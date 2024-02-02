Печеночный торт – очень вкусный и оригинальный способ приготовления куриной, свиной или говяжьей печени. Помимо печени, которая является полезным, вкусным и недорогим продуктом, рецепт универсален: может выступать в качестве закуски или основного кушанья для праздничного стола и семейной трапезы.

Пошаговый рецепт торта из куриной печени

В данном рецепте вам предлагается приготовить из куриной печени замечательное блюдо – торт. Печень как продукт со специфическим вкусом нравится не всем, особенно детям. Но вкус нежного, тающего во рту печеночного торта – это совсем другое дело. У вас получится блюдо не только для семейного ужина, но и для праздничного стола. Готовить такой торт лучше из охлажденной куриной печени, а не замороженной.

Ингредиенты –+8 порц.

Куриная печень 600 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Мука 3 ст.л.

Чеснок 4 зубчика

Майонез 300 гр.

Соль по вкусу

Зелень по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

На порцию Калории: 141 ккал Белки: 8.4 г Жиры: 7.9 г Углеводы: 9.4 г Шаги 60 мин.

Как приготовить вкусный печеночный торт? Куриную печень промойте проточной водой, одновременно удаляя оставшиеся желчные протоки. Затем положите ее в дуршлаг или на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю жидкость. Подготовленную печень поместите в чашу блендера. Добавьте к ней мелко нашинкованный лук и яйца и измельчите до однородного состояния. Затем полученную массу посыпьте солью и специями по своему вкусу, добавьте нужное количество муки и за 30 секунд перемешайте до состояния «без комочков». Тесто перелейте в отдельную посуду и оставьте на 10–15 минут, чтобы мука дала клейковину. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом. Выпекайте из приготовленного теста тонкие блинчики по общепринятым правилам. Только переворачивайте блинчики аккуратно и широкой лопаткой, чтобы не порвались. Пока жарятся блинчики, почистите луковицы и морковь. Лук нашинкуйте на маленькие кубики, а морковь измельчите на крупной терке. Овощи пожарьте до полной готовности на другой сковородке. Затем, после выпечки печеночных блинчиков, приготовьте соус для торта. В отдельной емкости смешайте майонез с измельченным на чесночнице чесноком и обжаренными морковью и луком, только масло с овощей отожмите. Сформируйте печеночный торт на большом красивом блюде, смазывая каждый блин приготовленной начинкой. Торт сверху и с боков помажьте майонезом и посыпьте измельченной зеленью. Оставьте приготовленный торт для пропитки на 1–2 часа, но лучше на 10–12 часов, тогда он будет еще более вкусным.

Приятного аппетита!

Классический рецепт торта из говяжьей печени

В данном рецепте вам предлагается классический способ приготовления печеночного торта из говяжьей печени, на основе которого вы можете сделать и другие варианты этой пикантной закуски. Рецепт быстрый и несложный.

Ингредиенты:

Печень говяжья – 0.5 кг.

Яйцо, лук – по 2 шт.

Чеснок – 3–4 зубка.

Мука – 3 ст. л.

Молоко – 1 ст.

Майонез – 250 г.

Плавление сырки – 2 шт.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Говяжью печень очистите от пленок и желчных протоков и разрежьте на куски. Поместите их в миску и на 3 часа залейте молоком, чтобы ушла горечь.

2. Почистите луковицы и разрежьте их на кусочки.

3. По истечении этого времени печень хорошо промойте холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и перекрутите вместе с луком на мясорубке со средней решеткой.

4. В отдельной посуде взбейте с помощью миксера куриные яйца. Затем добавьте к ним указанное в рецепте количество муки и молока и перемешайте до однородного состояния.

5. Полученную массу перелейте к перекрученной печени и замесите тесто. Густота его должна быть больше, чем для обычных блинов.

