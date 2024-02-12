Мука, вода и любая начинка. Тонкие балкарские лепёшки с картошкой и сыром

Хычин – это визитная карточка Кабардино-Балкарии. Угощение встречается не только в дни праздников, но и на обычных обедах. Из истории известно более 40 вариаций мучного изделия, разница в начинке и значениях. Например, хычин с мясом подается к свадьбе, с ежевикой и сахаром – к началу ягодного сезона, а сметана и сахар – первые шаги ребенка. Традиционный же вариант с картофелем появился только в 19 веке.

Мы решили рассказать вам о рецепте хычина с картофелем.

Ингредиенты для теста:

мука — 300 г;

соль ½ ч. л.;

вода — 180 г;

растительное масло — 15 г.

Ингредиенты для начинки:

картофель — 770 г;

мягкий сыр — 700 г;

сливочное масло — 30 г;

соль, перец;

укроп.

Приготовление:

Для теста пропускаем через сито муку. В центре делаем небольшое углубление и наливаем воду с растительным маслом. Затем всыпаем соль. Замешиваем тесто руками или с помощью миксера. Тесто получается мягким и липким, в дальнейшем его легко будет раскатать. Накрываем тесто полиэтиленовым пакетом и оставляем на время.

Картофель очищаем, нарезаем и отправляем вариться. Он будет составлять 50% начинки. После готовности сливаем воду и превращаем картофель в пюре. Добавляем мягкий сыр – брынзу. Всыпаем соль и специи по вкусу. Превращаем все компоненты в пюре, добавляем зелень.

«Отдохнувшее» тесто присыпаем мукой и делим на равные по весу кусочки. Формируем шарики, у нас получилось 7 штук.

Накрываем пленкой на некоторое время.

Далее каждое изделие тонко раскатываем. На каждую лепешку берем по весу в 3 раза больше начинки.

Выкладываем пюре на середину и подтягиваем края теста к центру, чтобы скрыть всю начинку.

Слегка придавливаем ладонью, делая хычин тоньше. Отставляем на время, а затем «отдохнувшее» изделие раскатываем скалкой.

Отправляем готовиться на разогретую сухую сковороду.

Готовим с двух сторон, по необходимости протыкаем ножом. Готовые изделия смазываем сливочным маслом.

Желаем всем Приятного аппетита!