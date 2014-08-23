Ядовитые растения Крыма

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Дурман обыкновенный

Народные названия: Дурман вонючий, водопьян, бешеное зелье, одурь-трава, шальная трава.

Дурман легко узнать: он невысокий, с мягкими, как будто войлочными листьями, у него большие белые цветы, похожие на граммофоны. Дурман в Крыму используют как декоративное растение, несмотря на то, что он очень ядовитый. Еще древние перуанцы знали о его анестезирующих свойствах. Плоды дурмана — зеленые коробочки с шипами. В состав семян и коробочек входят алкалоиды, которые вызывают сильнейшие галлюцинации, нарушение памяти и ориентации в пространстве. Но, если их не жевать, все будет в порядке.

Ясенец (Купина неопалимая)

Летом ясенец можно отличить по розоватым небольшим цветкам. Уметь отличать этот кустик очень важно. Он может попасться в лесу или на поляне, когда вы пойдете в поход. Обходите его стороной: ясенец жжется так, что никакая крапива ему в подметки не годится. Рубцы и пятна остаются на год!

Ожоги типа ипритных поражений вызывает эфирное масло, которого особенно много в соцветиях (так что цветы купины лучше не нюхать!) В жаркую погоду воздух вокруг растений может загореться от зажжённой спички, поэтому ясенец и называется – купина неопалимая.

Белладонна

Белладонна, или красавка обыкновенная, красуха, сонная одурь, бешеная ягода, вишня бешеная (лат. Atropa belladonna) — растение семейства пасленовых.

Это очень ядовитое растение. В Крыму белладонну можно встретить в буковых лесах, у нее грязновато-фиолетовые цветки и темные ягоды, похожие на вишню, с фиолетовым соком. У детей тяжелое отравление вызывают 2-3 ягоды. Белладонна содержит ряд алкалоидов, среди которых – атропин, названный по имени греческой богини смерти Атропы, старшей из трех парок — богинь судьбы. По преданию, парка по имени Клото держала в руках веретено и нить судьбы, другая — Лахезис — вынимала из урны шар, чтобы начертать все, что произойдет в жизни человека…

Атропа перерезала ножницами нить жизни. Атропу обычно изображали с ветками кипариса (дерева могил) на голове.

Красивое название белладонна – от итальянского „bella donna“ – красавица. Средневековые красавицы действительно использовали белладонну: капали ее сок в глаза. Атропин, как известно, расширяет зрачки, глаза становятся блестящими и темными. Правда, почти ничего не видно… Белладонна – лекарственное растение, но «в быту» с ней нужно быть осторожным. В 1813 г. солдаты Наполеона отравились ягодами белладонны во время стоянки близ города Пирна в Германии, и многие из них погибли. Может быть, вы и не встретитесь с красавкой белладонной: она занесена в Красную Книгу.

Вороний глаз

(вороньи ягоды, волчьи ягоды, крест-трава; лат. Paris) — род однодольных растений из семейства мелантиевых

Были случаи, когда туристы путали вороний глаз с черникой, хотя на чернику он совсем не похож. На кустике вороньего глаза созревает всего одна темно-синяя, почти черная ягода, именно поэтому она и похожа на глаз.

Растет в тенистых лесах на влажной почве, в зарослях кустарников, по склонам оврагов и на опушках. Ядовиты все части растения: ягоды, листья, корневища. К счастью, вороний глаз легко запомнить (см. картинку). Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть.

Белена

Белена, блекота, бешеная трава, бешенница, зубник, короста (лат. Hyoscyamus niger) — двулетнее травянистое растение из семейства паслёновых

В «Сказке о рыбаке и рыбке» старик восклицает: «Что ты, баба, белены объелась?» (когда его вздорная старуха захотела стать царицей). Да уж, белену есть не стоит.

Ее легко отличить по желтоватым цветам-колокольчикам с бурыми или фиолетовыми прожилками. Как и в красавке белладонне, в белене содержится атропин, и она может вызывать сильные галлюцинации и судороги. Это одно из самых ядовитых растений, которое можно встретить в Крыму.

Тис ягодный

(лат. Taxus baccata, зеленица, негтючка (кавк.), красное дерево) — вид растений из семейства хвойных (Coniferae). Высотой 10—20 м, в отдельных случаях до 28 м. Растёт относительно медленно, но при этом отличается большой продолжительностью жизни. Максимальный зафиксированный диаметр ствола — 4 м достигнут за 4000 лет.