6. Из приготовленного теста пожарьте на разогретом растительном масле блинчики. Они должны быть тонкими. Блинчики переворачивайте с помощью широкой лопатки, чтобы сохранить их целостность. Приготовленные блинчики немного охладите.

7. Затем приготовьте прослойку для торта. Натрите на крупной терке плавленые сырки. Добавьте к ним измельченный на чесночнице чеснок, майонез и черный молотый перец, и эту массу хорошо перемешайте.

8. Для «сборки» печеночного торта возьмите большую плоскую тарелку и на нее сложите все блинчики, смазывая каждый приготовленной сырной прослойкой.

9. Посыпьте торт сверху натертым сыром и мелко нарезанной свежей зеленью.

10. Торт прикройте кусочком пищевой пленки и поставьте на 2–3 часа в холодильник, чтобы он хорошо пропитался майонезом и чесноком.

11. У вас получилось красивое, вкусное и сытное блюдо для праздничного стола.

Кушайте на здоровье!

Очень вкусный торт из свиной печени в духовке

Это рецепт приготовления печеночного торта для тех хозяек, у которых мало времени для выпекания блинчиков. Приготовленное по этому рецепту, у вас получится вкусное и малокалорийное блюдо для семейного ужина. Готовим из свиной печени, но можно взять куриную печень или говяжью.

Ингредиенты:

Свиная печень – 0.5 кг.

Манка – 4 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Морковь и репчатый лук – по 4 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Майонез (сметана) – 4 ст. л.

Масло сливочное – 1 ст. л.

Сыр твердый – 50 г.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Замачиваем в молоке манную крупу.

2. Свиную печень очищаем от пленок и протоков, режем на куски, хорошо промываем проточной водой и бумажным полотенцем убираем лишнюю жидкость.

3. Затем печень перекручиваем на мясорубке или измельчаем в чаше блендера.

4. В печеночный фарш разбиваем яйца, добавляем замоченную манку и майонез или сметану.

5. Фарш по своему вкусу солим, перчим и хорошо замешиваем.

6. Чистим морковь и луковицы. Лук шинкуем на тонкие полукольца, морковь измельчаем на крупной терке.

7. Любую форму для запекания смазываем сливочным маслом.

8. В форму помещаем половину печеночного фарша. Затем на слой фарша раскладываем нашинкованные лук и морковь. На овощи ровным слоем кладем оставшийся фарш.

9. На терке измельчаем твердый сыр и посыпаем им торт.

10. Запекаем торт в духовке при 180°С в течение 1 часа.

11. Готовый торт немного охлаждаем и наносим по его верху красивую майонезную сеточку. Посыпаем торт свежей зеленью.

12. Вкусное блюдо для ужина готово.

Кушайте на здоровье!

Простой и вкусный рецепт печеночного торта с морковью и луком

Вашему вниманию предоставляется традиционный рецепт печеночного торта из свиной печени с очень вкусной морковно-луковой начинкой. Красиво сформировав и украсив торт, вы приготовите замечательную закуску для праздничного стола.

Ингредиенты:

Печень свиная – 1 кг.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 6 ст. л.

Молоко – ½ ст.

Морковь и лук – по 3 шт.

Чеснок – 4 зубка.

Майонез – 2 ст. л.

Соль, черный молотый перец и свежая зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Предварительно очищаем свиную печень от пленки и желчных протоков, нарезаем на куски и на 1–2 часа замачиваем в молоке, чтобы ушла горечь.

2. Чистим лук и морковь. Затем лук шинкуем мелкими кубиками, морковь измельчаем на крупной терке.

3. Обжариваем эти овощи до готовности на разогретом подсолнечном масле.

4. Вымоченную в молоке печень хорошо промываем под проточной водой и помещаем в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

5. Затем печень дважды перекручиваем на мясорубке или измельчаем в чаше блендера.

6. В полученный печеночный фарш разбиваем яйца и добавляем муку и молоко в указанных в рецепте количествах. Фарш посыпаем перцем и солью по своему вкусу и перемешиваем.

