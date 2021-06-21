Покраска автомобиля в Одессе. Современное оборудование

Важные нюансы покраски автомобиля

Практически все автомобилисты длительное время «ломают себе голову», о верном выборе автосервиса, где качественно и профессионально осуществят покраску машины.

На сегодняшний день, покрасить и осуществить кузовной ремонт в Одессе берутся многие квалифицированные и не очень сервисные центры. Всем необходима 100% качественная покраска автомобиля, которую смогут выполнить опытные одесские маляры. Так на какие же моменты стоит обратить внимание при выборе СТО. Также можно провести покраску автомобиля своими руками.

Основное значение при выборе сервиса, приобретают следующие показатели:

Мастера должны обладать достаточной квалификацией и досконально владеть всеми этапами технологического процесса, результатом которого станет полная покраска с подбором автоэмали, выполненная на высоком, профессиональном уровне. При осуществлении покрасочных процедур, автосервис должен использовать качественные и проверенные расходные материалы и краски, оттенок которых должен быть подобран колористами. Покраска авто обладает своими особенностями.

Обычно не возникает сложности при полном изменении цвета кузова, в этом случае, авто владелец только должен выбрать понравившийся цвет. Гораздо сложнее обстоит дело с подбором оттенков, если стоит задача произвести частичную окраску авто, либо восстановить первоначальный цвет. Именно в таком случае в дело вступают профессиональные колористы. Они подбирают яркость и насыщенность цвета максимально точно к «исходнику». В своей работе зачастую прибегая к новейшим компьютерным технологиям, гарантирующим 100% совпадение оттенка.

Зачастую бывает, что владелец авто, которое нуждается в покраске, не обращает внимания на повреждения бампера, имеющее заломы и трещины. Не один специалист высокого класса, не приступит к покраске, без первоначального устранения дефекта бампера либо других поврежденных деталей пластика. Пренебрежение этим важным правилом зачастую приводит к грустной ситуации, когда покрасочные работы проведены зря, а средства заказчика потрачены впустую. Вот почему важно при выборе автосервиса руководствоваться также комплексным подходом в осуществлении работ. Обязательно нужно, чтобы выбранное СТО осуществляло восстановление пластиковых бамперов.

Многие автолюбители считают, что поврежденный бампер не подлежит восстановлению и его необходимо обязательно менять. Это очень распространенное заблуждение с легкостью развеют специалисты сервисного центра. Есть несколько возможностей восстановить поврежденный бампер. Самый распространенный вариант ремонта, это устранение дефекта путем нагрева. Незначительные царапины, просто маскируются шпаклевкой с последующей покраской.

Некоторые владельцы машин, в целях экономии, пытаются самостоятельно осуществить покраску. Ошибки таких «самоделкиных», впоследствии, очень непросто устранить целой бригаде профессионалов. Вы сэкономите время и деньги, обратившись сразу к квалифицированным мастерам.