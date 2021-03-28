Покупаете IPL или аппарат интенсивного импульсного света для своего спа-салона?

Все для перманентного макияжа

Сейчас московские девушки и женщины от 16 до 60 лет всё чаще склоняются к татуажу. Отличие от обыкновенной тату, добавляемой в третий слой кожи, татуаж добавляет специальные краски в верхние слои, используя при этом тонкую палитру цветов, для усиления природных оттенков.

Специалисты-косметологи называют процедуру перманентным татуажем, т. к. его не надо делать постоянно. Процедура делается под местной анестезией с применением косметики Кристина, кожа заживает от десяти дней до пары недель, в зависимости от организма.

Самая лёгкая и популярная процедура, это тату верхнего века. Порой модница не может похвалиться своими бровями, поэтому перманентный татуаж — отличное решение. Затем следуют губы, которые со временем утрачивают яркость и четкость, они тоже могут быть скорректированы правильным устойчивым рисунком. Кстати, процедура нанесения татуировки часто имеет целью маскировку косметических травм. Рекомендуем вам приобрести лазер IPL Photofacial или аппарат интенсивного импульсного света для своего спа-салона.

Перманентный татуаж помогает девушкам и женщинам выглядеть привлекательно в каждый миг, без отбеганий к зеркалу. Теперь не нужно уделять время на косметику, это удобно для работающих женщин. Минус тут очевиден — если Вы захотите сменить образ, с постоянным татуажем выполнить очень сложно.

Некоторые эксперты говорят, что татуаж лица может вызвать негативные последствия. Негативный момент может быть как физический — аллергия, некачественное выполнение, так и эстетический. Но в случае применения израильской косметики Кристина вероятность ошибок минимальна. Естественно, себя нужно доверять мастерам, у которых большой опыт работы. Не ищите скидки и дешевизну, ведь это та ситуация, когда окончательный результат важнее цены.

Мицеллярные воды я не люблю, по мне они очень сушат кожу, тем более что в составах большинства мицеллярных вод есть ПАВ (поверхностно активные вещества), которые надо смывать водой, хотя этикетка заявляет, что смывать не надо. В общем, я за участие обычной воды в уходе. Без воды я не могу, чувствую, что кожа недостаточно чистая.

Мицеллярный гель Vilenta BLOOM для снятия макияжа хорошее дополнение к очищающей пенке при снятии очень стойкого макияжа. Не нужно яростно тереть кожу ватным диском, как в случае с обычной мицеллярной водой, пока весь макияж исчезнет, достаточно просто умыться с этим гелем, что бы снять тон, тени, тушь, помаду и тд.

Пользовалась я им 2 недели и что хочу сказать: средство мягко удаляет макияж, но в качестве ежедневного геля для умывания его использовать не стоит. Гель не ухаживающий, он растворяет воск, остатки косметики, но саму кожу глубоко (как гидрофильное масло например) не очищает. Но именно как дополнение к ухаживающей очищающей косметике он имеет место быть, потому как кожу не стягивает и не сушит кожу. Отдушка есть, но я ее почти не чувствую, аллергии не было.

Советую попробовать, в поездках удобно.