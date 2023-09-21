И майонез можно! Кардиологи рассказали, что едят на ужин для здоровья сердца

Врачи-кардиологи Шэрон Хейс и Дариуш Мозаффариан поделились с изданием Today идеями простых, но полезных ужинов, которые благоприятно влияют на состояние сердца и сосудов.

Доктор Хейс — вегетарианка, ее рацион в основном состоит овощей, приготовленных различными способами. Вечером Хейс предпочитает отварить или потушить чечевицу или белую фасоль, добавить к гарниру капусту, помидоры и немного феты. Еще один вариант ужина — салат с ньоками и томатами, а также тосты с авокадо и зеленью.

Доктор Мозаффариан не вегетарианец, но он и его семья тоже едят на ужин много овощей — они становятся гарниром к рыбе или птице. Любимое блюдо врача — тако с лососем: в кукурузную лепешку добавляется красная капуста, авокадо, лосось, обжаренный на гриле, и немного йогурта или домашнего майонеза в качестве заправки.

Эксперт также отметил, что для ужина отлично подойдут супы — например, из чечевицы.

Оба кардиолога советуют употреблять в пищу растительные масла, готовить дома, а не брать еду навынос, и сократить в рационе долю содержащих крахмал продуктов (хлеба и белого риса) Эти простые советы, заявляют врачи, помогут укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.