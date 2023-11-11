Салат «Птичка» к праздничному столу

Оказывается, при помощи одной лишь горсти чипсов можно сильно преобразить обычный многослойный салат. Этот дополнительный ингредиент добавит несколько баллов презентации такого блюда и еще улучшит его вкус. Благодаря приятному хрусту чипсов салат «Птичка» станет вашим новым любимцем.

Помимо того, что это блюдо выходит очень аппетитным, оно еще может похвастаться особой питательностью. Ведь в него входят яйца, грибы, сыр и два вида мяса: отварная куриная грудка и копченая колбаса.

Как приготовить многослойный салат «Птичка»

Мы добавляли в эту закуску чипсы со вкусом сметаны и зелени. Вы же можете выбрать любые другие. К примеру, чипсы со вкусом сыра, куриных крылышек или паприки станут отличным и декором, и дополнительным ингредиентом для такого салата.

Ингредиенты

Куриная грудка1 шт. Колбаса копченая120 г Твердый сыр150 г Яйцо4 шт. Огурцы соленые3 шт. Шампиньоны350 г Лук1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л. Майонез по вкусу Чипсы по вкусу

Приготовление

Отвариваем куриную грудку в подсоленной воде до готовности. Даем ей остыть. Разбираем мясо на волокна. Нарезаем шампиньоны небольшими кусочками. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Обжариваем грибы с луком на разогретой сковороде с подсолнечным маслом, периодически перемешивая. Солим их и перчим. Готовим шампиньоны с луком до золотистости и полного испарения жидкости со сковороды.Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем их. Потом очищаем яйца от скорлупы. Натираем их на крупной терке.Нарезаем соломкой копченую колбасу и соленые огурцы. Натираем на терке твердый сыр. Крошим руками чипсы для декора. Выкладываем курицу первым слоем на блюдо. Слегка присаливаем ее. Делаем сверху сеточку из майонеза.Затем выкладываем обжаренные грибы, равномерно их распределяя. Сверху помещаем соленые огурцы. Рисуем сеточку из майонеза.Далее следует слой из отварных яиц. Подсаливаем его немного. Рисуем сверху майонезную сеточку. Потом выкладываем копченую колбасу. Смазываем ее майонезом.Выкладываем твердый сыр. Также смазываем его майонезом. Отправляем салат на 1 час в холодильник для пропитки. Посыпаем закуску измельченными чипсами со всех сторон прямо перед самой подачей. Готово!

Воспользуйтесь маленькой хитростью во время приготовления этого яркого салата. После варки куриной грудки оставьте ее остывать прямо в бульоне. Благодаря этому мясо будет в разы сочнее, и салат в результате получится еще удачнее.