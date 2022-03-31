Практически во всех случаях ремонт генераторов оказывается заметно дешевле, чем его замена новым изделием. При этом конструкция устройства не располагает к тому, чтобы разбираться в ней своими силами. Здесь сочетаются механические и электрические части, и самостоятельно получается устранить лишь простые и очевидные поломки. Подшипники в Крым с доставкой СДЭК вы можете заказать прямо сейчас.
Для полноценного восстановления необходимы соответствующие знания опыт и техническая база. Это же касается и такого направления, как ремонт стартера.
Причины поломок
Причиной серьезного отказа генератора может стать один из многих факторов. Наиболее распространенные:
- Критичный износ, вызванный долгой эксплуатацией или неаккуратным обращением. Первыми изнашиваются щетки. Так же в зоне риска оказываются опорные SKF подшипники, диодный мост, реле регулятора напряжения, коллекторы.
- Попадание внутрь воды и другие виды загрязнений. Это приводит к образованию коротких замыканий и формирования очагов коррозии.
- Подключение излишних источников потребления, приводящих к повышенной нагрузке.
- Неисправное состояние электросети автомобиля ВАЗ. Многие владельцы относятся к недорогой технике без особого старания, и электрика на это реагирует быстро.
- Неправильная регулировка привода, обеспечивающего вращение.
Зачастую поломки имеют комплексный характер и затрагивают сразу несколько узлов агрегата. Симптомы вполне заметны даже неспециалисту – в сети не формируется напряжение, необходимое для полноценной работы.
Этапы ремонтных работ
Процесс восстановления происходит в несколько этапов:
- Диагностика и осмотр, подразумевающие демонтаж и полную разборку. Многое зависит от конкретной модели машины и марки генератора. По результатам принимается решение о возможности ремонта. Иногда дешевле и проще, действительно, купить новое устройство.
- Каждая деталь очищается, и вышедшие из строя заменяются. при сомнениях, всегда лучше покупать новые запчасти, так как для ВАЗ они сравнительно недороги. Так же имеет смысл поменять то, что скоро придет в негодность (например, быстроистерающиеся щетки).
- Сборка и диагностика. Важно правильно отрегулировать систему передачи вращающего момента, исключающую проворачивание или заклинивание.