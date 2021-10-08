Ремонт электропроводки: как осуществить самостоятельно

Начинать ремонт этой системы без конкретных знаний и навыков не стоит. Лучше обратиться к профессиональным электрикам или тщательно изучить вопросы безопасности в этой сфере.

Зачастую возникает ситуация, когда ремонта требует конкретный участок квартиры или дома, например, в случае короткого замыкания. Для начала необходимо выявить причину неисправности и место поломки проводки. Популярные электротовары — кабель, выключатель, розетки вы можете заказать тут https://led-comp.ru/electrika/.

Причинами появления проблем с электропроводкой могут быть следующие факторы:

Отсутствие контакта или слабый контакт в месте стыка кабелей. В таких ситуациях часть соединения нагревается, и контакты плавятся. Это происходит из-за некачественных соединений проводников. Короткое замыкание происходит, когда неисправна изоляция проводов. Как правило, это места перегиба. Случайный разрыв кабеля в результате человеческой деятельности, например, сверления стены.

Иногда в квартире или доме нет электричества по причине отключенного автомата или перегорания предохранителей.

Чтобы определить место поломки, рекомендуется разделить электропроводку на отдельные сектора. Для этого пригодится план электрификации помещения. В каждой коробке поэтапно проверяется наличие питания, напряжения на жилах кабеля и состояние мест стыка проводов. Определив причину и место неисправности, приступают к ремонту.

Проблема поврежденного участка электропроводки решается несколькими методами. Во-первых, допустимо проштробить отрезок стены, вытащить старый кабель и заменить его. Но это довольно "грязный" способ. Во-вторых, можно по стене открыто пустить новый провод и спрятать его в пластиковый короб. А также, если при проведении электричества в помещение использовался трехжильный кабель (а в старых домах заземления нет), то третья жила становится рабочей. Такое допустимо, когда в сломанном проводе не работает только одна жила.

Замена и ремонт электрической проводки — дело опасное. Людям, не имеющим опыта в работе с электричеством, не рекомендуется выполнять его самостоятельно. Это чревато такими последствиями как поражение электричеством, возгорание, поломка и вывод из строя всей системы.