Всем известно, из чего состоит классический винегрет, который заправляется подсолнечным маслом. Наша редакция же решила отойти от его традиционного варианта и приготовить что-то более оригинальное. Рассказываем, чем же особенный винегрет с копченой рыбой и почему ему стоит отдать свое предпочтение.

Во-первых, в состав нового варианта всеми любимой нами закуски входит копченая мойва. Она делает вкус блюда намного ярче и интереснее. Во-вторых, в процессе приготовления не используются соленые огурчики, что отличает салат от классического. В-третьих, заправляется блюдо не маслом, а майонезом. Благодаря этому оно получается сытнее.

Как приготовить нетрадиционный винегрет с копченой рыбой

Готовя салат по этому рецепту, вы можете заменить сельдь любой копченой рыбой. Необязательно брать для этой цели мойву. Но с ней закуска получится в меру соленой, очень ароматной и необычной на вкус.

Ингредиенты

Мойва300 г Свекла300 г Картофель350 г Морковь170 г Зеленый лук30 г Майонез3 ст. л.

Приготовление

Хорошенько промойте картофель и морковь. Поместите их в одну кастрюлю и отправьте на огонь. Варите овощи в течение 20 минут после закипания. Вымойте свеклу. Залейте ее водой. Отправьте кастрюлю с корнеплодом на плиту. Варите его в течение 60–90 минут (до готовности). Остудите овощи. Очистите их от кожуры. Нарежьте свеклу, морковь и картофель на небольшие кубики (одинакового размера).Промойте зеленый лук под проточной водой. Просушите его. Нарежьте лук небольшими колечками. Почистите копченую мойву. Отделите голову. Выньте хребтовую кость и все внутренности. Удалите хвост. Снимите кожу. Нарежьте рыбное филе маленькими кусочками.В глубокой емкости соединяем морковь, картошку и корнеплод. Добавьте зеленый лук и мойву. Заправьте салат майонезом. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Готово!

Советуем не добавлять сразу весь зеленый лук в салат. Оставьте его немножко, чтобы украсить верх винегрета и сделать закуску красивее. Как вам такая идея приготовления этого салата? Расскажите в комментариях, осмелитесь ли вы селедку заменить копченой мойвой, а подсолнечное масло — майонезом.