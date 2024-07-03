Подборка глэмпингов в Карелии

Поездка в глэмпинг — это единение с природой, современные удобства и масса новых впечатлений. Отдыхая в глэмпинге, вы можете выбрать домик-сферу с панорамными окнами, треугольный домик А-фрейм, капсульный дом или глэмп-шатёр — и это только малая часть доступных вариантов!

Проживание в необычном домике — это интересный опыт. Но он становится еще ценнее, если вокруг домика — уникальная природа. Именно поэтому сервис бронирования глэмпингов и эко-отелей Naturalist.Travel составил список лучших глэмпингов в Карелии. Здесь вы сможете отдохнуть среди вековых сосен, на берегу лазурных водоемов и среди уникальных Ладожских шхер. Исследуйте список и выбирайте глэмпинг вашей мечты.

Глэмпинг Lago Ladoga

Этот глэмпинг расположился в самом сердце Ладожских шхер — на острове посреди сосен, скал и большой воды. Здесь можно увидеть невероятные закаты и отдохнуть от городской суеты в комфортных геокуполах со всем необходимым.

Чем заняться в глэмпинге:

отдыхать, дышать свежим воздухом, любоваться природой и слушать тишину;

посетить русскую баню на дровах с парилкой и комнатой отдыха;

понежиться в купели-фурако под открытым небом;

посидеть у костра и пожарить маршмеллоу, любуясь звездным небом;

принять участие в мастер-классах и спортивных занятиях;

отправиться в тур с гидом и исследовать достопримечательности;

попробовать карельскую кухню, заказав блюдо прямо в свой геокупол.

Глэмпинг Dream House in Karelia

Этот глэмпинг с треугольными домиками А-фреймами также расположен на берегу Ладожского озера. Здесь вы начнете день с панорамного вида на залив и завершите его неповторимыми закатами в тишине, красоте и комфорте.

Чем заняться в глэмпинге:

любоваться видами, попивая любимые напитки на террасе;

отправиться на рыбалку на озеро;

устроить барбекю;

покататься на SUP-серфах с живописными видами;

расслабиться в бане у воды;

устроить прогулку на катере по Ладожским шхерам;

посетить Валаам.

Глэмпинг Smorodina Camp

Ещё один глэмпинг на первой линии живописных Ладожских шхер. Он создан для долгих прогулок по сосновому лесу, романтичных посиделок у воды, уединенной рыбалки на рассвете и ленивых утренних чаепитий с горячими завтраками на террасе.

Чем заняться в глэмпинге:

наслаждаться горячими завтраками, включенными в цену проживания, на просторной террасе;

отправиться в баню с горячими и холодными видовыми купелями;

пообщаться с животными в контактном зоопарке;

устроить барбекю в индивидуальной мангальной зоне;

покататься на лодке или SUP-бордах по Ладоге;

попробовать блюда из фермерских продуктов в кафе поблизости;

посетить местные достопримечательности: долину водопадов, кирху в Лахденпохья, парк Рускеала и Карельский зоопарк.

Глэмпинг ПАПОРОТНИК

Атмосферное место на берегу родникового озера Мериянлампи в реликтовых лесах южной Карелии. Здесь можно комфортно провести время на природе, насладиться проживанием в необычных домах и интересно провести время с близкими.

Чем заняться в глэмпинге:

прогуляться по эко-тропе с увлекательным аудиогидом;

искупаться в озере;

покататься на SUP-серфах или лодке, порыбачить;

отправиться в карельскую баню на дровах;

понежиться в горячем чане под открытым небом;

покататься на квадроциклах и попробовать геокешинг;

поужинать в уютном кафе;

посетить местные достопримечательности;

совершить конную прогулку и пообщаться с хаски.

Глэмпинг Marmar

Глэмпинг на берегу тёплого озера Тенъярви, в окружении лугов и леса. Это семейный проект пары, влюбившейся в Карелию и создавшей «Мармар», чтобы вы могли созерцать удивительно богатую карельскую природу, наслаждаться тишиной и общением с близкими.

Чем заняться в глэмпинге:

прогуляться или прокатиться на велосипедах по местным эко-тропам;

собирать ягоды, грибы и травы, наблюдать за птицами, любоваться звездами;

попробовать карельские блюда в кафе-ресторане глэмпинга;

искупаться в озере;

покататься на SUP-серфах, каяках или лодках;

порыбачить или просто устроить пикник на берегу;

укрепить здоровье и расслабиться в горячих чанах под открытым небом;

поиграть в петанк, городки, фрисби, мяч;

устроить барбекю или чаепитие с самоваром.

Глэмпинг Хюгге Кэмп Карелия

Это ещё один уютный семейный глэмпинг, расположенный в живописном уголке Карелии — на мысе, окруженном хвойным лесом и горным озером. Здесь каждое утро вас будут радовать пение птиц и стрекот сверчков, а ночью с террасы шатра откроется великолепная звездная панорама.

Чем заняться в глэмпинге:

наслаждаться завтраком на природе, включенным в стоимость проживания;

прогуляться до чистейшего озера по живописной лесной тропе;

искупаться, покататься на SUP-серфах или лодке;

отправиться на рыбалку;

устроить барбекю на собственном мангале и приготовить улов;

отдохнуть в бане на озере — идеальный отдых после насыщенного дня;

пообщаться с соседями у общего костра, попеть песни под гитару;

посетить видовой ресторан поблизости;

изучить местные достопримечательности: шхеры, водопады, Горный парк Рускеала.

Глэмпинг Parkonmaki Village

Глэмпинг на берегу живописного озера Пайкъярви в окружении величественного леса, где можно насладиться спокойным отдыхом в обворожительной атмосфере Карельской природы. Здесь сливаются воедино комфорт и естественность.

Чем заняться в глэмпинге:

наслаждаться глубоким сном в тишине и свежем воздухе;

начинать утро с завтраков, включенных в стоимость, с прекрасным видом на лес;

купаться в озере, гулять по природным тропам;

кататься на SUP-бордах и лодках, любуясь видами с воды;

встречать закат на берегу и проводить уютные вечера у костра;

устроить барбекю;

любоваться бескрайним звездным небом.

Глэмпинг Хутор ЛихKoff

Глэмпинг на берегу красивейшего озера Ристиярви. Отдых здесь — это захватывающие пейзажи, свежий воздух, уютные вечера у костра, спокойствие и прекрасное время в уединении с природой.

Чем заняться в глэмпинге:

гулять по лесу и собирать местные ягоды;

купаться в озере и наслаждаться летом;

кататься на SUP-серфах, катамаранах и лодках;

попариться в баньке с березовым или дубовым веником;

любоваться видами, попивая ароматный карельский Иван-чай;

много спать, дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной.

Глэмпинги в Карелии — это возможность максимально приблизиться к удивительной северной природе, не отказываясь от комфортных условий проживания. В каждом из мест, о которых мы рассказывали, есть своя душа и свои интересные особенности, которые делают отдых незабываемым.

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