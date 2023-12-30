Как и сколько варить свеклу в мультиварке: полезно знать каждой хозяйке

В силу того, что свекла обладает довольно специфическим запахом в процессе готовки, её приготовление в мультиварке является одним из наиболее оптимальных способов легко и просто её сварить.
Именно из-за специфического запаха свеклу не так уж и часто готовят и подают к столу, хотя она является довольно полезной в силу того, что насыщена витаминами и микроэлементами.
Приготовление свеклы в мультиварке позволяет сохранить все её полезные свойства и при этом приготовить её максимально удобным способом.
Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 31.12.2023 02:10 Проверено редакциейСодержаниеНа паруВ режиме супВ режиме варкиСколько варить свеклу в мультиварке
На пару
Среднего размера свеклу помойте и положите её в ёмкость для приготовления еды на пару или же в кастрюльку.
В мультиварочную чашу налейте нужное количество воды и разместите сверху кастрюльку или корзинку со свеклой.
Закройте мультиварку крышкой и, установив на мультиварке режим приготовление на пару, установите таймер на 40 минут.
В режиме суп
Помойте свеклу и выложите её на дно мультиварочной чаши.
Залейте свеклу водой так, чтобы поверхность воды была приблизительно на 1 сантиметр выше поверхности свеклы.
Закройте мультиварку крышкой и выберите режим приготовление супа.
Установите таймер на один час.
Когда раздастся звуковой сигнал, оповещающий о завершении готовки свеклы, откройте крышку мультиварки и дайте свекле немного остыть.
В режиме варки
Свеклу хорошенько вымойте и положите на дно мультиварочной чаши.
В чашу мультиварки налейте столько воды, чтобы свекла оказалась полностью её покрыта.
Закройте крышку мультиварки и выберите режим «Варка».
Установите таймер на один час и дождитесь, когда раздастся звуковой сигнал, извещающий об окончании варки свеклы.
Проткните свеклу вилкой, чтобы убедиться в её готовности.
Если свекла будет всё ещё жёсткой, то вновь включите режим «Варка» и готовьте её ещё примерно 20 минут.
Сколько варить свеклу в мультиварке
В режиме «приготовление на пару» свеклу в мультиварке следует варить около 40 минут.
Если вы варите свеклу в режиме «суп», то на приготовление свеклы вам понадобится один час.
В режиме «варка» свекла может готовиться 60-80 минут в зависимости от размера самой свеклы, а также от мощности мультиварки.
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