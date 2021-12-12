Полиэтиленовые пакеты от производителя – правильное решение

Топ-3 видов полиэтиленовых пакетов

«Майка». Свое название получила из-за схожести с одноименным видом одежды. Это самый распространенный вид упаковки. Его используют в супермаркетах и продуктовых магазинах для упаковки овощей и фруктов. Также хорошо подходит для упаковки как мелких товаров, так и для товаров крупногабаритного размера. В зависимости от задачи, боковые фальцы (складки) можно расширить. Таким образом в пакет можно помещать коробки разного размера.

​​«Банан» или «Улыбка». Свое название получил благодаря прорезным ручкам, по форме напоминающим банан. При необходимости, ручки можно усилить. Для этого с внутренней стороны к прорезанной части припаивается дополнительный вкладыш из более плотного полиэтилена. Это упаковка для товаров премиум-сегмента. Чаще используется для презентаций или упаковки подарков. Хорошо подходит для двухсторонней печати. Чаще всего для изготовления используется сырье ПВД (полиэтилен высокого давления) или смешанное сырье — с небольшим добавлением ПНД (полиэтилен низкого давления).

«Петля». Такой же формы, как и предыдущий. В данном случае у пакета имеется петлевая ручка, которая крепится при помощи сварки. Эта модель является самой дорогой из всех. Частым спросом пользуется у владельцев дорогих бутиков или элитных магазинов косметики и парфюмерии. Пакет имеет свойство сохранять форму и мало мнется. Благодаря этому, логотип на упаковке будет выглядеть эстетично и без искажений. Подходит для многоцветной печати. Наносить логотип можно с обеих сторон.