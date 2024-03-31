Быстрый торт без муки и сахара: вкусный десерт за 7 минут

Вместо крема, указанного в рецепте, можно смешать сгущенку и масло. Тогда, правда, торт будет намного каллорийнее.
Любите тортики, а времени готовить не хватает? Тогда рекомендуем вам приготовить вкусный десерт всего за 7 минут по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.
Простой торт без муки и сахара
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт;
- яйца – 2 шт;
- какао – 2-3 ст. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Для крема:
- творог – 100-140 гр;
- сметана – 2-3 ст. л;
- сахарозаменитель или сахарный песок – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Все ингредиенты для теста смешать и отправить в микроволновую печь на 5 минут. Можно испечь как в форме, так и в любом контейнере для микроволновки.
Пока тесто в микроволновке, необходимо приготовить крем. Все ингредиенты для него соединить и хорошо перемешать. Если в крем добавить сахарозаменитель вместо сахара, то он будет приготовлен по всем канонам правильного питания.
Если же любите сладкое, то можно сделать крем со сгущенки и масла.
Готовый корж разрезать на четыре части и собрать торт, смазывая все слои кремом. Украсить его любыми фруктами или ягодами на свой вкус.
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