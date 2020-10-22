Покупка недвижимости на Кипре: нюансы и цены

Кипр уже несколько десятилетий магнитом притягивает людей с разных уголков земли. Благоприятный климат, невысокие цены на товары первой необходимости и низкие налоги по сравнению с другими европейскими государствами – все это объясняет популярность острова. Недвижимость Кипра – это не только возможность обзавестись собственным домом в райском уголке, но и немного подзаработать. Ведь жилье всегда можно сдать в аренду.

Можно ли взять ипотеку на Кипре

Оформить кредит можно на строящуюся или уже возведенную недвижимость, а также для проведения ремонтных работ. Ипотеку одобряют только на дома с титулом. При наличии собственных средств в размере 50% высока вероятность получения ссуды на приобретения жилья стоимостью от 150 000 до 1 млн евро. Единой ставки нет, она варьируется от 4,7% и выше. Для строящихся зданий можно оформить рассрочку платежей.

Цены на недвижимость

Стоимость жилья на Кипре зависит от разных факторов:

город и район;

близость к пляжу и развитость инфраструктуры;

год строительства здания;

закрытая/открытая территория и благоустройство бассейном (садом).

Самая высокая стоимость жилья выше в Лимассоле и его окрестностях. В остальных городах ценники на недвижимость будут намного ниже. Например, квартире в элитном районе Пафоса будет стоить от 85 000 до 140 000 евро. Приобретение недвижимости с аналогичными характеристиками в Лимассоле обойдется в сумму от 170 000 до 300 000 евро.

Коммунальные платежи и процесс покупки

Процедура оформления прав собственности на недвижимость займет около двух месяцев. Законодательство Кипра не ограничивает иностранных граждан в вопросах приобретениях жилья, поэтому купить дом или квартиру может каждый желающий. Но перед покупкой стоит проконсультироваться с юристом, чтобы убедиться в чистоте планируемой сделки.

Если сравнить с другими европейскими странами, то содержание недвижимости на Кипре обходится недорого. Владелец апартаментов в течение года тратит на жильё около 1 700 евро, собственник виллы с бассейном на оплату коммунальных платежей расходует примерно 2 900 евро 12 месяцев.

Россиян Кипр привлекает мягким климатом, развитой инфраструктурой, низким уровнем преступности и доброжелательным отношением властей к гражданам РФ. Также важным фактором является упрощенный процесс получения визы и возможность получить ВНЖ при покупке жилья стоимостью больше 300 тыс. евро.