ГлавнаяРецептыПопробуйте и будете готовить только так: запекаем идеальные сырники с секретным ингредиентом Попробуйте и будете готовить только так: запекаем идеальные сырники с секретным ингредиентом На чтение: 1 минута Сырники – лучшее блюдо на завтрак. Однако их можно сделать еще вкуснее, добавив всего один ингредиент. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте обвалять их в кокосовой стружке. А запекание в духовке сделает сырники еще и полезнее. Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт Рецепт кокосовых сырников Время: 20 минут Порций: 1 Ингредиенты: – 180 граммов творога; – 1 желток; – 1 столовая ложка муки; – кокосовая стружка; – сахар по вкусу. Приготовление: Хорошо перетрите творог вилкой или блендером. Добавьте муку, желток и сахар. Мокрыми руками сформируйте шарики. Обваляйте каждый в кокосовой стружке. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Подавайте готовые сырники со сметаной или любимым вареньем. Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых шкурок – это блюдо удивит вкусом. Поделитесь с друзьями