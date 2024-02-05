Попробуйте и будете готовить только так: запекаем идеальные сырники с секретным ингредиентом

Сырники – лучшее блюдо на завтрак. Однако их можно сделать еще вкуснее, добавив всего один ингредиент.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Попробуйте обвалять их в кокосовой стружке. А запекание в духовке сделает сырники еще и полезнее.

Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт

Рецепт кокосовых сырников

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 180 граммов творога;

– 1 желток;

– 1 столовая ложка муки;

– кокосовая стружка;

– сахар по вкусу.

Приготовление:

Хорошо перетрите творог вилкой или блендером. Добавьте муку, желток и сахар. Мокрыми руками сформируйте шарики. Обваляйте каждый в кокосовой стружке. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Подавайте готовые сырники со сметаной или любимым вареньем.

Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых шкурок – это блюдо удивит вкусом.