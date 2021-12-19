Пол в новой квартире

Полы в новых домах могут иметь существенные перепады по высоте. Плюс ко всему плиты перекрытия ложатся самой ровной стороной на потолочную поверхность соседей которые живут снизу. Чтобы убрать трещины, неровности и перепад, необходимо оборудовать базовый пол. Если вас интересует ремонт квартир, то эта статья будет вам полезна.

Различают два вида напольного выравнивания.

Наиболее распространенный, можно сделать своими руками – это мокрая стяжка, когда раствор бетона заливается на плиту по маякам (направляющим). Главное! Цементная (бетонная) стяжка застынет через 24 часа, но собственную крепость возьмёт лишь через 20 дней. Все данное время придется ждать, ложить покрытие пола нельзя.

Другие варианты: пол из дерева на брусках из дерева (древесных подпорках) и сухая напольная стяжка. Преимущество этих способов в том, что не придется расходовать дорогое время на ожидание, пока будет сухим пол из дерева.