Полезные морепродукты — икра красная

Красная, оранжевая и желтая икра рыб обычно происходит от лосося (или форели, сига и других видов), и она известна как красная икра горбуши.

Поскольку в нем содержится много витаминов и минералов, таких как группа B и витамины D, A и E, а также минералы (кальций, железо, фосфор, калий, йод, магний и т. Д.) И полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 , Омега-6 и Омега-9, красная икра очень питательна и полезна для всех возрастов. Он также обеспечивает организм человека легко усваиваемым белком (это почти вдвое больше, чем для говядины и творога).

Вы получили пользу от употребления икры следующими способами:

укрепляется иммунная система;

сердце и кровеносные сосуды становятся сильнее;

риск рака уменьшается;

улучшается зрение;

суставы становятся более прочными и гибкими;

дополнительная энергия добавляется для производительности труда.

Удивительные характеристики красной икры

Поэтому может возникнуть вопрос, почему икра особенная и что делает ее самым питательным и полезным продуктом из всех.

Детское питание и красная икра

Уроженцы Аляски сотни лет назад использовали красную икру в качестве богатого источника витаминов для своих детей. Эта же идея может работать для всех детей старше 1,5 лет. Это усиливает развитие мозга и укрепляет иммунную и метаболическую системы.

Это также помогает предотвратить такие расстройства здоровья, как гипертония, воспаления, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения развития нервной и репродуктивной систем. Это делает ребенка более устойчивым к любым заболеваниям. Кроме того, это помогает детям привыкнуть к морепродуктам любого типа и начать любить их.

По той же причине он настоятельно рекомендуется беременным женщинам, поскольку он играет роль в развитии нормального мозга и глаз плода.

Использование красной икры для целей индустрии красоты

Икра имеет формат клеток, который похож на человеческую кожу, поэтому она обеспечивает питание и минерализацию кожи. Вот почему он имеет некоторые неоспоримые преимущества красоты:

Этот продукт увеличивает увлажняющий эффект и потенциал увлажнения для волос, а также обладает свойствами защиты от ультрафиолета. Волосы начинают сиять, и текстура кожи головы также улучшается. Икра обладает прекрасными антиоксидантными свойствами, поэтому она эффективно защищает кожу от UVA и UVB лучей. С возрастом мы можем наблюдать уменьшение эластина и коллагена, а омолаживающее действие красной икры может уменьшить этот нежелательный процесс. Икра содержит много жирных кислот, таких как Омега-3 и Омега-6. Это помогает увлажнить кожу и укрепить ее барьерную функцию. Кожа выглядит молодой, свежей и сияющей.

Некоторые другие преимущества красной икры

Красная икра является мощным антиоксидантом благодаря высокой концентрации витаминов С, D и Е, а также фолиевой кислоты, тиамина и селена. Это может использоваться в диетах низкого карбоната из-за его богатого количества белков. Конечно, красная икра очень питательна, но в ней не так много калорий, как вы думаете. В 100 граммах икры лосося содержится всего 240-260 калорий.