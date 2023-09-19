Без варки за 5 минут. Салат «Восточный» — всего 3 простых ингредиента

Первые салаты стали готовиться во времена Римской Империи. Тогда процветал рабский труд и постоянные пиры каждый день.

Для длинных постоянных пирог необходимо было постоянно готовить яства на столы к элите общества. Как правило, помимо жирных блюд были и диетические.

Часто такие блюда готовили из трав и овощей. Соус делали из медовой смеси, соли и уксуса.

Салат получил свое название из-за того, что был довольно соленым блюдом. Однако, позднее стали готовить и сладкие фруктовые салаты.

Расскажем, как приготовить простой салат без варки — “Восточный”.

Ингредиенты для салата “Восточный”:

помидоры — 2 шт.;

колбаса копченая — 200 г;

сыр — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 1 ст.л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление салата “Восточный”:

Нарезаем помидоры на кубики среднего размера или на некрупные дольки. Заранее у томатов удаляем плодоножки.

Нарезаем колбасу небольшими кубиками. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем к колбасе и помидорам. Солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Натираем сыр на маленьких зубчиках терки. Можно добавить сыр прямо в салат или посыпать его во время сервировки перед подачей.

Также салат украшают нарезанным зеленым луком. Получается быстрый и простой салат за 5 минут.