Описание приготовления:
Все любители рыбы по достоинству оценят уху из брюшек семги. Она получается очень наваристой и полезной. Подается блюдо непременно горячим, с пылу, с жару вместе с хлебными изделиями, чесноком или чесночным соусом.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Крупы / Пшено Блюдо: Супы / Уха
Состав / Ингредиенты:
- Семга 350 Грамм (брюшки)
- Картофель 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Приправа овощная 1 Ст. ложка
- Пшено 50 Грамм
- Помидоры черри 2 Штуки
- Петрушка 1/4 Пучка
- Лавровые листья 3 Штуки
- Соль 2 Щепотки
- Вода горячая 800 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
74 ккал
Калорийность
4 г
Белки
3 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Уха из брюшек семги с пшеном»
Подготовьте указанные ингредиенты. Овощи, кроме помидоров, очистите от кожуры и промойте в воде.
Пшено пересыпьте в миску или салатник и залейте водой, промойте несколько раз, пока жидкость в емкости не станет прозрачной. Необходимо вымыть крахмал из крупы, иначе уха будет горчить.
Нарежьте картофель средними кубиками, а морковь — мелкими ломтиками. Выложите в казан вместе с пшеном и залейте горячей водой.
Залейте горячей водой и отварите примерно 5 минут, а затем удалите образовавшуюся пену. Всыпьте овощную приправу и проварите еще 10-15 минут.
Нарежьте луковицу мелкими кубиками. Очистите брюшки от кожуры и срежьте плавники. Тщательно промойте их в воде и нарежьте порционными кусочками. Добавьте вместе с нарезкой лука и лавровыми листьями в казан и проварите 5-8 минут.
Последними добавьте помидоры черри, разрезанные на части и измельченную петрушку либо укроп. Всыпьте соль и проварите уху еще 2-3 минуты.
Уха из брюшек семги с пшеном полностью готова!
Разлейте ее в глубокие тарелки и подайте к столу с хлебом, лавашом, пампушками.