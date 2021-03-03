Поновлення шлюбної обітниці — як підготуватися?

Багато пар хочуть святкувати і підтверджувати свою любов і прихильність один одному, відновлюючи свої шлюбні обітниці, будь то конфіденційно або публічно, і знову вимовляючи «Я роблю». Ось способи, за якими відновлення весільних обітниці може бути як забавним, так і значущим. Детально тут slovoproslovo.info.

Причини, за якими ви, можливо, захочете відновити свої шлюбні обітниці

Відновлення шлюбних обітницями підходить для сімейних пар незалежно від того, як довго ви були одружені.

Часто згадуються причини, за якими пари бажають обітниці поновлення обрядів. Ось деякі з причин.

Це особливий ювілей, наприклад, ваш п’ятий, десятий, 25-й, 50-й і т. Д.

Ви обоє хочете зробити публічну заяву про свою любов і прихильність один одному.

Друзі та сім’я не могли бути присутніми на вашому весіллі через дистанції, або це невелика церемонія, і тепер ви хочете поділитися своїми обітницями з ними.

Спочатку у вас була громадянська весілля, і ви хочете провести релігійну церемонію.

Ви спочатку мали релігійну церемонію і тепер хочете провести церемонію, яка не має обмежень, які можуть бути накладені.

У вас і вашого чоловіка був важкий час і ви хочете почати нове життя.

У вас тепер є кошти, щоб мати церемонію і прийом, які ви не могли дозволити собі для своєї оригінальної весілля.

Законодавство про відновлення шлюбних обітниці

Пам’ятайте, що відновлення ваших обітниці не є юридичною церемонією. Це тільки символічна, сентиментальна церемонія.

Як правило, для відновлення обітниці ліцензія не потрібна, і документи не потрібні. Деякі чиновники і весільні каплички можуть попросити, щоб ваш шлюбний сертифікат підтвердив, що ви вже перебуваєте в шлюбі.

Можуть бути обручі для вас, щоб проскочити, якщо ваш шлюб не був і не є законним. Якщо у вас є сумніви щодо законності вашого початкового шлюбу і ви хочете отримати юридичне право на повторний шлюб, найкраще поговорити з місцевим державним чиновником, відповідальним за шлюби.

Протягом останніх декількох років відділення реєстрації в Великобританії надавали подружнім парам можливість відновити шлюбні обітниці в громадських місцях. Вони також можуть надати сувеніри.

Планування оновлення вашої обітниці

На відміну від весілля, у вас немає традицій і правил етикету для поновлення обітниці, щоб вести вас.

Це, як правило, більш інтимне свято з близькими друзями і сім’єю. Подібно планування весілля, ви повинні почати з роздуми про те, яку церемонію і прийом ви хочете і скільки гостей буде присутній. Встановіть бюджет і дату, а потім знайдіть місце. Для прийому гостей ви можете замовити харчування, або ви могли б пообідати разом в ресторані.

Офіцер для поновлення обітниці

Вам не потрібно мати чиновника, який може виконати законний шлюб для поновлення обітниці. Ви можете захотіти мати члена духовенства або судді, якщо це зробить його більш значущим для вас. Але ви можете замість цього не мати ніякого чиновника, кажучи свої обітниці один одному. Або, ви могли б мати друга або родича в якості виконавця.