Тис – очень красивое дерево. Он растет очень медленно и, говорят, может достигать возраста 4 тысяч лет. Особенно привлекательно выглядят его «шишки», которые больше похожи на красные ягодки с семечком внутри. Для хвойных деревьев такие плоды не характерны, поэтому тис и называется ягодный. Ядовиты хвоя, побеги и древесина тиса. Сами красные «ягодки»-присемянники неопасны, но лучше не собирать их и не пытаться попробовать на вкус. О смертоносном действии тисового яда писали Плиний Старший и Юлий Цезарь. У рабочих, занятых стрижкой тисовых посадок, возникала головная боль, головокружение и даже рвота. Однако тис часто используют как декоративное растение, особенно на Южном берегу Крыма. Из его редкой розовой древесины делают украшения. В «Слове о полку Игореве» упоминаются тисовые кровати, которые были в употреблении на Руси в 12 веке. Тис – редкое растение. Правда, иногда его специально выращивают в питомниках и продают в Крыму под Новый год – вместо елок. В горных лесах можно увидеть старые деревья, растущие в прохладных ущельях, поближе к воде. А в парках сажают тисы особой пирамидальной формы.

Пятнистый болиголов

Растение образует густые заросли на свалках, огородах, пустырях, по обочинам дорог. Его можно встретить около овечьих кошар, на дне балок и их склонах.

Оно имеет тонкий и внутри полый стебель высотой до 2 метров. Цветы белые, собраны в зонтик. Если человек оказывается в зарослях болиголова пятнистого и находится в них относительно долгое время, у него возникает тошнота и головокружение. При этом органолептически ощущается характерный мышиный запах растения. Особенно он заметен после дождя. Растение полностью ядовито. Если по каким-то причинам оно попадает в желудок человека (можно перепутать с петрушкой), то отравление наступает примерно через час. Не следует делать и свистки из полых стеблей болиголова пятнистого. Это также небезопасно.

Аконит

лат. Aconitum — род из семейства лютиковых.

Был известен под тем же названием (aconitum) ещё древним; весьма близок к шпорнику (кавалерийские шпоры); виды его (многолетние травянистые растения с прямыми стеблями и с чередующимися дланевидными листьями) носят народные названия — борец, прострел-трава, прикрыт (Sturmhut и Eisenhut немцев: цветок походит на шлем с опущенным забралом).

Данное многолетнее растение ещё называют волчьим корнем, царь-зельем или волчьей смертью. Чаще всего его можно встретить в крымских буковых лесах. Привлекает внимание яркими синими цветками.

Ядовитым считается все растение. Особенно высока активность токсина в его клубнях. При употреблении их в пищу у пострадавшего сначала развивается возбуждение, а затем возникают признаки паралича головного и спинного мозга. В истории известен случай, когда некоторые легионеры Марка Антония съели клубни аконита, после чего «потеряли память». Все они погибли. Следует иметь в виду, что даже органы животного, потребившего при жизни в пищу это растение, также становятся ядовитыми.

Безвременник

Безвременник, или зимовник (лат. Colchicum) — род растений из семейства безвременниковых

Его можно встретить на лесных полянах горного Крыма. Цветет в конце августа и сентябре. На его тонком стебле появляются б лепестков светло-фиолетового или розового цвета.

Безвременник теневой ни в коем случае не следует рвать руками. В его соке ученые насчитали до 20-ти ядовитых веществ! Если же это произошло, то пострадавший начинает ощущать сильное жжение во рту, появляется тошнота и жар. Необходима срочная помощь врача. Отвар безвременника является сильным ядом. Известны смертельные случаи среди людей при его применении в знахарских целях.

Тамус обыкновенный, или адамов корень

Нередко данное растение встречается в предгорье и на Южном берегу Крыма. Тамус предпочитает кустарники и светлые леса. Стебель вьющегося растения достигает длины более 4 метров.

На нем располагаются мелкие зеленоватые цветы на длинных черешках, прикрытые крупными листьями. Ядовитыми являются плоды тамуса, представляющие собой крупные ягоды красного цвета. Они приводят к пищевым отравлениям различной тяжести.

Ломонос виноградолистный

Ломонос виноградолистный или обыкновенный — Clematis vitalba, семейство Лютиковые

Это интересное растение специалисты называют «лазающим». Оно буквально оплетает кустарники, создавая непроходимые заросли. Его стебель имеет светло-серый цвет толщиной до 5 см. Ломонос украшают белые маленькие цветки, собранные в метелку.

Чаще всего растение встречается на дне балок и оврагов, среди большого количества камней и на склонах речных долин. Ломонос опасен наличием у него отравляющих веществ клематисовой камфары и сапонина, которые при попадании в человеческий организм могут привести к различной тяжести пищевым отравлениям.

Бук

Бук (лат. Fagus) — род лиственных деревьев семейства буковых.

Распространен в умеренном поясе Европы, Азии и Северной Америки. Это одни из наиболее распространённых деревьев в Европе. В горах произрастают на высоте до 2300 м над уровнем моря. Часто доминируют в лиственных и смешанных лесах.

На полуострове обитает 2 вида этого красивого дерева — восточный и европейский. В основном буковые леса то узкой, то широкой полосой распространяются с запада на восток от северных отрогов Ай-Петринской яйлы до города Старый Крым. Частым спутником бука является граб.

Во время прогулок по буковому лесу гостей Крыма могут привлечь буковые орешки, по своему вкусу напоминающие кедровые. Это опасное заблуждение. Употребление их в пищу нередко приводит к сильному пищевому отравлению.

Будьте внимательны!

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