Готовлю, пока гости садятся за стол. Торт «Королевский» — название говорит само за себя

Королевский торт непроста имеет такое название, ведь десерт выглядит презентабельно и уникально. Он состоит из нескольких слоев и позволяет насладиться сразу несколькими изысканными коржами. В качестве начинки можно подбирать абсолютно любые ингредиенты, поэтому мы решили использовать изюм, мак и какао-порошок.

История появления такого тортика связана с 1950 годом. Тогда повара шведской королевы решили приготовить для банкета уникальное блюдо. У них получился легкий и воздушный торт, богатый на сливки, клубнику и манго. Во всех странах стали готовить этот десерт, добавляя в него то, чем богаты.

Сейчас кулинары придумывают собственные рецепты, дополняя их секретными ингредиентами. Мы расскажем вам о классическом варианте приготовления торта, вероятно, он вдохновит вас на создание собственного кулинарного чуда.

Ингредиенты для торта:

мука — 160 г;

разрыхлитель — 10 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 180 г;

сметана — 200 г;

соль — щепотка;

мак — ст. л.;

изюм — 2 ст. л.;

какао-порошок — ст. л.;

ванилин.

Ингредиенты для крема:

сгущенка вареная — 200-250 г;

сметана 20-25% — 450 г.

Приготовление торта:

В глубокую емкость разбиваем три куриных яйца, всыпаем сахар, а также пакетик ванилина.

Взбиваем с помощь миксера. Добавляем сметану и возобновляем работу миксера. Через сито пропускаем муку с разрыхлителем, соединяемся с остальными ингредиентами. Перемешиваем заготовку венчиком.

Переливаем заготовку в 3 разные тары. Каждую из них разбавляем интересной начинкой: изюм, мак, какао-порошок. Перемешиваем.

Противень застилаем пергаментом. Выливаем заготовки на расстоянии друг от друга. У нас должно получиться 3 отдельных коржа.

Отправляем в духовку. После приготовления остужаем. Отделяем от пергамента и подравниваем ножом края. Остатки коржа измельчаем.

Для приготовления крема смешиваем 150 грамм сметаны и вареную сгущенку. Затем добавляем оставшиеся 300 грамм сметаны.

Собираем торт. Выкладываем нижний слой из коржа с изюмом, затем смазываем кремом и используем корж с какао.

Вновь делаем слой крема и накрываем коржом с маком. Промазываем кремом со всех сторон, сверху посыпаем измельченными остатками коржей.

Ставим в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!