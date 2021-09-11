Полиэтиленовые трубы необходимого вам диаметра и SDR

ПВХ трубы 315 мм. Общие требования и характеристики

Одной из главных тенденций строительного рынка в последнее десятилетие, стал массовый переход от металлических изделий к пластиковым. В первую очередь это касается систем водоснабжения. Причин тому несколько.

Составляющие успеха

Успех пластиковых и металлопластиковых трубы пнд 250 мм был обеспечен дешевизной исходного сырья, в отличие от металла (стали, чугуна и меди) пластик имеет невысокую себестоимость, так же как и оборудование для его производства. Вторым фактором стало качество пластиковых труб. Если первые изделия еще имели некоторые недостатки, то в наше время они по своим техническим характеристикам ни в чем не уступают металлическим трубам, а по некоторым показателям их превосходят. Все элементы пластиковых труб, такие как разного рода переходники, тройники и фитинги имеют большой запас прочности и способны прослужить десятки лет. Вся запорная арматура и фитинги сконструированы и разработаны с учетом повышенных нагрузок и качество их гарантируется сертификатами производителя. Все устройства требуют надлежащего регулярного обслуживания.

Еще одним немаловажным преимуществом пластиковых труб является их небольшой вес, что позволяет удешевлять накладные расходы при транспортировке и уменьшать сроки монтажа. Долговечность пластиковых труб неоспорима. В качестве примера можно привести такую их особенность как идеальная гладкая внутренняя поверхность. Поэтому в пластиковых трубах со временем не образуются отложения и наслоения из-за которых в металлических трубах постепенно уменьшается пропускная способность, системы отопления начинают плохо обогревать, а канализационные трубы становятся часто забиваться. В пластиковых трубах эти проблемы практически не возникают.

Традиционной сложностью монтажа металлических труб водоснабжение и отопления было обязательное наличие сварочного аппарата, что не позволяло заниматься монтажом систем без значительных капиталовложений. Кроме того, использование любого сварочного аппарата требует высокой квалификации и опыта рабочего. Для установки пластиковых труб специальное оборудование, конечно, тоже требуется, но оно не такое дорогое и для обучения навыкам монтажа требуется намного меньше времени. Все это позволило активно развиваться рынку услуг по монтажу отопительных систем, в результате чего ремонт и замену существующих труб на пластиковые могут себе позволить многие наши сограждане.