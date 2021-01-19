Подключаемся к мобильному интернету Мегафон

Мегафон – известная российская коммуникационная компания, которая является поставщиком услуг сотовой связи, беспроводного интернета и кабельного телевидения. На данный момент оператор работает в 83-х субъектах России. Обслуживается около 100 млн. пользователей.

Активное развитие сети и постоянное увеличение количества клиентов заставляют специалистов быстрыми темпами обновлять эксплуатируемое оборудование. Но, в некоторых районах качество связи все равно низкое. По этой причине рекомендуются к покупке усилители сигнала Мегафон для повышения эффективности соединения. Также вас может заинтересовать, как дозвониться на короткий номер телефона службы поддержки Мегафон подробнее тут https://info-megafon.ru/nomer-telefona-sluzhby-podderzhki/.

Усилитель для модема и роутера Мегафон

Если у вас уже есть модем или роутер, то данные комплекты идеально подойдут для усиление интернет сигнала

Если Вы затрудняетесь в выборе, то опишите свою ситуацию нам на почту или по телефону, и наш инженер подберёт оборудование для ваших целей.

Что влияет на надежность сети?

Проблемы со связью могут проявляться в разных ситуациях, и не всё зависит от оператора:

удаленность от базовой станции;

высокая плотность застроек в городе;

лесистая местность и неровный рельеф.

Городская частота 1800 МГц. С её помощью компания одновременно может обслуживать большое количество абонентов при радиусе до 8 км. За городом используется GSM-900. Основное преимущество – высокая дальность сигнала до 35 км при условии прямого контакта с вышкой.

GSM-репитер – основа усиления сигнала

Основное усиление организовывается через репитер путем постоянного повторения. В комплекте с усилителем Мегафон есть антенна внутреннего и внешнего типа. Внешняя антенна является донором и принимает сигнал от вышки, передавая его на репитер для усиления.