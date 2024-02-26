Покупаю минтай и нарезаю целую гору лука ради этого блюда. Сочная и ароматная рыба в соусе

Приготовление рыбы до сих пор вызывает у людей много разных вопросов. Дело в том, что не у всех получается приготовить сочную рыбу. Часто рыба в процессе готовки теряет весь свой сок, становится “резиновой” и сухой.
Избавиться от проблемы потери сочности поможет маринад. Нужно выложить рыбу в воду, куда добавлена соль и сахар. Спустя час можно будет жарить рыбу без ущерба для вкуса и сочности. Данный маринад сохраняет сок рыбы внутри, поэтому лишняя влага не выходит из волокон.
Расскажем, как вкусно приготовить минтай с луком.
Ингредиенты для минтая с луком:
- минтай – 600 г;
- морковь — шт.;
- зеленый лук – пучок;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- сливки – 150 мл.;
- смесь специй для морепродуктов;
- черный молотый перец;
- соль.
Приготовление минтая с луком:
Очищаем рыбу от плавников, хвоста и внутренностей, убираем пленку. Удаляем из рыбы хребет, делим на небольшие куски.
Натираем на крупной терке морковь и плавленые сырки, шинкуем мелко зеленый лук. Высыпаем к рыбе специи, черный молотый перец и соль, смешиваем и маринуем.
В сковороде на растительном масле обжариваем морковь и зеленый лук несколько минут. Вливаем сливки к моркови и луку, добавляем лавровый лист, солим.
Высыпаем в смесь сырки, под крышкой тушим сыр с овощами в сливках 5 минут. Кладем в сырную массу рыбу и тушим под крышкой еще 30 минут.
Во время тушения периодически переворачиваем кусочки рыбы на другой бок.
В итоге мы имеем сочную и ароматную рыбу в соусе. Ее можно подавать с картофельным пюре, салатами и крупами.