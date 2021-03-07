Полезные советы: Грамотно выбораем кровать в спальню

Кровать является наиболее функциональным атрибутом спальни. Данный вид мебели по праву считается лучшим с точки зрения комфорта: даже самый удобный диван не создает столь идеальных условий для сна.

Чтобы выбор кровати не обернулся разочарованием, к данному процессу нужно подходить со всей ответственностью. Перед посещением мебельного салона следует ознакомиться с конструктивными особенностями современных кроватей, модельным рядом и ценовой политикой производителей. Современные кровати представлены в широчайшем изобилии: покупателям доступны модели всевозможных форм, дизайна и размеров.

Габариты кровати

При выборе модели первым делом следует оценить ее по двум критериям: форме и размерам. Если необходима кровать для спальни, важно взять во внимание антропометрические данные пользователей (их рост, вес), а также личные предпочтения относительно формы изделия.

Чтобы движения спящего ничто не сковывало, важно угадать с размерами спального места. Считается, что минимальный запас по длине кровати не может быть менее 10 см. Эксперты рекомендуют выбирать кровати, длина которых превышает рост пользователя хотя бы на 15 см.

Определить комфортную ширину также не составит труда. Для этого достаточно лечь на кровать, заложив руки за голову и расправив их в плечах как можно шире. Если в таком положении человеку хватает места на его половине кровати, ширина ему подходит.

Форма кровати

Она может быть самой разной — от классической до самой нетривиальной. На мебельном рынке продолжают лидировать универсальные модели прямоугольной формы. Их преимущество очевидно: они подходят для любых комнат и стилей интерьера. К тому же выбор спальных принадлежностей для таких кроватей не вызывает трудностей.

Сторонники оригинальных решений наверняка могут присмотреться к кроватям овальной и круглой форм. Однако перед покупкой такой мебели стоит взвесить все за и против:

Кровати нестандартных форм уместны только в просторных комнатах. В маленькой спальне круглая кровать смотрится неуместно и слишком громоздко.

В случае с такими кроватями определенные трудности вызывает покупка постельного белья. В большинстве магазинов представлены комплекты только для моделей традиционной формы. Заказ постельных аксессуаров в индивидуальном порядке требует немалых затрат.

Материалы изготовления

Как только вы определились с размерами и формой кровати из каталога https://magdek.com.ua/krovati/, самое время обратить внимание на материалы. Именно они определяют эксплуатационные качества кровати и влияют на ее долговечность. Беспроигрышное решение — покупка кровати из натурального дерева или металла. Для тех, кто планирует оформить спальню в светлых тонах, рекомендованы кровати из дуба. Древесина данного дерева не только очень надежна, но также радует глаз красивой фактурой. Мебели из натурального дерева годы только к лицу: спустя пару десятков лет она смотрится более благородно и эстетично.

Что делать, если бюджет на покупку кровати ограничен? В таком случае можно присмотреться к моделям из сосны. По ряду качеств данная порода сопоставима с дубом, но при этом значительно доступнее. Мебель из сосны — куда более предпочтительный вариант в сравнении с кроватями из ДСП или МДФ. Искусственные материалы лишь имитируют дерево визуально, но на деле быстро деформируются. Кровати из самых бюджетных материалов точно не порадуют пользователя устойчивой и надежной конструкцией.