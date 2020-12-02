Авиаперевозка багажа

Люди всегда много путешествовали. Каждый хочет подобрать для себя наилучший вид транспорта. Выбор большинства туристов – самолет. Но как правильно осуществить авиаперевозку багажа? Какие правила существуют на данный момент?

Существует два вида багажа: регистрируемый и нерегистрируемый. Первый вид перевозится в багажном отделении, второй вид относится к ручной клади. А вы знали, что поехать из Киева в Занзибар стало возможно ?!

В зависимости от авиакомпании различаются правила перевозки багажа, главное, чтобы эти условия не противоречили общим нормам. Но все же требования авиаперевозок примерно одинаковы.

Обычно на вещи, перевозимые в багажном отделении, устанавливается ограничение в габаритах: сумма длин ширины, высоты и толщины не должна быть более 1,58 м. Есть ограничение по массе, зависящее от фирмы перевозчика и от класса, которым вы летите (в бизнес-классе допустимая масса багажа выше, чем в экономическом классе). В среднем в экономическом классе допустимая масса груза не более 23 кг на место. Если сумка превышает максимальный вес, то придется заплатить за сверхнормативный багаж (размер платы устанавливается авиаперевозчиком).

Вещи, перевозимые в салоне лайнера, называются ручной кладью. Подобный багаж также имеет ограничения по габаритам: сумма 3 измерений не должна стать более 1,15 м. В салоне самолета можно перевозить гелеобразные, жидкие вещества в сосудах объемом не более 100 мл, причем они должны иметь в целом объем не более 1 литра и быть упакованы в пластиковый пакет. Но тут есть небольшая поправка. На объем детского питания ограничений нет, его можно брать в том количестве, в котором нуждается ребенок. Число медикаментов тоже не ограничено, если их необходимость подтверждена справками. Жидкие товары из Duty Free перевозятся без ограничений, главное, чтобы они были упакованы и опломбированы заранее (пломба действует 24 часа).

Нормативы перевозки ручной клади не распространены на ряд предметов, таких как: детская люлька, букет, трость, ноутбук, верхняя одежда, костыли и т.д. Предварительное разрешение от авиакомпании необходимо, чтобы взять с собой кресло-каталку или медицинские баллоны.

Естественно, что в самолетах запрещено перевозить: взрывчатые, радиоактивные, токсичные и т.д. вещества. Запрещено брать на борт любое оружие, магниты и даже маникюрные ножницы. Кроме того, нужно ориентироваться и на правила перелетов пункта назначения, например, в Занзибар нельзя ввозить полиэтиленовые пакеты.

С собой на борт можно брать любую пищу, если она не внесена в список запрещенной продукции и герметично упакована. На российских авиалиниях можно перевозить алкоголь крепостью 24 градуса в любых количествах, которые позволяют нормы массы багажа. Крепкий алкоголь можно перевозить беспошлинно до 3 литров, с доплатой — до 5 литров. Вся алкогольная продукция должна быть в заводской упаковке, домашнее вино и самогон перевозить запрещается.

В любом случае, прежде чем лететь на самолете, необходимо зайти на сайт нужной авиакомпании и ознакомиться с их требованиями, а также узнать правила перелетов той страны, в которую направляетесь, чтобы избежать неприятных ситуаций.