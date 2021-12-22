Под какие песни лучше танцевать?

Милонга относится к музыкальному жанру, аргентинскому бальному танцу, похожему на танго , и популярному мероприятию, на котором люди танцуют танго, вальсы или милонги. Откройте для себя особенности танца милонги и узнайте о его богатой истории и музыке, которая его вдохновляет. Рекомендуем вам послушать бесплатно песни тут https://sunatare.com/ringtones/dance/.

Танец милонги: краткая история милонги

Что такое музыка милонги? Музыка милонги зародилась в Аргентине и Уругвае, регионах с большим населением из Испании, Франции, Италии и других европейских стран, а также из некоторых частей Африки. Милонга включает в себя многие из этих влияний, смешивая элементы польки и кубинской хабанеры с исконно аргентинскими музыкальными стилями, включая стиль пения, известный как payada de contrapunto, в котором два певца с гитарами импровизируют на различные темы.

Милонга состоит из восьми основных долей, с акцентом на первую или вторую долю, а затем на четвертую, пятую и седьмую доли. Его ритм соответствует быстрому темпу 2/4. При замедлении он создает привлекательный темп, похожий на темп традиционной музыки танго. Вы можете исполнять музыку милонги с помощью различных музыкальных инструментов, включая флейты, гитары, скрипки и импровизированные инструменты.

Что такое танцы милонга?

Милонга — это стиль аргентинского танца, в котором сочетаются европейские и афро-карибские влияния. Как и танец танго, милонга полагается на физическую близость партнеров по танцу. Однако обычно оно более расслабленное, менее сложное и динамичное, чем танго. Танец может также включать элементы комедии, включая импровизации и резкие или преувеличенные движения.

В Аргентине танец милонги также относится к мероприятию или месту, куда люди приходят, чтобы потанцевать милонгу и танго. Эти мероприятия, которые обычно длятся четыре или пять часов, часто начинаются с показательных выступлений или тренировок, что делает их идеальными для новичков.