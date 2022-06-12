Польза винтовых компрессоров

Винтовые компрессоры используются в пневмосистемах для производства сжатого воздуха или других газов. В сравнении с поршневыми моделями винтовые отличаются компактными размерами, малым весом, надежностью, экономичностью. К тому же этот вид компрессоров работает тише и имеет небольшой уровень вибрации. Винтовой компрессор использует небольшой объем масла при работе, поэтому сжатый воздух на выходе из компрессора чище, чем у поршневых моделей. Благодаря этим преимуществам потребители зачастую выбирают именно винтовые компрессоры через Маркетплейс.

Правильно выбрать винтовой компрессор с учетом всех технических характеристик и производительности вы можете на нашем сайте. Компрессоры и оборудование позволяющее использовать воздух в качестве движущей силы в различных агрегатах пользуется спросом у частных мастеров и крупных строительных компаний. В разделе сайта можно выбрать наиболее надежного и проверенного поставщика компрессоров, как среди отечественных, так и среди зарубежных партнеров. Разновидностей предлагаемых компрессорного оборудования здесь также представлено множество – от запчастей и комплектующих до пневматического оборудования и систем подготовки воздуха. Каждое наименование имеет доступную и соответствующую качеству стоимость.

Диапазон возможностей и сфера применения компрессорных установок достаточно обширная. Они используются в мастерских, которые занимаются шиномонтажными, лакокрасочными, деревообрабатывающими работами, во время строительства магистральных автодорог, а также в больших производственных цехах с установленным пневматическим оборудованием. Без компрессора не обойдется ни одна станции техобслуживания, автомастерская и строительная бригада.

Популярность и спрос на винтовой компрессор растет с каждым годом. Экономичность в потреблении электроэнергии и масла, низкий уровень шума, неприхотливость в обслуживании и очень конкурентоспособная стоимость.