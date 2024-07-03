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Подборка глэмпингов в Карелии

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Подборка глэмпингов в Карелии

Подборка глэмпингов в Карелии

Поездка в глэмпинг — это единение с природой, современные удобства и масса новых впечатлений. Отдыхая в глэмпинге, вы можете выбрать домик-сферу с панорамными окнами, треугольный домик А-фрейм, капсульный дом или глэмп-шатёр — и это только малая часть доступных вариантов!

Проживание в необычном домике — это интересный опыт. Но он становится еще ценнее, если вокруг домика — уникальная природа. Именно поэтому сервис бронирования глэмпингов и эко-отелей Naturalist.Travel составил список лучших глэмпингов в Карелии. Здесь вы сможете отдохнуть среди вековых сосен, на берегу лазурных водоемов и среди уникальных Ладожских шхер. Исследуйте список и выбирайте глэмпинг вашей мечты.

Глэмпинг Lago Ladoga

Этот глэмпинг расположился в самом сердце Ладожских шхер — на острове посреди сосен, скал и большой воды. Здесь можно увидеть невероятные закаты и отдохнуть от городской суеты в комфортных геокуполах со всем необходимым.

Чем заняться в глэмпинге:

  • отдыхать, дышать свежим воздухом, любоваться природой и слушать тишину;
  • посетить русскую баню на дровах с парилкой и комнатой отдыха;
  • понежиться в купели-фурако под открытым небом;
  • посидеть у костра и пожарить маршмеллоу, любуясь звездным небом;
  • принять участие в мастер-классах и спортивных занятиях;
  • отправиться в тур с гидом и исследовать достопримечательности;
  • попробовать карельскую кухню, заказав блюдо прямо в свой геокупол.

 

Глэмпинг Dream House in Karelia

Этот глэмпинг с треугольными домиками А-фреймами также расположен на берегу Ладожского озера. Здесь вы начнете день с панорамного вида на залив и завершите его неповторимыми закатами в тишине, красоте и комфорте.

Чем заняться в глэмпинге:

  • любоваться видами, попивая любимые напитки на террасе;
  • отправиться на рыбалку на озеро;
  • устроить барбекю;
  • покататься на SUP-серфах с живописными видами;
  • расслабиться в бане у воды;
  • устроить прогулку на катере по Ладожским шхерам;
  • посетить Валаам.

 

Глэмпинг Smorodina Camp

Ещё один глэмпинг на первой линии живописных Ладожских шхер. Он создан для долгих прогулок по сосновому лесу, романтичных посиделок у воды, уединенной рыбалки на рассвете и ленивых утренних чаепитий с горячими завтраками на террасе.

Чем заняться в глэмпинге:

  • наслаждаться горячими завтраками, включенными в цену проживания, на просторной террасе;
  • отправиться в баню с горячими и холодными видовыми купелями;
  • пообщаться с животными в контактном зоопарке;
  • устроить барбекю в индивидуальной мангальной зоне;
  • покататься на лодке или SUP-бордах по Ладоге;
  • попробовать блюда из фермерских продуктов в кафе поблизости;
  • посетить местные достопримечательности: долину водопадов, кирху в Лахденпохья, парк Рускеала и Карельский зоопарк.

 

Глэмпинг ПАПОРОТНИК

Атмосферное место на берегу родникового озера Мериянлампи в реликтовых лесах южной Карелии. Здесь можно комфортно провести время на природе, насладиться проживанием в необычных домах и интересно провести время с близкими.

Чем заняться в глэмпинге:

  • прогуляться по эко-тропе с увлекательным аудиогидом;
  • искупаться в озере;
  • покататься на SUP-серфах или лодке, порыбачить;
  • отправиться в карельскую баню на дровах;
  • понежиться в горячем чане под открытым небом;
  • покататься на квадроциклах и попробовать геокешинг;
  • поужинать в уютном кафе;
  • посетить местные достопримечательности;
  • совершить конную прогулку и пообщаться с хаски.

 

Глэмпинг Marmar

Глэмпинг на берегу тёплого озера Тенъярви, в окружении лугов и леса. Это семейный проект пары, влюбившейся в Карелию и создавшей «Мармар», чтобы вы могли созерцать удивительно богатую карельскую природу, наслаждаться тишиной и общением с близкими.

Чем заняться в глэмпинге:

  • прогуляться или прокатиться на велосипедах по местным эко-тропам;
  • собирать ягоды, грибы и травы, наблюдать за птицами, любоваться звездами;
  • попробовать карельские блюда в кафе-ресторане глэмпинга;
  • искупаться в озере;
  • покататься на SUP-серфах, каяках или лодках;
  • порыбачить или просто устроить пикник на берегу;
  • укрепить здоровье и расслабиться в горячих чанах под открытым небом;
  • поиграть в петанк, городки, фрисби, мяч;
  • устроить барбекю или чаепитие с самоваром.

 

Глэмпинг Хюгге Кэмп Карелия

Это ещё один уютный семейный глэмпинг, расположенный в живописном уголке Карелии — на мысе, окруженном хвойным лесом и горным озером. Здесь каждое утро вас будут радовать пение птиц и стрекот сверчков, а ночью с террасы шатра откроется великолепная звездная панорама.

Чем заняться в глэмпинге:

  • наслаждаться завтраком на природе, включенным в стоимость проживания;
  • прогуляться до чистейшего озера по живописной лесной тропе;
  • искупаться, покататься на SUP-серфах или лодке;
  • отправиться на рыбалку;
  • устроить барбекю на собственном мангале и приготовить улов;
  • отдохнуть в бане на озере — идеальный отдых после насыщенного дня;
  • пообщаться с соседями у общего костра, попеть песни под гитару;
  • посетить видовой ресторан поблизости;
  • изучить местные достопримечательности: шхеры, водопады, Горный парк Рускеала.

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Глэмпинг Parkonmaki Village

Глэмпинг на берегу живописного озера Пайкъярви в окружении величественного леса, где можно насладиться спокойным отдыхом в обворожительной атмосфере Карельской природы. Здесь сливаются воедино комфорт и естественность.

Чем заняться в глэмпинге:

  • наслаждаться глубоким сном в тишине и свежем воздухе;
  • начинать утро с завтраков, включенных в стоимость, с прекрасным видом на лес;
  • купаться в озере, гулять по природным тропам;
  • кататься на SUP-бордах и лодках, любуясь видами с воды;
  • встречать закат на берегу и проводить уютные вечера у костра;
  • устроить барбекю;
  • любоваться бескрайним звездным небом.

 

Глэмпинг Хутор ЛихKoff

Глэмпинг на берегу красивейшего озера Ристиярви. Отдых здесь — это захватывающие пейзажи, свежий воздух, уютные вечера у костра, спокойствие и прекрасное время в уединении с природой.

Чем заняться в глэмпинге:

  • гулять по лесу и собирать местные ягоды;
  • купаться в озере и наслаждаться летом;
  • кататься на SUP-серфах, катамаранах и лодках;
  • попариться в баньке с березовым или дубовым веником;
  • любоваться видами, попивая ароматный карельский Иван-чай;
  • много спать, дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной.

Глэмпинги в Карелии — это возможность максимально приблизиться к удивительной северной природе, не отказываясь от комфортных условий проживания. В каждом из мест, о которых мы рассказывали, есть своя душа и свои интересные особенности, которые делают отдых незабываемым.

 

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