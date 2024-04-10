Рецепт: Тертый пирог — С домашними цукатами.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 450 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

масло сливочное — 200 гр.;

ванилин — 2 гр.;

сахар — 250 гр.;

разрыхлитель. — 10гр.;

соль — 2 гр.;

цукаты — 8 ст. л.

Способ приготовления: Тертый пирог пеку относительно часто, он вкусен, легко готовится и продукты практически всегда есть в доме. Любое повидло, густое варенье, или вареное сгущённое молоко если есть, то можно приготовить к чаю реально «что то вкусненькое» и при том за не большие деньги. У меня сегодня будет прослойка из разряда «самоделкин».

Для теста нужна мука и сливочное масло, ванилин, либо ванильный сахар, соль, яйца, разрыхлитель, либо сода.

А между двумя слоями теста у меня будут цукаты из грейпфрута и апельсина (рецепт есть в моем профиле), которые я умышленно не сушила.

В миску заранее выложила масло (или маргарин), нарезанное на произвольного размера кусочки, оно должно стать мягким.

К маслу добавляю сахар и на кончике ножа ванилин (ванильный сахар можно класть все содержимое не большого пакетика).

Венчиком стараюсь тщательно смешать.

Яйца добавляю по одному и каждый раз тщательно стараюсь взбить.

К просеянной муке добавляю разрыхлитель и перемешиваю.

Теперь нужно добавить муку вместе с разрыхлителем.

Перемешать венчиком, потом месить недолго рукой.

Такое тесто не любит горячих рук, потому «общение» по минимуму.

Сразу же продолжать работу с тестом не стоит. Тесто разделяю на две не равных части и каждую кладу в пакет. Меньшую часть отправляю в холодильник на пол часа, а большую — в морозильную камеру.

Прошло пол часа, тесто стало более пластичным и легко раскатывается. Желательно тесто раскатывать между двумя слоями пергаментной бумаги. И прямо с бумагой переношу на противень.

Поверх раскатанного теста выкладываю цукаты. Начинки можно и побольше добавить, но у меня больше и не было, а открывать литровую банку джема мне не хотелось.

Достаю из морозилки тесто и натираю его поверх цукатов.

Противень с пока ещё сырым пирогом отправляю в заранее разогретый духовой шкаф (температура 180 градусов). Выпекаю пирог 20 минут, выключаю духовку, но пирог не вынимаю. Пусть чуть остынет и будучи в горячей духовке он станет ещё румяней. Слишком румяную выпечку не уважаю, если любите темно — золотистого цвета пирог, то минут 25- 30 думаю хватит для выпечки с лихвой.

Нарезаю пирог на кусочки примерно одинакового размера.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

***Указано только время подготовки теста и выпечки пирога.***

Время приготовления: 30 мин.