7. Из приготовленного печеночного фарша выпекам тоненькие блинчики. Жарим их на небольшом огне по 2–4 минуты с каждой стороны.

8. Чистим чеснок, измельчаем его на чесночнице и смешиваем с майонезом.

9. На большую тарелку кладем испеченные блинчики, смазываем их чесночно-майонезным соусом и перекладываем каждый блинчик обжаренными луком и морковью.

10. Торт посыпаем сверху тертым желтком и мелко нашинкованной зеленью.

11. Ставим торт в холодильник на 1–2 часа для пропитки, а затем подаем к столу.

Приятного аппетита!

Нежный печеночный торт с молоком

Печеночный торт, приготовленный по данному рецепту, отличается от других своим очень нежным вкусом. Готовить будем из куриной печени. Тесто замешиваем на молоке и добавляем в него обжаренный лук. По желанию можно дополнительно прослоить печеночные коржи жареным луком.

Ингредиенты:

Печень куриная – 0.5 кг.

Молоко – 0.5 л.

Лук и яйцо – по 5 шт.

Майонез – 300 г.

Мука – 1 ст.

Соль, черный молотый перец и чеснок по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Репчатый лук почистите от шелухи и мелко нашинкуйте. Затем пожарьте его на подсолнечном масле до румяного цвета.

2. Куриную печень хорошо промойте и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода.

3. Затем печень вместе с обжаренным луком перекрутите на мясорубке.

4. В отдельной посуде взбейте венчиком яйца и смешайте их с молоком.

5. Печеночный фарш посыпьте солью и перцем по своему вкусу, добавьте в него нужное количество муки.

6. Затем тонкой струей вливайте к фаршу молочную смесь и сразу хорошо перемешивайте с помощью ложки. Тесто должно быть густым, как для блинов.

7. Дайте тесту «отдохнуть» 20–30 минут, это важно для выпечки блинчиков.

8. По истечении этого времени выпекайте печеночные блинчики на маленьком огне по 2–4 минуты с каждой стороны. Блинчики переворачивайте широкой лопаткой, чтобы не порвались.

9. В отдельной чашке смешайте майонез с измельченным чесноком.

10. Приготовленные и немного охлажденные блинчики послойно сложите на блюдо, смазывая каждый майонезом с чесноком.

11. Торт можете украсить по своему вкусу: тертым сыром, яичным желтком, обжаренными грецкими орехами или майонезной сеточкой. Посыпьте торт нарезанным зеленым укропом, дайте 1 час настояться и подавайте к столу.

Кушайте на здоровье!

Печеночный торт, приготовленный на сковороде

В данном рецепте, который можно отнести к базовым, тесто для печеночных блинчиков замешивается на большом количестве яиц. Такие блинчики хорошо сохраняют свою форму и не рвутся при выпечке. Готовим из говяжьей печени. Прослаиваем торт обжаренными овощами и майонезом, что придает блюду нежность и сочность. Украшаем торт по своему выбору.

Ингредиенты:

Печень говяжья – 800 г.

Мука – 2 ст. л с горкой.

Яйца – 5 шт.

Лук и морковь – по 2–3 шт.

Майонез – 4 ст. л.

Соль, черный молотый перец и зеленый укроп по вкусу.

Растительное масло для обжаривания.

Процесс приготовления:

1. У печени удаляем пленки и желчные протоки, режем ее на куски и на 1–2 часа замачиваем в молоке для удаления горечи.

2. Затем ее хорошо промываем и перекручиваем на мясорубке или в блендере.

3. В отдельной посуде взбиваем венчиком куриные яйца.

4. Печеночный фарш солим и перчим по своему вкусу, добавляем муку и взбитые яйца и замешиваем тесто. Оно должно быть консистенции густой сметаны.

5. На сковородке с небольшим количеством растительного масла выпекаем тоненькие блинчики. Алгоритм выпечки идентичен жарке обычных блинчиков.

