательно размешиваем. Так мы получили два соуса и можем заправлять ими салат по отдельности или сразу.
- Салат с кальмарами, крабовыми палочками, сыром и яйцом готов. Оценивайте идею!
Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой
Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой – это интересная закуска для домашнего стола или семейных праздников. Холодное угощение отличается нежным вкусом, питательностью и аппетитной привлекательной подачей. Особенно такое кулинарное решение понравится любителям морских продуктов.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кальмар – 250 гр.
- Палочки крабовые – 150 гр.
- Капуста пекинская – 250 гр.
- Кукуруза консервированная – 150 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Зелень – 15 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез – 5 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные продукты по списку.
- Размораживаем морепродукт – кальмар. Эти тушки заливаем крутым кипятком и оставляем на 2 минуты. Далее эту воду сливаем.
- Очищаем тушки от пленок и внутренностей. Снова заливаем сильным кипятком буквально на две минуты и сразу же сливаем его.
- Затем тушки погружаем в ледяную воду ровно на 30 секунд.
- Достаем остывшие тушки из воды и режем на аккуратную соломку. Если продукт получился влажным, можно его обсушить бумажными полотенцами.
- Отварные куриные яйца разделываем на небольшие кубики.
- Мелко ножом шинкуем пекинскую капусту.
- Размороженные и освобожденные от целлофана крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками.
- Мелко шинкуем зелень. Нарезаем только листья, стебли выбрасываем.
- Отмеряем нужное количество консервированной кукурузы, всю жидкость из нее сливаем.
- В глубокую вместительную емкость отправляем все подготовленные продукты.
- Поливаем их майонезом и сюда же продавливаем чеснок. Добавляем соль и ароматный молотый перец.
- Начинаем перемешивать нашу заготовку до равномерного распределения заправки.
- Такое угощение можно ненадолго поставить в холодильник для лучшей пропитки.
- Салат с крабовыми палочками, кальмарами и пекинской капустой готов. Порадуйте себя новым вкусом!
Царский салат с крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой
Царский салат с крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола. Такая холодная закуска по-настоящему удивляет не только своим интересным вкусом, но и эффектным внешним видом, благодаря украшению из красной икры.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Кальмары – 200 гр.
- Палочки крабовые – 100 гр.
- Креветки – 100 гр.
- Икра красная – 35 гр.
- Яичный белок вареный – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Майонез – 100 гр.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты. Яйца необходимо заранее отварить. В салате мы будем использовать только белки. Желтки используйте по своему усмотрению в других блюдах.
- Размороженные крабовые палочки нарезаем тонкими аккуратными полосами.
- Тушки кальмаров варим в кипящей подсоленной воде не более двух минут.
- Затем морепродукт остужаем и разделываем на такую же аккуратную соломку, как и крабовые палочки.
- Соломкой режем и яичные белки.
- Все подготовленные продукты выкладываем во вместительную емкость.
- Сюда же погружаем отваренные и очищенные креветки. Нарезать их не нужно.
- Все ингредиенты слегка солим и поливаем майонезом.
- Аккуратно размешиваем содержимое миски и дополняем это все сверху красной икрой. Также икру можно добавлять порционно.
- Царский салат крабовыми палочками, кальмарами, креветками и красной икрой готов. Угощайтесь!
Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами
Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами порадует приятным вкусом, сочностью и ярким внешним видом. Аппетитная закуска подойдет для праздничного стола, также ее можно подавать в качестве легкого домашнего ужина. Благодаря добавлению морепродукта с высоким содержанием белка салат выйдет достаточно питательным.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кальмары – 200 гр.
- Палочки крабовые – 200 гр.
- Помидор – 2 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Сыр – 70 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Майонез – 45 гр.
Процесс приготовления:
- Размораживаем крабовые палочки, очищаем их и разделываем на тонкие полосы.
- У сладкого перца удаляем все семена и плодоножку. Овощ режем соломкой. Так же разделываем помидоры.
- Размораживаем тушки кальмаров, очищаем их и провариваем в кипящей подсоленной воде ровно 2 минуты. Если передержать, то продукт получится жестким и невкусным.
- Остужаем морепродукт, нарезаем его так же соломкой.
- Все подготовленные компоненты выкладываем во вместительную тарелку. Сюда же натираем на терке сыр.
- Поливаем это все майонезом, солим, перчим и дополняем измельченным чесноком. Хорошо все размешиваем.
- Салат с кальмарами, крабовыми палочками и помидорами готов. Скорее пробуйте аппетитную и привлекательную закуску!
Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой
Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой получается удивительно вкусным, питательным и привлекательным. Яркий морской салат приготовить очень просто. Такая закуска будет прекрасно смотреться на праздничном столе или послужит аппетитным семейным ужином.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кальмары – 3 шт.
- Палочки крабовые – 4 шт.
- Рыба красная слабосоленая – 150 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Йогурт натуральный – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Размораживаем и очищаем креветки от пленок. Рекомендуем сделать так: заливаем морепродукт кипятком на одну минуту и после опускаем в холодную воду. После этого аккуратно снимаем пленку.
- Подготовленные тушки кальмара режем тонкой соломкой. Выкладываем морской ингредиент в глубокую миску.
- Размороженные крабовые палочки режем мелким кубиком. Присоединяем к соломке из кальмара.
- На такие же аккуратные кубики режем слабосоленую красную рыбу. Погружаем ее в общую заготовку.
- Отвариваем яйца, снимаем с них скорлупу и далее продукт измельчаем. Выкладываем в салат.
- Поливаем салат натуральным йогуртом, солим и дополняем продавленным чесноком. Хорошо все размешиваем.
- Салат с крабовыми палочками, кальмарами и красной рыбой готов. Украшайте по своему вкусу и подавайте к столу!