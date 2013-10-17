Покупка недорогой парфюмерии

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Antonio Banderas – известный сердцеед. Вернее, это у него такой кинематографический образ, который активно эксплуатируется компанией, представляющей его интересы во всем мире. В 1997 году данная компания заключила договор с одним из лидеров парфюмерии Испании Antonio Puig Group о том, что имя Antonio Banderas будет использовано парфюмерами при создании новых ароматов. Сегодня в Интернете вы можете купить парфюм недорого.

Туалетная вода и духи Antonio Banderas

Фактически в тот же год на рынок была выпущена парфюмерная серия Antonio Banderas, ставшая в мгновенье ока невероятно популярной как среди женщин, так и среди мужчин. И в этом нет ничего удивительного. Создавая ароматы новой коллекции, парфюмеры смогли тонко передать образ, который был создан Антонио в кино: красавец мужчина, сексуальный, раскрепощенный, получающий от жизни все. Естественно, такие ароматы не могли оставить никого равнодушными. К сегодняшнему дню некоторые ароматы уже стали классикой. Чтобы понять подлинный аромат этой композиции, используйте тестер Antonio Banderas.

Самый первый аромат, популярный до сих пор появился под маркой Antonio Banderas в 1997 году. Он получил название Diablo. Следом в свет вышла женская туалетная вода с похожим названием Diavolo Donna. Собственно, после этого в Antonio Puig Group было принято решение выпускать все ароматы серии парами. То есть, на рынок выходил сразу мужской и женский ароматы.

В 2004 году отличился торговый дом Antonio Banderas. Его силами был создан и представлен публике аромат под названием Spirit, по достоинству оцененной публикой. Более того, спустя некоторое время данному аромату была присвоена высшая награда в мире парфюма — Fragrance Foundation’s Awards.

Стоит отметить, что накал страстей в парфюмерной линии Antonio Banderas не стихает до сих пор. Каждый новый аромат переполнен экспрессией, жаром горячей Испании, атмосферой Средиземноморья. Приобщиться к чудесному миру ароматов парфюма Antonio Banderas может каждый.