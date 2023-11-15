Итальянское лакомство: как приготовить вкуснейший торт «Сюзанна»

Торт «Сюзанна» — типичный пармский десерт из песочного теста с нежным кремом и шоколадом.
Торт «Сюзанна» – это мягкий и вкусный торт, идеально подходящий в качестве десерта в конце трапезы или в качестве перекуса. Его часто подают в Парме в булочных и кондитерских.
Это восхитительный традиционный десерт, который покорит вас с первого укуса.
Приготовить его дома несложно, просто выполните три основных приготовления шаг за шагом: песочное тесто для оболочки, крем из рикотты для начинки и, пока пирог готовится в духовке, шоколадный ганаш для покрытия. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Торт «Сюзанна»
Ингредиенты:
- 1 порция песочного теста;
- 500 г рикотты;
- 120 г сахарного песка;
- 120 г яичных желтков;
- 1/2 стручка ванили;
- 40 г картофельного крахмала.
Для ганаша:
- 140 г темного шоколада;
- 140 г свежих сливок;
- 1 кусочек сливочного масла;
- 20 г жидкого меда.
Для песочного теста:
- 200 г муки;
- 80 г сливочного масла;
- 110 г сахара;
- 1 яйцо;
- 1 яичный желток;
- соль.
Чтобы приготовить превосходное песочное тесто, дайте маслу размягчиться при комнатной температуре, чтобы его было легче смешивать с другими ингредиентами. Смешайте муку и сахар и сделайте в сухих ингредиентах воронку.
В центр поместите нарезанное кусочками сливочное масло, целое яйцо и желток, а также щепотку соли.
Быстро перемешайте ингредиенты руками, пока не получите однородную смесь. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике минимум на час. Достаньте тесто, снимите пленку, раскатайте скалкой до нескольких миллиметров и поместите в смазанную маслом форму для торта.
Наколите основу зубцами вилки и поместите в холодильник, пока занимаетесь начинкой.
В миске взбейте рикотту с сахаром до получения однородной смеси, затем добавьте яичные желтки, семена ванили и просеянный крахмал и перемешайте. У вас должен получиться однородный крем.
Вылейте его в форму из песочного теста и запекайте в разогретой до 170° духовке 45 минут или до золотистого цвета. Достаньте из духовки, дайте полностью остыть, затем оставьте в холодильнике на 1 час. Тем временем приготовьте ганаш: в кастрюле соедините сливки с маслом и медом. Доведите до кипения и добавьте темный шоколад.
Дайте постоять 2 минуты, затем перемешайте венчиком, пока смесь не станет гладкой и бархатистой.
Дайте остыть и вылейте на торт, осторожно вращая его, чтобы глазурь естественным образом растеклась по краям. Перед подачей поместите торт «Сюзанна» в холодильник на 3 часа.
Также вы можете приготовить вкусный и бюджетный десерт к чаю.