Полезные советы: Грамотно выбораем кровать в спальню

Кровать является наиболее функциональным атрибутом спальни. Данный вид мебели по праву считается лучшим с точки зрения комфорта: даже самый удобный диван не создает столь идеальных условий для сна.
Чтобы выбор кровати не обернулся разочарованием, к данному процессу нужно подходить со всей ответственностью. Перед посещением мебельного салона следует ознакомиться с конструктивными особенностями современных кроватей, модельным рядом и ценовой политикой производителей. Современные кровати представлены в широчайшем изобилии: покупателям доступны модели всевозможных форм, дизайна и размеров.
Габариты кровати
- При выборе модели первым делом следует оценить ее по двум критериям: форме и размерам. Если необходима кровать для спальни, важно взять во внимание антропометрические данные пользователей (их рост, вес), а также личные предпочтения относительно формы изделия.
- Чтобы движения спящего ничто не сковывало, важно угадать с размерами спального места. Считается, что минимальный запас по длине кровати не может быть менее 10 см. Эксперты рекомендуют выбирать кровати, длина которых превышает рост пользователя хотя бы на 15 см.
- Определить комфортную ширину также не составит труда. Для этого достаточно лечь на кровать, заложив руки за голову и расправив их в плечах как можно шире. Если в таком положении человеку хватает места на его половине кровати, ширина ему подходит.
Форма кровати
Она может быть самой разной — от классической до самой нетривиальной. На мебельном рынке продолжают лидировать универсальные модели прямоугольной формы. Их преимущество очевидно: они подходят для любых комнат и стилей интерьера. К тому же выбор спальных принадлежностей для таких кроватей не вызывает трудностей.
Сторонники оригинальных решений наверняка могут присмотреться к кроватям овальной и круглой форм. Однако перед покупкой такой мебели стоит взвесить все за и против:
- Кровати нестандартных форм уместны только в просторных комнатах. В маленькой спальне круглая кровать смотрится неуместно и слишком громоздко.
- В случае с такими кроватями определенные трудности вызывает покупка постельного белья. В большинстве магазинов представлены комплекты только для моделей традиционной формы. Заказ постельных аксессуаров в индивидуальном порядке требует немалых затрат.
Материалы изготовления
Как только вы определились с размерами и формой кровати из каталога https://magdek.com.ua/krovati/, самое время обратить внимание на материалы. Именно они определяют эксплуатационные качества кровати и влияют на ее долговечность. Беспроигрышное решение — покупка кровати из натурального дерева или металла. Для тех, кто планирует оформить спальню в светлых тонах, рекомендованы кровати из дуба. Древесина данного дерева не только очень надежна, но также радует глаз красивой фактурой. Мебели из натурального дерева годы только к лицу: спустя пару десятков лет она смотрится более благородно и эстетично.
Что делать, если бюджет на покупку кровати ограничен? В таком случае можно присмотреться к моделям из сосны. По ряду качеств данная порода сопоставима с дубом, но при этом значительно доступнее. Мебель из сосны — куда более предпочтительный вариант в сравнении с кроватями из ДСП или МДФ. Искусственные материалы лишь имитируют дерево визуально, но на деле быстро деформируются. Кровати из самых бюджетных материалов точно не порадуют пользователя устойчивой и надежной конструкцией.