Покупаю минтай и нарезаю целую гору лука ради этого блюда. Сочная и ароматная рыба в соусе

Приготовление рыбы до сих пор вызывает у людей много разных вопросов. Дело в том, что не у всех получается приготовить сочную рыбу. Часто рыба в процессе готовки теряет весь свой сок, становится “резиновой” и сухой.

Избавиться от проблемы потери сочности поможет маринад. Нужно выложить рыбу в воду, куда добавлена соль и сахар. Спустя час можно будет жарить рыбу без ущерба для вкуса и сочности. Данный маринад сохраняет сок рыбы внутри, поэтому лишняя влага не выходит из волокон.

Расскажем, как вкусно приготовить минтай с луком.

Ингредиенты для минтая с луком:

минтай – 600 г;

морковь — шт.;

зеленый лук – пучок;

плавленые сырки – 2 шт.;

сливки – 150 мл.;

смесь специй для морепродуктов;

черный молотый перец;

соль.

Приготовление минтая с луком:

Очищаем рыбу от плавников, хвоста и внутренностей, убираем пленку. Удаляем из рыбы хребет, делим на небольшие куски.

Натираем на крупной терке морковь и плавленые сырки, шинкуем мелко зеленый лук. Высыпаем к рыбе специи, черный молотый перец и соль, смешиваем и маринуем.

В сковороде на растительном масле обжариваем морковь и зеленый лук несколько минут. Вливаем сливки к моркови и луку, добавляем лавровый лист, солим.

Высыпаем в смесь сырки, под крышкой тушим сыр с овощами в сливках 5 минут. Кладем в сырную массу рыбу и тушим под крышкой еще 30 минут.

Во время тушения периодически переворачиваем кусочки рыбы на другой бок.

В итоге мы имеем сочную и ароматную рыбу в соусе. Ее можно подавать с картофельным пюре, салатами и крупами.