6. Оставляем испеченные блинчики для охлаждения и готовим овощную начинку для прослойки торта.

7. Для этого чистим лук и морковь, промываем их, морковь натираем на мелкой терке, а лук шинкуем маленькими кубиками. Затем овощи обжариваем до готовности на отдельной сковородке.

8. Печеночный торт собираем на большой плоской тарелке. Каждый блинчик смазываем майонезом и кладем обжаренные овощи. Последний верхний блин и бока торта смазываем только майонезом.

9. Торт украшаем петрушкой и даем ему некоторое время, чтобы настоялся.

Приятного аппетита!

Вкусный печеночный торт с чесноком и майонезом

Вашему вниманию предоставляется рецепт приготовления ароматной и вкусной закуски для любого стола, приготовленной из куриной печени. Готовится такой торт только с чесночно-майонезной прослойкой, а украсить его можно свежей зеленью или крошкой из грецких орехов. Рецепт несложный.

Ингредиенты:

Печень куриная – 0.5 кг.

Яйцо – 3 шт.

Мука — 1 ст.

Чеснок – 1 головка.

Лук – 1 шт.

Майонез, соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Куриную печень промойте холодной водой и откиньте на дуршлаг для удаления лишней жидкости. Куриная печень обычно не горчит, но можете предварительно замочить ее в молоке или просто ошпарить кипятком.

2. Затем печень вместе с луком перекрутите на мясорубке или измельчите в чаше блендера.

3. Полученный фарш посыпьте солью и черным молотым перцем, добавьте указанное в рецепте количество муки и яиц.

4. Фарш хорошо перемешайте. Он должен получиться такой же консистенции, как густая сметана.

5. Из этого теста испеките тонкие блинчики. Выпекайте на маленьком огне и по 2–3 минуты с каждой стороны. Приготовленные блинчики остудите.

6. Чеснок измельчите на чесночнице и смешайте с майонезом.

7. Печеночные блинчики сложите в торт, смазывая каждый майонезным соусом.

8. Торт украсьте по своему вкусу, дайте постоять 1–2 часа и подайте к столу.

Кушайте на здоровье!

Печеночный торт с начинкой из грибов

Вашему вниманию предоставляется замечательный рецепт торта из птичьей печени с начинкой из свежих грибов. Пикантный вкус и яркий цвет придаст такому тортику вторая начинка из твердого сыра и чеснока.

Ингредиенты:

Печень курицы или индейки – 0.6 кг.

Мука – 3 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 3–4 ст. л.

Шампиньоны – 400 г.

Лук – 3 шт.

Сыр – 200 г.

Чеснок – 3 зубка.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Майонез, соль, черный молотый перец и зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Печень промойте холодной водой, удалите пленки и желчные протоки и немного просушите бумажным полотенцем или откиньте на дуршлаг, чтобы вода стекла.

2. Затем печень измельчите в блендере или кухонном комбайне на самой высокой скорости.

3. В полученную жидкую массу вбейте яйцо и положите сметану. Массу перемешайте ложкой или венчиком.

4. Затем к этой массе добавьте пшеничную муку, посолите и поперчите по своему вкусу и замесите тесто для блинчиков.

5. Пожарьте из полученного теста тонкие блинчики. Обжаривайте на небольшом огне по 2 минуты с каждой стороны, переворачивая их широкой лопаткой. Блинчики оставьте для охлаждения.

6. Теперь приготовьте начинку для торта, почистите луковицы и зубки чеснока.

8. Натрите на крупной терке кусок твердого сыра. К нему добавьте измельченный на чесночнице чеснок, мелко нарезанный зеленый укроп, и все перемешайте.

9. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на смеси подсолнечного и сливочного масла до прозрачности.

10. За время, пока жарится лук, помойте свежие шампиньоны и порежьте их тонкими пластинками.

11. Жареный лук переложите на отдельную тарелочку так, чтобы масло осталось в сковородке.

