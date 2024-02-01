Описание приготовления:

Все любители рыбы по достоинству оценят уху из брюшек семги. Она получается очень наваристой и полезной. Подается блюдо непременно горячим, с пылу, с жару вместе с хлебными изделиями, чесноком или чесночным соусом.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Крупы / Пшено Блюдо: Супы / Уха

Состав / Ингредиенты:

Семга 350 Грамм (брюшки)

Картофель 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Приправа овощная 1 Ст. ложка

Пшено 50 Грамм

Помидоры черри 2 Штуки

Петрушка 1/4 Пучка

Лавровые листья 3 Штуки

Соль 2 Щепотки

Вода горячая 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

74 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Уха из брюшек семги с пшеном»

Подготовьте указанные ингредиенты. Овощи, кроме помидоров, очистите от кожуры и промойте в воде.

Пшено пересыпьте в миску или салатник и залейте водой, промойте несколько раз, пока жидкость в емкости не станет прозрачной. Необходимо вымыть крахмал из крупы, иначе уха будет горчить.

Нарежьте картофель средними кубиками, а морковь — мелкими ломтиками. Выложите в казан вместе с пшеном и залейте горячей водой.

Залейте горячей водой и отварите примерно 5 минут, а затем удалите образовавшуюся пену. Всыпьте овощную приправу и проварите еще 10-15 минут.

Нарежьте луковицу мелкими кубиками. Очистите брюшки от кожуры и срежьте плавники. Тщательно промойте их в воде и нарежьте порционными кусочками. Добавьте вместе с нарезкой лука и лавровыми листьями в казан и проварите 5-8 минут.

Последними добавьте помидоры черри, разрезанные на части и измельченную петрушку либо укроп. Всыпьте соль и проварите уху еще 2-3 минуты.

Уха из брюшек семги с пшеном полностью готова!

Разлейте ее в глубокие тарелки и подайте к столу с хлебом, лавашом, пампушками.