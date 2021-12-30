А если вы играете в блэкджек в онлайн-казино , колода автоматически перетасовывается после каждой раздачи, так что у вас будет больше шансов максимизировать свое преимущество, воспользовавшись предлагаемыми бонусами. У вас есть прекрасная возможность сейчас — скачать Покер рум Покерстарс и играть на реальные деньги в лучшем покер руме мира.

Хотя подсчет карт не является незаконным в Великобритании, такая практика обычно не одобряется, и, если вас поймают, вы можете попасть в черный список.

Закон больших чисел

В целях статистики азартных игр закон больших чисел гласит, что если одно и то же действие независимо повторяется много-много раз, среднее значение результатов испытаний должно быть близко к ожидаемому значению. Другими словами, даже случайные события, повторяющиеся достаточно часто, могут дать стабильные долгосрочные результаты. Итак, на практике, если вы бросите кубик три раза и получите результат 6, 6, 3, вы получите средний результат 5.

Согласно закону больших чисел, известному ботаниками-статистиками как LLN, если вы бросаете кубик много раз, снова и снова, средний результат будет ближе к 3,5.

Многие игроки считают, что чем чаще вы играете, тем больше у вас шансов выиграть, но это не всегда так.

LLN позволяет казино получать стабильную прибыль. Даже при небольшом увеличении коэффициентов в игре со временем результаты всех ставок и шансов будут отражать коэффициенты. Да, есть варианты и выигрыши, но в среднем выигрывает казино при большом количестве попыток.

Вывод из этого взгляда на математику азартных игр заключается в том, что есть некоторые преимущества, которые вы можете получить, вычисляя вероятность, вычисляя шансы и даже применяя LLN, но реальная привлекательность заключается в том, что действительно нет надежного способа выиграть в азартные игры. Это элемент удачи или случайности, который может случиться с кем угодно в любой день года, заставляет нас возвращаться для еще одного вращения или розыгрыша. Вам не нужно быть ботаником-статистиком.