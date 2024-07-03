Подборка глэмпингов в Карелии
Поездка в глэмпинг — это единение с природой, современные удобства и масса новых впечатлений. Отдыхая в глэмпинге, вы можете выбрать домик-сферу с панорамными окнами, треугольный домик А-фрейм, капсульный дом или глэмп-шатёр — и это только малая часть доступных вариантов!
Проживание в необычном домике — это интересный опыт. Но он становится еще ценнее, если вокруг домика — уникальная природа. Именно поэтому сервис бронирования глэмпингов и эко-отелей Naturalist.Travel составил список лучших глэмпингов в Карелии. Здесь вы сможете отдохнуть среди вековых сосен, на берегу лазурных водоемов и среди уникальных Ладожских шхер. Исследуйте список и выбирайте глэмпинг вашей мечты.
Глэмпинг Lago Ladoga
Этот глэмпинг расположился в самом сердце Ладожских шхер — на острове посреди сосен, скал и большой воды. Здесь можно увидеть невероятные закаты и отдохнуть от городской суеты в комфортных геокуполах со всем необходимым.
Чем заняться в глэмпинге:
- отдыхать, дышать свежим воздухом, любоваться природой и слушать тишину;
- посетить русскую баню на дровах с парилкой и комнатой отдыха;
- понежиться в купели-фурако под открытым небом;
- посидеть у костра и пожарить маршмеллоу, любуясь звездным небом;
- принять участие в мастер-классах и спортивных занятиях;
- отправиться в тур с гидом и исследовать достопримечательности;
- попробовать карельскую кухню, заказав блюдо прямо в свой геокупол.
Глэмпинг Dream House in Karelia
Этот глэмпинг с треугольными домиками А-фреймами также расположен на берегу Ладожского озера. Здесь вы начнете день с панорамного вида на залив и завершите его неповторимыми закатами в тишине, красоте и комфорте.
Чем заняться в глэмпинге:
- любоваться видами, попивая любимые напитки на террасе;
- отправиться на рыбалку на озеро;
- устроить барбекю;
- покататься на SUP-серфах с живописными видами;
- расслабиться в бане у воды;
- устроить прогулку на катере по Ладожским шхерам;
- посетить Валаам.
Глэмпинг Smorodina Camp
Ещё один глэмпинг на первой линии живописных Ладожских шхер. Он создан для долгих прогулок по сосновому лесу, романтичных посиделок у воды, уединенной рыбалки на рассвете и ленивых утренних чаепитий с горячими завтраками на террасе.
Чем заняться в глэмпинге:
- наслаждаться горячими завтраками, включенными в цену проживания, на просторной террасе;
- отправиться в баню с горячими и холодными видовыми купелями;
- пообщаться с животными в контактном зоопарке;
- устроить барбекю в индивидуальной мангальной зоне;
- покататься на лодке или SUP-бордах по Ладоге;
- попробовать блюда из фермерских продуктов в кафе поблизости;
- посетить местные достопримечательности: долину водопадов, кирху в Лахденпохья, парк Рускеала и Карельский зоопарк.
Глэмпинг ПАПОРОТНИК
Атмосферное место на берегу родникового озера Мериянлампи в реликтовых лесах южной Карелии. Здесь можно комфортно провести время на природе, насладиться проживанием в необычных домах и интересно провести время с близкими.
Чем заняться в глэмпинге:
- прогуляться по эко-тропе с увлекательным аудиогидом;
- искупаться в озере;
- покататься на SUP-серфах или лодке, порыбачить;
- отправиться в карельскую баню на дровах;
- понежиться в горячем чане под открытым небом;
- покататься на квадроциклах и попробовать геокешинг;
- поужинать в уютном кафе;
- посетить местные достопримечательности;
- совершить конную прогулку и пообщаться с хаски.
Глэмпинг Marmar
Глэмпинг на берегу тёплого озера Тенъярви, в окружении лугов и леса. Это семейный проект пары, влюбившейся в Карелию и создавшей «Мармар», чтобы вы могли созерцать удивительно богатую карельскую природу, наслаждаться тишиной и общением с близкими.
Чем заняться в глэмпинге:
- прогуляться или прокатиться на велосипедах по местным эко-тропам;
- собирать ягоды, грибы и травы, наблюдать за птицами, любоваться звездами;
- попробовать карельские блюда в кафе-ресторане глэмпинга;
- искупаться в озере;
- покататься на SUP-серфах, каяках или лодках;
- порыбачить или просто устроить пикник на берегу;
- укрепить здоровье и расслабиться в горячих чанах под открытым небом;
- поиграть в петанк, городки, фрисби, мяч;
- устроить барбекю или чаепитие с самоваром.
Глэмпинг Хюгге Кэмп Карелия
Это ещё один уютный семейный глэмпинг, расположенный в живописном уголке Карелии — на мысе, окруженном хвойным лесом и горным озером. Здесь каждое утро вас будут радовать пение птиц и стрекот сверчков, а ночью с террасы шатра откроется великолепная звездная панорама.
Чем заняться в глэмпинге:
- наслаждаться завтраком на природе, включенным в стоимость проживания;
- прогуляться до чистейшего озера по живописной лесной тропе;
- искупаться, покататься на SUP-серфах или лодке;
- отправиться на рыбалку;
- устроить барбекю на собственном мангале и приготовить улов;
- отдохнуть в бане на озере — идеальный отдых после насыщенного дня;
- пообщаться с соседями у общего костра, попеть песни под гитару;
- посетить видовой ресторан поблизости;
- изучить местные достопримечательности: шхеры, водопады, Горный парк Рускеала.
Глэмпинг Parkonmaki Village
Глэмпинг на берегу живописного озера Пайкъярви в окружении величественного леса, где можно насладиться спокойным отдыхом в обворожительной атмосфере Карельской природы. Здесь сливаются воедино комфорт и естественность.
Чем заняться в глэмпинге:
- наслаждаться глубоким сном в тишине и свежем воздухе;
- начинать утро с завтраков, включенных в стоимость, с прекрасным видом на лес;
- купаться в озере, гулять по природным тропам;
- кататься на SUP-бордах и лодках, любуясь видами с воды;
- встречать закат на берегу и проводить уютные вечера у костра;
- устроить барбекю;
- любоваться бескрайним звездным небом.
Глэмпинг Хутор ЛихKoff
Глэмпинг на берегу красивейшего озера Ристиярви. Отдых здесь — это захватывающие пейзажи, свежий воздух, уютные вечера у костра, спокойствие и прекрасное время в уединении с природой.
Чем заняться в глэмпинге:
- гулять по лесу и собирать местные ягоды;
- купаться в озере и наслаждаться летом;
- кататься на SUP-серфах, катамаранах и лодках;
- попариться в баньке с березовым или дубовым веником;
- любоваться видами, попивая ароматный карельский Иван-чай;
- много спать, дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной.
Глэмпинги в Карелии — это возможность максимально приблизиться к удивительной северной природе, не отказываясь от комфортных условий проживания. В каждом из мест, о которых мы рассказывали, есть своя душа и свои интересные особенности, которые делают отдых незабываемым.
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