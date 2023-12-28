Готовлю, пока гости садятся за стол. Торт «Королевский» — название говорит само за себя

Королевский торт непроста имеет такое название, ведь десерт выглядит презентабельно и уникально. Он состоит из нескольких слоев и позволяет насладиться сразу несколькими изысканными коржами. В качестве начинки можно подбирать абсолютно любые ингредиенты, поэтому мы решили использовать изюм, мак и какао-порошок.
История появления такого тортика связана с 1950 годом. Тогда повара шведской королевы решили приготовить для банкета уникальное блюдо. У них получился легкий и воздушный торт, богатый на сливки, клубнику и манго. Во всех странах стали готовить этот десерт, добавляя в него то, чем богаты.
Сейчас кулинары придумывают собственные рецепты, дополняя их секретными ингредиентами. Мы расскажем вам о классическом варианте приготовления торта, вероятно, он вдохновит вас на создание собственного кулинарного чуда.
Ингредиенты для торта:
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 180 г;
- сметана — 200 г;
- соль — щепотка;
- мак — ст. л.;
- изюм — 2 ст. л.;
- какао-порошок — ст. л.;
- ванилин.
Ингредиенты для крема:
- сгущенка вареная — 200-250 г;
- сметана 20-25% — 450 г.
Приготовление торта:
В глубокую емкость разбиваем три куриных яйца, всыпаем сахар, а также пакетик ванилина.
Взбиваем с помощь миксера. Добавляем сметану и возобновляем работу миксера. Через сито пропускаем муку с разрыхлителем, соединяемся с остальными ингредиентами. Перемешиваем заготовку венчиком.
Переливаем заготовку в 3 разные тары. Каждую из них разбавляем интересной начинкой: изюм, мак, какао-порошок. Перемешиваем.
Противень застилаем пергаментом. Выливаем заготовки на расстоянии друг от друга. У нас должно получиться 3 отдельных коржа.
Отправляем в духовку. После приготовления остужаем. Отделяем от пергамента и подравниваем ножом края. Остатки коржа измельчаем.
Для приготовления крема смешиваем 150 грамм сметаны и вареную сгущенку. Затем добавляем оставшиеся 300 грамм сметаны.
Собираем торт. Выкладываем нижний слой из коржа с изюмом, затем смазываем кремом и используем корж с какао.
Вновь делаем слой крема и накрываем коржом с маком. Промазываем кремом со всех сторон, сверху посыпаем измельченными остатками коржей.
Ставим в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!