12. На этом масле обжарьте до готовности нарезанные шампиньоны. Жарьте до тех пор, пока не выпарится вся жидкость из сковородки с грибами. Грибы посолите, и посыпьте черным молотым перцем по вкусу.

13. На красивом большом блюде соберите ваш торт в такой последовательности: печеночный блин, тонкий слой (сеточка) майонеза, жареные грибы, второй блинчик, майонез и сыр с чесноком и укропом. По такому принципу сложите все блинчики и начинку.

14. Верх торта и бока смажьте майонезом, посыпьте тертым сыром и нарезанным укропом.

15. Красиво украсьте торт ломтиками жареных шампиньонов.

16. Торт прикройте кусочком пищевой пленки и на 3–4 часа поставьте в холодильник для пропитки.

17. Шикарная закуска для праздничного стола готова. По желанию, можете порадовать этим блюдом свою семью, в любой день недели.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт торта из печени со сметаной

По предлагаемому рецепту вы можете приготовить блюдо из печени со сметаной прослойкой, которое с удовольствием будут кушать и дети, ведь к обычной жареной печени они просто не притронутся. Готовить такой тортик можно из любой печени.

Ингредиенты:

Печень – 0.5 кг.

Сметана и мука – по 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Соль, черный молотый перец и свежая зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. У печени удалите пленки и желчные протоки. Говяжью или свиную печень предварительно вымочите в течение 2-х часов в молоке, чтобы не горчила.

2. Затем печень промойте и перекрутите на мясорубке или в чаше блендера.

3. В полученный печеночный фарш разбейте яйца и насыпьте нужное количество муки. Фарш посолите, посыпьте черным молотым перцем и замесите однородное тесто.

4. Из теста пожарьте тонкие блинчики, переворачивая их лопаткой. Жарьте блинчики по 2–3 минуты с каждой стороны.

5. Почистите луковицы, мелко их нашинкуйте, обжарьте до готовности на разогретом растительном масле.

6. В сметану положите жареный лук, мелко нашинкованную свежую зелень, и хорошо все перемешайте.

7. Испеченные блинчики послойно уложите на плоскую тарелку, смазывая каждый сметанным соусом.

8. Торт по верху посыпьте измельченными грецкими орехами и зеленью.

9. Подать его к столу можно и горячим, и охлажденным.

Приятного аппетита!

Простой и быстрый рецепт печеночного торта с сыром

В данном рецепте вам предлагается приготовить торт из печени с сырно-сметанной прослойкой. Вы приятно удивите своих гостей и близких оригинальным блюдом с насыщенным вкусом сметаны и сыра, только сметаны не жалейте.

Ингредиенты:

Печень свиная или говяжья – 0.5 кг.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 6 ст. л.

Лук – 2 шт.

Сыр и жирная сметана – по 200 г.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Подсолнечное масло для жарки.

Процесс приготовления:

1. Предварительно удалите у печени протоки и пленку, разрежьте ее на кусочки и на 1–2 часа замочите в холодном молоке.

2. Затем кусочки печени промойте проточной водой и перекрутите на мясорубке с мелкой решеткой.

3. В полученную массу вбейте яйцо, всыпьте нужное количество муки, соли и перца по своему вкусу и замесите тесто.

4. Почистите луковицы, порежьте их на тонкие полукольца и обжарьте на разогретом масле до прозрачности, чтобы лук остался сочным.

5. Из приготовленного теста поджарьте на сковородке тонкие блинчики. Жарить их нужно по общепринятым правилам.

6. Твердый сыр натрите на крупной терке.

7. На плоскую тарелку складывайте испеченные блинчики, обильно смазывая каждый блин сметаной и перекладывая жареным луком и тертым сыром.

8. Последний верхний блин смажьте только сметаной и посыпьте сыром.

9. Торт поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы хорошо пропитался сметаной, а затем подавайте к столу.

Приятного аппетита!