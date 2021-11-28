Покупатель, будьте осторожны: ключи Steam и то, что вы должны знать

Все эти кейгены являются подделками и обычно приводят к тому, чего вы не хотите. Я обнаружил одну на Facebook для Bioshock Infinite (вверху), игры, выпущенной только в марте. Я перешел на рекламируемый веб-сайт и щелкнул ссылку для загрузки — как и ожидалось, я обнаружил мошенничество, используемое для сбора моей личной информации или установки произвольного программного обеспечения. По крайней мере, они дали мне выбор, верно?

Точно так же я нашел ту же «сделку», предложенную для Dishonored на аналогичном веб-сайте, который использовал ту же схему URL. Эти два сайта (которые являются сайтами Google Blogger), вероятно, созданы одним и тем же человеком.

Я попробовал несколько из них, в том числе панель инструментов Celebrity News и плагин PowerPoint, но ни одна из них не дала мне бесплатной игры — вместо этого я застрял с хромыми надстройками браузера и медиаплеером blinkx . Как я уже упоминал в своем блоге об эмуляторе Xbox One , не поддавайтесь на эти уловки, если вам не нужно больше рекламного ПО и другого потенциально опасного ПО.

Помимо мошенничества с ключами Steam, в Интернете рекламируется несколько ключевых торговых посредников, которые продают вам ключ, активированный в Steam.

У этого подхода есть некоторые проблемы. Во-первых, подавляющее большинство этих посредников не авторизованы Steam, и поэтому вы сильно рискуете, покупая ключ у любого из этих поставщиков. Если вы приобретете ключ на одном из этих сайтов, Steam ничего не сможет сделать, чтобы вмешаться от вашего имени, если ключ не будет доставлен или вы столкнетесь с проблемой.

Кроме того, большинство ключей, приобретаемых у этих посредников, предназначены для разных регионов (когда вы покупаете игру в Steam, она привязана к определенному региону). Многие найденные ключи предназначены для европейских регионов, и чаще всего для России, и предлагаются по значительно меньшей цене, чем ключи для США.